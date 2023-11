Lo que el tren traerá

Cuando en Morena sostenemos que la oposición se encuentra no sólo políticamente derrotada, sino moralmente derrotada, no se trata de una frase de burla, o un chascarrillo para minimizar en la opinión pública al PRIAN y demás partidos que sostienen los mismos intereses rancios del viejo régimen neoliberal, lo decimos porque verdaderamente se encuentran en una cloaca de la pudrición, y con una derrota moral de la que no saben cómo escapar.

Se trata de la reacción que han tenido con el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que reactivará los trenes de pasajeros en todo el territorio nacional, y que en su primera etapa, tocará a Chihuahua ser parte del proyecto, dentro de las primeras siete rutas, Aguascalientes- Chihuahua- Ciudad Juárez, cayó como un baldazo de agua fría en el prianismo local, ante una administración estatal carente de proyectos y obras, el tren de pasajeros viene también a dilapidar el patético discurso regionalista donde aseguran que en la Cuarta Transformación, no se beneficia al norte, en una ceguera política y social.

El PRIAN ve en este proyecto de trenes de pasajeros su derrota total, porque la reacción de los ciudadanos ha sido de júbilo, felicidad y reconocimiento, porque el beneficio será palpable, además de la experiencia del viaje en tren, para los mexicanos arrinconados a las películas, cuando en un pasado no tan lejano, era una realidad ese sistema de transporte, rápido y seguro, mientras que los comentarios emitidos por distintos personajes del panismo, sólo generan pena ajena, y repulsión.

Se trata de revivir un transporte que permitirá un traslado más ágil, principalmente para la movilidad de sur a norte y viceversa, aprovechando las actuales vías férreas que en su momento el estado mexicano construyó, y que también en su momento fue un transporte público, que permitía una cohesión social de las principales ciudades de Chihuahua, no se diga la derrama económica que generaba en las distintas estaciones, no se diga la importancia cultural y social de este sistema de transporte, para México el ferrocarril tiene un peso histórico y simbólico.

No por nada el presidente eligió el 20 de noviembre para que se publicara el decreto, simbólicamente revolucionario, sin el ferrocarril por ejemplo, no hubiera sido posible la toma de Ciudad Juárez por Francisco Villa y Pascual Orozco, de la forma que la historia cuenta, el crecimiento industrial y comercial, además de permitir conocer pasajes increíbles que nos regala la geografía nacional, en los más grandes, generó hermosos recuerdos de su niñez, a quienes vivieron tiempos en los que el tren era el principal transporte.

Tanta alegría ha traído el sólo anuncio de los trenes de pasajeros a los mexicanos y a los chihuahuenses, que resultan increíbles las barbaridades que los panistas se han atrevido a decir en medios de comunicación, despreciando de una manera tan falaz y burda, que se exhiben como personas de mala entraña que sólo quieren el mal para el país, para ellos beneficiarse de manera electoral o política, así de ruines, así tan enanos de visión social.

Temen que lo que vivieron miles de mexicanos en otros estados cuando comenzaron las primeras operaciones piloto de los trenes “Maya” y “del Itsmo”, donde los habitantes de pequeños poblados y grandes ciudades salían a saludar al tren, con banderas de México, entre vítores y aplausos, incluso algunos entre lágrimas de alegría y por revivir pasajes de su vida, la algarabía y el agradecimiento el presidente, de eso es lo que temen los panistas se vive acá en el norte, en Chihuahua.

Y los beneficios continúan, porque para eso se privatizaron las vías férreas, porque no se trataba de aprovecharlas y lucrar con ellas, la privatización del ferrocarril sirvió para hacer negocio en otros lados, como los camiones de pasajeros, la privatización de las carreteras, casetas, y en una de esas, hasta para incrementar los seguros carreteros, ante el incremento de accidentes por la cantidad de automóviles particulares, fue un golpe duro a la movilidad, y la necesidad para la adquisición de autos particulares, y con esto, hasta en términos de contaminación, esto es la Cuarta Transformación.