Lo que viene para este 2022

Los desafíos para Ciudad Juárez no terminan con el año, todo indica que van a continuar en el siguiente. Son tantas situaciones las que deberán enfrentar los juarenses, algunas de ellas muy complicadas y será otro año difícil de resolver para los fronterizos. De inicio el asunto de la pandemia y de la nueva variante Ómicron deja claro que la amenaza que inició en Asia en diciembre del 2019 y en marzo del 2020 en México, no solo no se ha terminado, sino que se complica y se alarga.

Lo que se dijo por parte de las autoridades federales que iba a durar una cuarentena, ya casi cumple los dos años de enlutar la vida de muchas familias y colapsar la economía de la mayoría de los mexicanos. Covid y Ómicron han acabado hasta ayer martes 28 de diciembre con la vida de 298 mil 819 mexicanos y ha sido demoledor con muchas empresas pequeñas, medianas y grandes. Ha modificado la manera de hacer negocios, de estudiar y aprender, de relacionarse socialmente y ver la vida.

Esta mutación sigue echando por la borda muchos de los planes tanto personales como empresariales. De hecho en Europa y Estados Unidos se empezaron a modificar los planes de viaje que muchas familias tenían para estas fiestas decembrinas y de fin de año. Este complicado panorama generado por la pandemia con esta nueva mutación, no permite que se mejore la economía privada ni la pública. Se pensaba que el 2022 iba a permitir un avance más acelerado en la recuperación de las economías mundiales, pero parece que esta amenaza no terminará este 2021, sino que va a continuar una buena parte del siguiente año complicando la existencia de la humanidad.

Por eso los retos para Ciudad Juárez serán igual de complicados que los enfrentados estos 12 meses. Solo que de entrada la inflación del 7.1, el deslizamiento del peso y la cuesta de enero va a pegar directamente al bolsillo de las familias juarenses. Luego, viene otro reto para el Municipio y Gobierno del Estado que es la reactivación de las vialidades en Ciudad Juárez y finalizar el caos heredado por la administración estatal anterior con las obras del transporte semimasivo. Los altos niveles de violencia representan otro gran reto para Ciudad Juárez que regresó a los primeros lugares de violencia a nivel nacional. Poco o casi nada hizo la administración de Javier Corral y la de Armando Cabada para contener la desbordada guerra entre los grupos criminales asentados en esta frontera. El reto es mayúsculo, ya que dejaron crecer irresponsablemente el problema.

La migración y la reactivación por parte de los Estados Unidos del programa Quédate en México, significa otro enorme reto para los juarenses y para el Gobierno municipal, porque a diferencia de los cubanos, que ya casi no se ven por la frontera, los caribeños y centroamericanos que sean expulsados a México buscarán quedarse en esta ciudad.

Ya se empiezan a ver por el Centro de Juárez a muchos haitianos desubicados y desorientados junto con sus familias deambular por el primer cuadro de la ciudad. Esto sin duda vendrá a complicar la labor de las autoridades municipales a las que les dejan un enorme compromiso y una responsabilidad que es federal. Será muy difícil que los siete mil millones de pesos aprobados como presupuesto para el Municipio de Juárez alcancen para cubrir tantas necesidades y tantos compromisos que le endilgan a esta urbe. El 2022 también seguirá siendo un año de retos y de constantes desafíos, pero solamente unida la sociedad juarense podrá hacerles frente y salir adelante. Lo mejor para nuestros apreciados lectores y sus familias en este nuevo año.