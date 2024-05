Lo que México necesita (I)

En siete días los mexicanos acudiremos a las urnas a elegir a la persona que dirigirá los destinos de la Nación durante los próximos seis años. Siempre que hay elecciones existe un ánimo de renovación y mucho optimismo. Siempre hay críticas a quienes dejan el poder y la esperanza de que quien venga será mejor que quien se va.

Este sentimiento es natural por el desgaste que produce el ejercicio del poder. Los simpatizantes del oficialismo dicen que López Obrador es el presidente más popular de México y uno de los más populares del mundo. Sin embargo, la gestión de un presidente no debe medirse en función de la popularidad. Bajo esa premisa, el ‘Chicharito’ Hernández o el ‘Canelo’ Álvarez pudieran ser ‘grandes’ líderes de nuestro país.

Los gobiernos deben medirse en función de métricas objetivas. Curiosamente, quien hoy está a punto de dejar el poder, prometió que crecería la economía durante su gobierno. Posteriormente, cuando la economía no creció al ritmo prometido, dijo que lo mejor para medir el desarrollo de un país era la felicidad de sus habitantes. Así de absurdo.

El mexicano tiende a victimizarse culpando siempre a los malos gobiernos de todo. Pero como dije en mi entrega anterior, los gobiernos solamente son un reflejo de lo que es la sociedad. El día que la sociedad madure y entienda que hay responsabilidades compartidas, entonces tendremos mejores ciudadanos y, por ende, tendremos mejores gobiernos.

La sociedad debe involucrarse más en política. La mayoría de la gente se queja de los gobiernos, pero si le llega un citatorio para fungir como funcionario de casilla, decide no acudir, es decir, elude su responsabilidad pública que por disposición constitucional debe ejercerse. Lo mismo puede traer un carro chueco, o no pagar sus multas. Regularmente, siempre anda buscando un ‘conocido’ que le ayude con X o Y trámite. Si es informal, pues entonces está violando el marco legal en varios de sus apartados. Es decir, el problema con México (por duro que sea decirlo) es justamente su sociedad apática.

Creo que ya basta de victimizarse y asumirse como los buenos de la historia frente a los gobernantes que son los villanos. La sociedad debe involucrarse más en el quehacer público y no dejarle toda la responsabilidad al gobernante. En la medida que el gobernante se sienta vigilado, cuestionado y enfrentado, tendrá mayores límites en su actuación. La teoría de los pesos y contrapesos de Montesquieu es válida, mas insuficiente en una sociedad tan compleja como lo es la mexicana.

Por ello, creo que el primer paso para tener un mejor país es justamente el involucramiento de la sociedad en las decisiones políticas. La idea de democracia representativa es buena, pero no debe entenderse como un cheque en blanco otorgado a nuestros representantes. Tampoco podemos caer en el populismo de querer consultar cada decisión de gobierno a los gobernados. Un justo equilibrio entre ambas posturas es lo ideal.

Ahora que tomemos la decisión de votar, creo que debemos preguntarnos qué es lo que queremos y lo que no queremos para México.

Creo que ningún mexicano bien nacido quiere para México más violencia. Este sexenio es el más violento de la historia. Desde la Revolución no había habido un período tan violento en México como el actual. Ni siquiera en la Guerra Cristera hubo tantos asesinados como en el actual gobierno. Por más que el gobierno intente maquillar cifras, los números son fríos.

El oficialismo se empeña en culpar a Calderón de los males del país. Sin embargo, hace 12 años que Felipe Calderón dejó el poder. ¿Cómo pudiera seguir siendo culpable? Cuando López Obrador era candidato, tenía todas las soluciones. Ahora en el poder, tiene todos los pretextos.

La violencia es el peor de los males que aquejan al país. No es la corrupción o la economía (que deben ser atendidos adecuadamente), sino la inseguridad. La principal función del Estado es brindar seguridad. Todas las semanas vemos imágenes de algún hecho violento ocurrido en alguna entidad del país (prácticamente todas están iguales). El Gobierno federal encontró una fórmula mágica para enfrentar los cuestionamientos: si el delito de alto impacto es cometido en un Estado gobernado por la oposición, culpan al Gobierno local; pero si el mismo es cometido en un estado gobernado por Morena, entonces culpan a Felipe Calderón. Así, con ese algoritmo, no asumen responsabilidad de nada.

Los mexicanos no quieren tener que vivir encerrados. Ahora se ha vuelto prácticamente imposible viajar por cualquier carretera del país. Esto es consecuencia del nivel de impunidad que impera en el país. El gobierno no tiene una estrategia clara contra el crimen. El presidente habla de “abrazos, no balazos”, pero los delincuentes no delinquen con cariños, sino con las armas que el propio Gobierno federal deja pasar por nuestras aduanas.

Otra de las cosas que nadie puede querer para México es un presidente que polarice y se victimice todo el tiempo. Como dice el chiste, hay personas tan protagónicas que en la boda quieren ser la novia, y en el funeral quieren ser el muerto. Esta frase encaja perfectamente para López Obrador. La semana pasada hubo un homicidio terrible en Tabasco en donde un niño fue asesinado por defender a su madre de un posible secuestro. López Obrador dijo que se estaba utilizando esa muerte para golpearlo políticamente. Decir esto es una mezquindad y refleja la indolencia del presidente respecto al dolor ajeno.

El presidente pasa cuando menos dos horas diarias golpeando a sus adversarios políticos desde su conferencia mañanera. Si verdaderamente el presidente se dedicara más a administrar y menos al chisme, no dedicaría el 8% de su tiempo a esta actividad. No creo que esto sea algo que los mexicanos quieran para sus dirigentes. En pocas palabras, los mexicanos no quieren un presidente mentiroso.

Los mexicanos no pueden querer tener un sistema de salud como el que tenemos actualmente. Se desapareció el Seguro Popular, que era un sistema efectivo para garantizar acceso al sistema de salud a aquellas personas que por su actividad económica o informalidad no pudieran estar dados de alta en el IMSS o en cualquier sistema de seguridad social.

Aunado a ello, el sistema de salud que queda es deficiente. No hay medicinas para las personas que adolecen de algún mal. El servicio médico que se presta es paupérrimo. Y eso que para estas alturas se supone que tendríamos un sistema de salud como en Dinamarca.

Decía Benjamín Franklin que aquellos que estuvieran dispuestos a ceder un poco de libertad a cambio de seguridad no merecían ni una ni la otra. El presidente que dijo que los militares regresarían a los cuarteles es el presidente que ha profundizado y enraizado a las instituciones castrenses en nuestro sistema de gobierno. Aeropuertos, trenes, puertos, aduanas. El Ejército tiene metidas las manos en todo, menos en lo que se supone que está haciendo en la calle: combatiendo a la delincuencia.

Los mexicanos no pueden querer más militarización. Este es un riesgo latente para cualquier persona que gobierne. El Ejército debe tenerse limitado a un rol, no formar parte del día a día del gobierno. Las tentaciones de tomar el poder son muchas. La historia latinoamericana lo confirma.

Ante los abusos y excesos del poder, los mexicanos queremos tener instituciones que nos defiendan y respalden. El Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el instituto de transparencia, entre otros órganos, son garantes justamente de la Constitución. Es muy fácil sucumbir ante las acusaciones infundadas del gobierno, pero esas instituciones cumplen un rol constitucional a favor del gobernado. Ningún ciudadano informado estaría convencido de desaparecerlas bajo el argumento de que ‘cuestan mucho’.

Si la sociedad mexicana estuviera adecuadamente informada, ni siquiera pondría en tela de juicio todo lo que aquí se ha comentado. Sin embargo, muchas veces es presa de la propaganda que desde el gobierno se emite para avanzar en sus pretensiones dictatoriales.