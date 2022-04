Lo que nos trajo la Revocación de Mandato

Ciudad de México.- El pasado 10 de abril presencié la entrevista de Los Periodistas al senador panista Damián Zepeda, mientras éste emitía su voto en la casilla especial instalada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, durante el histórico ejercicio de Revocación de Mandato; vale la pena retomarla.

Para el exdirigente nacional del PAN, no importaba cuántos acudían a votar en esta consulta ciudadana; si ganaba un “Sí” o un “No”, o bien, si se anulaba la elección, como amenazó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. “¡Todo esto es irrelevante!”, señaló.

“¡Para lo único que es relevante la Revocación de Mandato es que se podrá quitar a un mal gobernante!”.

Es la esencia de este ejercicio. En palabras de López Obrador: ¡El pueblo pone, el pueblo quita! La oposición sabe el significado de esta consulta histórica, pero prefieren distraer, engañar y así evitar a toda costa juicios futuros a gobernantes afines al saqueo y a la corrupción. Quienes se oponen a la consulta de Revocación de Mandato pretenden seguir recibiendo cada sexenio un cheque en blanco.

La consulta de revocación de mandato significa un NO. ¡Que no hay cheque en blanco! ¡Quién no trabaje en bien de todos, se va! ¿Quién decide? ¡La población! No los patrones. Estos son los dos proyectos, uno el Patronal, que sirve a una élite empresarial, y el otro, el de Desarrollo Sostenido del país que incluye a todos; con el que se construye un estado de bienestar.

En el proyecto de desarrollo sostenido, que la 4T menciona como uno de sus ejes, cada escalón de desarrollo construido sirve de base al siguiente, sin retrocesos, sin caer en crisis sexenales que padecemos cuando el gobierno saliente deja las arcas vacías.

En un estado de bienestar la cartera de proyectos está en función a los objetivos de Desarrollo Sostenido, mientras en un desarrollo patronal, no hay escalones. ¡Hay saqueo de las arcas! Ni siquiera hay creación de empresas, hay “business” entre Gobierno y élite empresarial.

Antes de 2018, los patrones de los partidos políticos imponían al presidente su cartera de proyectos y hacia allá se dirigía el “desarrollo” del país; las inversiones se realizaban en función de sus intereses, opuestos a los intereses del resto del país; por eso se abandonó la educación, la salud, la creación de empleos y el bienestar de las familias mexicanas. Si pensamos en el desarrollo como un ente de muchas aristas, donde una de ellas es el interés patronal, la única arista que se beneficiaba era ésta. Dicho de otra manera, uno de los caminos significa desarrollo para todos y el otro significa estancamiento para todos, excepto para los patrones de la clase política opositora actual.

Los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, no han tenido empacho en enfrentarse al presidente para defender el proyecto patronal. No entienden que al enfrentarse al Ejecutivo se enfrentan a quienes votaron por él, a los hartos de una clase política soberbia, perfumada, saqueadora e inútil. En su desesperación, y la de los opositores, porque no les sale nada bien, llegaron al enfrentamiento frontal, sin disimulos, sin mínimo pudor y sin vergüenza contra un Poder Ejecutivo legalmente constituido, elegido por una amplia mayoría de la población. Así, le dieron la puntilla a un INE descreditado ante gran parte de la población por su ceguera ante el festín de corrupción que todos veían en elecciones, menos ellos. Su renuencia a la realización de la consulta de Revocación de Mandato, que sólo la orden de la Suprema Corte les obligó a realizar, desnudó la podredumbre de esta Institución.

Ante tanto desatino del “árbitro vendido” (como se dice en futbol), un gran porcentaje de la población no encuentra motivo de que existan el INE, al menos no en el formato actual, donde los partidos, empleados sumisos de la élite empresarial, deciden quienes son sus consejeros.

Tal vez Córdova y Murayama no perciben la molestia de la gente desde su torre de marfil, o tal vez les importa un bledo, millonarios como se han hecho a costa del erario, a costa de toda la población a quienes desprecian, como lo externó Córdoba en una grabación difundida en redes sociales. No logran entender que el hartazgo de la población no terminó con la elección presidencial del 2018, que no es borrón y cuenta nueva. Tantos agravios derramaron el cántaro y no se vació porque concluyó una elección, se sigue derramando por tanta abyección. Ya no pueden fingir ceguera, apoyados en los medios de comunicación. Las benditas redes sociales han empoderado a la población y es un canal por donde fluye y se comparte información fuera del control del cuarto poder fáctico.

Esto no lo entiende Lorenzo Córdova, ni Ciro Murayama, ni los opositores al estado de bienestar para la población.

El desarrollo sostenido beneficia a Chihuahua y al país.