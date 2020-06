Lo único que tienen es dinero

La insurrección de las bases albiazules en contra de la imposición de una reforma electoral (a destiempo y de aviesas intenciones), trajo a colación una anécdota del chip de mis recuerdos. Corrían mediados del 2002, cuando fuimos convocados los dipus federales del PAN de Chihuahua, para acompañar a la comisión de distinguidos panistas que abanderaba Luis H. Álvarez A., y complementaban los senadores (compadres) Javier Corral Jurado (la primera de dos ocasiones que ha sido) y César Jáuregui Robles. El punto de reunión era en Bucareli, sede de la Secretaría de Gobernación, donde despachaba Santiago Creel Miranda. También estaba presente Ramón Martín Huerta, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, quien tres años después (2005), pereciera en un fatal accidente aéreo. Era de noche y ahí estábamos la mayoría de los legisladores federales por Chihuahua esperando nos dieran el acceso a un salón donde nos esperaban los dos funcionarios federales. Durante la antesala, don Luis, funcionario federal también, practicaba el tono que asumiríamos en la reunión: “Nos reconocen que ganamos Juárez o renuncio”. No tengo bien claro si se refería al cargo en la COCOPA o al partido. Una vez adentro de aquella sala de juntas adornada con maderas preciosas y un gran comedor que hacía juego con la ostentosidad del lugar, la bóveda silente de testimonios siniestros perpetrados por la mayoría de los que han sido titulares de esa Secretaría, albergó otro ambiente, tenso, pesado y abrumador, pese a que estábamos en “familia”. Al cabo de varios minutos, el tema fue expuesto por el líder natural de todos los presentes. La voz cantante fue del exdirigente nacional del PAN, el que acudió tantas veces a ese mismo lugar y a Los Pinos cuando fue requerido, para darle viabilidad al gobierno de Salinas de Gortari y mejorar las relaciones del partido con el presidente. No había mucho qué discutir, la petición se circunscribía a que el gobierno de Fox, por conducto de Creel Sisniega, hiciera lo necesario para frenar la anulación de la elección extraordinaria de Ciudad Juárez, que había sido ganada por Jesús “El Güero” Delgado (PAN), pero impugnada por el PRI, por supuestas manipulaciones de boletas electorales durante el conteo de votos. Ese mismo año, el PAN estatal era dirigido (primera de dos ocasiones) por Cruz Pérez Cuéllar, que entonces acusó al gobernador Patricio Martínez García de intervenir directamente en el fallo del TEE, por conducto de un funcionario de la PGJE, para decidir la anulación de los comicios extraordinarios, “por medio de una estrategia que desde el mismo proceso comicial fue armada por el PRI”, dijo. El ahora senador por Morena señalaba: “Hay una clara intervención del gobernador del estado –Patricio Martínez– otra vez, pero esto no ha terminado…”. Finalmente, Patricio le ganó la partida al PAN. No hubo avance en la discusión del tema en el Palacio de Cobián, mucho menos visos de acuerdos, porque el responsable de la política interior del país en el sexenio foxista, defendió la autonomía de los órganos electorales ante la presión e insistencia de la élite panista que cabildeaba la defensa de la victoria de uno de los suyos. Al filo de la hora, la discusión tomó otro rumbo. En medio de la muina y los rostros adustos de casi todos los presentes, Ramón, el guanajuatense, comenzó a nombrar a las personas que relevarían a los delegados federales (priístas) de las SCT en las entidades federativas. Acomodado estratégicamente, es decir, en tercero o cuarto lugar, se escuchó el nombre del Ing. Luis Herrera González (qepd) para Chihuahua. En esos momentos vi cómo los senadores Corral y Jáuregui casi brincaron de sus asientos y dejaron escapar (como catarsis) un: “Vaya, por fin algo bueno para Chihuahua”. Tras el anuncio de la primicia del nombramiento, la tensión ambiental se fue desvaneciendo y la despedida marcó el fin de la reunión. Al parecer la entrega de una de las delegaciones más importantes al grupo dominante del CDE del PAN remontó el interés original de la convocatoria. Al salir de aquella sala de juntas, observé cómo Corral Jurado y Santiago Creel continuaban con el intercambio inflamado de utópicos típicos; Javier, fiel a su costumbre, increpó mientras descansaba su dedo índice derecho en el hombro del secretario, que lo escuchaba con el rostro rojo y desencajado. Esta anécdota, a propósito de la insurrección de las bases panistas en contra de las decisiones cupulares y del mandatario estatal de ese partido, me situó en aquella ocasión cuando Diego Fernández de Cevallos, ofreció una plática a los dipus federales de Acción Nacional, y citó una frase que se me quedó tatuada en la mente: “Al PAN no se viene a obtener, porque no somos acreedores de partido”. Es cuanto.