• Lo que sigue es un corrido por fuga de ‘El Jaguar’

• 8 mil millones son la orilla del pantanal

• Interesado Corral en licencia de Pérez Cuéllar

• Nuevo edificio de Morena... No robar, no mentir

Ahí quedó confirmada ayer por el propio secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, la fuga de un activo líder del crimen organizado en toda la región de Madera, “El Jaguar”, Francisco Arvizu Márquez, de Gente Nueva o Cártel de Sinaloa.

Ayer mismo publicó en exclusiva El Diario (aquí en La Columna) que el violento, “escurridizo” Jaguar, logró evadirse de un operativo de policías estatales y militares gracias a un pitazo que habría recibido desde las propias corporaciones de seguridad.

El hecho motivó una fuerte discusión entre mandos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), corporación de la Secretaría de Seguridad Pública y jefes militares que participaron en el operativo precisamente por las acusaciones mutuas sobre la “filtración”.

Habría pasado desapercibido el acontecimiento porque incluso era desconocido el lunes por Emilio García el lunes que estuvo en Juárez, pero él mismo lo confirmó ayer. Le agregó fotos de una camioneta blindada hechiza que los delincuentes le atravesaron en la carretera durante la huida (Imágenes en la versión digital).

Emilio admitió que “El Jaguar” escapó gracias a “halcones” de su grupo colocados a lo largo de la carretera, pero esa es una mentirilla para no pelear abiertamente con los militares. Fueron los policías o los elementos castrenses quienes avisaron.

Ojalá el Ejército fuera transparente al respecto y diera a conocer la verdad, antes que algún grupo musical le cante su corrido a “El Jaguar”, o peor, antes que ocurran más asesinatos de las decenas registradas allá.

•••

Los malos manejos abarcan desde el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, los Servicios de Salud, la Infraestructura Social, el Seguro Popular hasta el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Son esos los primeros botones de muestra hacia el pantanal que está dejando como terrible herencia, Javier Corral Jurado.

No significa sorpresa alguna el informe emitido el lunes por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que habla de irregularidades por más de ocho mil millones de pesos cometidas por la administración corralista en los rubros mencionados y otros más.

Justamente las materias educativa, salud, infraestructura social y seguridad pública han sido señaladas prácticamente desde finales del primer año de administración (2017) como algunas donde han sido cometidos auténticos actos de pillaje.

Recordemos nada más aquella “farmacéutica” llamada Egro. Le fue entregado un contrato en adjudicación directa por 80 millones de pesos para la adquisición de medicamento.

La empresa era de muy reciente creación. La propia Secretaría de la Función Pública estatal inició investigaciones que de inmediato fueron sofocadas por el propio Corral.

Las “medicinas” eran entregadas a los usuarios en localitos contratados o construidos ex profeso. Igual que el impreso Cambio 16, Egro ya no existe; por lo menos no en Chihuahua.

Esos y muchos casos están documentados en investigaciones periodísticas y señalados por líderes sindicales, funcionarios, exfuncionarios, empresarios, etc.

Decimos por ello que el informe de la ASF es solamente la punta del iceberg, la punta de la madeja, la orilla de un pantano pútrido e infecto que abarca cinco largos años de corrupción.

•••

Anda muy interesado Javier Corral en saber si pedirá en estos días licencia a su escaño en el Senado de la República el presidente municipal electo, Cruz Pérez Cuéllar.

Mandó el gobernador a sus chalanes de El Heraldo de Chihuahua con la pregunta correspondiente.

Algo debe traer entre manos el ogro de Palacio de Gobierno. Mantiene a Cruz un proceso penal abierto por razones similares a las de la gobernadora electa, Maru Campos, la mentada nómina secreta.

Cruz sigue siendo senador, por lo tanto goza de fuero constitucional y por ende no puede ser detenido; pero además, se desconoce por completo la etapa que lleva el expediente respectivo a diferencia del estruendo que le metió el corralismo al caso de Maru.

Poco debe preocupar al moreno el asunto aunque sabe que Corral puede intentar cualquier locura ya de salida. No hay precaución que salga sobrando.

•••

Con relación al tema de la transición, no tarda el equipo de transición de Maru Campos en meter mano a la Coordinación de Comunicación Social, a cargo de Manuel “Igor” del Castillo.

Es un área donde se presumen cuentas mochas y contratos amañados en los que han influido no solo el titular del ramo, sino varios secretarios y funcionarios de otras dependencias.

Extrañamente tienen acceso a la chequera de Comunicación no nada más el titular saliente, sino otros cercanos a Javier Corral que, precisamente por eso, aprovecharon para influir en contrataciones y destino de recursos públicos de la dependencia.

No se trata de los clásicos manejos irregulares del prófugo Antonio Pinedo, primer titular del área en el fiasco de gobierno corralista, sino de hechos más actuales que involucran a proveedores vinculados al jefe actual o a secretarios de otras ramas.

El derroche en esa oficina ha seguido casi como desde el primer año. Equipos nuevos, nómina costosa, campañas publicitarias infladas en precio, proveedores fantasma… vaya, igual que en el sexenio pasado, con la única diferencia en los nombres de los beneficiarios. “Igorcito” tiene toda la información.

Así que la entrega-recepción de dicho ramo no será muy tersa; de hecho se considera una de las que tendrá bastantes raspones y conflictos.

No por nada hace unos días obligaron a “Igor” a rectificar la ampliación de contratos laborales que beneficiaban a varios funcionarios cercanos al propio Del Castillo.

Inicialmente sus contratos terminaban en agosto, cuando concluye la administración, luego la generosidad de Igor con dinero ajeno los amplió hasta diciembre, pero la Secretaría de la Función Pública obligó a la enmienda.

Si pudieran cargaban hasta con la cafetera.

•••

Más de 12 millones de pesos ha echado a la basura el Comité Estatal de Morena, que supuestamente desde principios del año pasado se habría de cambiar de sede en la capital del estado.

El viejo inmueble de las calles Segunda y Morelos, en pleno centro de la ciudad de Chihuahua, sería dejado para ocupar un edificio remodelado de la avenida Cuauhtémoc y 16 de Septiembre, que antes era ocupado por una sucursal de BBVA.

La transacción que hizo la secretaria de Finanzas de Morena, Martha Laguette Lardizábal, fracasada candidata a la sindicatura capitalina, superó los 10 millones de pesos; eso independientemente de lo que se habría de invertir en la habilitación del lugar.

La compra del lugar se realizó desde 2019. Eran los tiempos de la otrora poderosa Yeidckol Polevnsky, entonces dirigente nacional, hoy visiblemente marginada del partido. Aunque es diputada electa no tiene la influencia de antes.

Pues bien, pasó todo el 2020 y la mitad de 2021, pero todavía es hora que Morena no estrena su nueva sede estatal, que sigue en obra gris, como ha estado prácticamente desde la polémica adquisición a la que se aferró Laguette, respaldada por Polevnsky.

Pese al tufo a negociazo de unos cuantos en esa transacción, ni la dirigencia estatal de Martín Chaparro ni la nacional de Mario Delgado le han echado el ojo a lo ocurrido.

Ahora que se calienta la disputa por la dirigencia que habrá de dejar Chaparro en las próximas semanas, los grupos comienzan a hablar y a cuestionar qué pasó con ese proyecto, dónde quedó lo invertido y quién le metió la mano al cajón.

El asunto sin duda va a dominar la agenda de la elección de nuevo dirigente. No es para menos, pues ni las obras estatales tiradas en Juárez tienen tanto retraso como el famoso nuevo edificio.

•••

A lo mucho podría ser el Partido Verde Ecologista el que se salve de la pérdida de registro ahora que se han concluido los conteos de votos y el Instituto Estatal Electoral ha comenzado a emitir los acuerdos correspondientes a la liquidación de los que no alcanzaron el tres por ciento.

El primero en entrar a la etapa de prevención o aviso de que no logró la votación necesaria fue el Partido Nueva Alianza, refugio anquilosado de los profesores; quedó con 1.26 por ciento de la votación por la gubernatura y 1.87 por ciento de las diputaciones.

Entre el cero y el dos por ciento se encuentran el PRD, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y el Verde, siendo éste último el que, de acuerdo a las impugnaciones presentadas, podría salvar unas cuantas casillas y con ello lo necesario para mantener el registro.

El proceso de liquidación aprobado por los consejeros electorales que comanda Claudia Arlett Espino contempla varios pasos antes de concretarse la pérdida del registro.

De entrada está la prevención formal que les hace el IEE con los cómputos oficiales, luego la designación de un interventor y finalmente la liquidación.

Antes debe concluirse la etapa de las impugnaciones, que en algunos casos llegarán hasta los tribunales federales, pero a la luz de los votos ni eso va a salvar a la mayoría de los minipartidos.