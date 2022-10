Nos duelen las mentiras, nos duele el engaño, nos duele la violencia, estragos de años que con un "abrazo" no se pueden solucionar, ni mucho menos con la estrategia de militarizar a la nación entera.

El juarense se destaca por siempre salir adelante a pesar de las circunstancias, pero también se caracteriza por decir las cosas de frente, por señalar lo que está mal y exigir lo que realmente nos concierne. En los pasados días nos hemos visto bajo la sombra de una ola de violencia que parece nunca acabar, en plena luz del día, a todas horas, en todas partes, víctimas inocentes que experimentan el vivir un suceso como estos, otros que pagan las consecuencias de sus actos… no es justo para Juárez ver como se cae la estrategia de militarización desde el Gobierno federal, teniendo que pagar de esta manera su ineficiencia.

¿De qué nos sirve contar con una Guardia Nacional en las calles de Juárez, si todo sigue igual? ¿De qué nos sirve que López Obrador haga sus giras presidenciales a la frontera si solamente trae consigo una simulación de su Ejército? Lo he mencionado anteriormente y lo sostengo: el sexenio de López Obrador ha reportado más muertes violentas en comparación con los pasados. Eso no nos habla de una estrategia de solución a la corrupción y la desaparición de la mafia del poder, nos habla de una burla hacia los ciudadanos.

Lo que nos duele a Juárez es que nos mientan en la cara, que manden tropas enteras para "mantener el control y la paz", cuando lo único que hacen es ponernos en peligro y no cuidar de nuestras espaldas; los abrazos no son la estrategia adecuada, la militarización tampoco lo será, pues únicamente traerá consigo consecuencias peores para la nación, pero sobre todo para nuestra ciudad.

Mientras la 4T da abrazos como estrategia de seguridad, en Chihuahua nuestra gobernadora invierte en tecnología y capacitación para nuestros policías, pues mantiene el firme compromiso de trabajar por los juarenses, por la seguridad de todos nosotros, implementando programas, estrategias y políticas públicas que mantengan el orden en la casa, donde chicos y grandes podamos salir sin el miedo de no regresar; la Torre Centinela, un ejemplo claro de que las cosas se hacen bien, con una visión de futuro teniendo el centro de mando de seguridad en la frontera, atención prioritaria y respuesta más ágil ante cualquier situación.

El trabajo interinstitucional para salvaguardar la vida de los ciudadanos es de atención máxima, pues conjuntando los esfuerzos de quienes trabajan en materia de violencia, se logra alcanzar la meta a nivel local y estatal, cosa que el Gobierno federal no pretende realizar, más que únicamente enviando más elementos y tropas a nuestras calles. Solamente trabajando juntos sociedad y Gobierno, con las familias y las instituciones correspondientes, es la manera en la que podremos combatir las problemáticas que nos aquejan a los juarenses; conociendo de primera mano las mejores soluciones, es como se realizan proyectos de inversión benéficos para todos, capacitando a nuestros policías y tomando en cuenta la investigación necesaria por parte de nuestros catedráticos, para lograr tener una base sólida y real para combatir la violencia y la corrupción.

Abrazos no son la solución, pues está de más decirlo que no funcionó, la estrategia se debe definir entre fortalecer a las familias como base de todo y llevar a las rejas a quien lo merece, sin titubeos, "educa a un niño y jamás deberás castigar a un hombre". Trabajemos unidos por la familia y castigo duro con justicia a quien cometió una falta, que todos los juarenses nunca más sientan miedo de salir a las calles, que no tengan miedo de vivir en esta frontera, que sepan que cuentan con el respaldo de Gobierno, quien día con día se esfuerza para mejorar la calidad de vida de todos nosotros.