Lo que el barrio me cuenta…

Ciudad Juárez es un lugar en el que muchas voces confluyen a lo largo de su historia. Andar por sus barrios, colonias, mercados y hasta centros comerciales nos dan una muestra de ese reparto que va desde el bolero afuera de Catedral, la señora que vende periódicos en el Centro y el maestro de la primaria de La Chaveña que va por su cuarta década enseñando. De lo que quiero hablarles hoy es precisamente de esa riqueza de memoria de la que podemos escudriñar si nos sentamos a charlar con quienes nos rodean. Y es que la historia no solo es sobre ese mono de bronce bien peinado. O del bigotudo con pistolas a caballo que vemos por todos lados. La historia también se compone de esas voces con las que convivimos todo el tiempo. ¡Incluso la tuya, tu qué lees esto!

Tenemos tantas cosas de las que podemos preguntar y contar. Se puede empezar de manera muy sencilla preguntando a nuestras abuelas y abuelos si nacieron en la ciudad. O de dónde vinieron, a qué se dedicaron sus padres y si recuerdan cómo era la ciudad cuando eran más jóvenes. Así vamos conociendo nuestra propia historia familiar que es a la vez historia de Ciudad Juárez. No dejemos de lado a quienes nos han dado clases y seguirán por más generaciones, a la señora que hace menudo los domingos desde hace cuarenta años o al señor que atiende el abarrotes de nuestro barrio.

Es en los lugares en los que menos sospechas y que a veces ni siquiera se nos pasa por la mente que pueda haber historia donde de hecho podemos descubrir grandes tesoros. Pienso sobre todo cuando paseamos por aquellos barrios antiguos como la Ex Hipódromo, La Chaveña, El Barreal o Barrio Alto que guardan en esos lugares cotidianos y en su gente muchas cosas por conocer. Y si es que no vivimos necesariamente en alguno de esos, porque la ciudad ha crecido de manera enorme, pues lo podemos hacer desde el lugar en que nos ubiquemos.

Yo pienso en mi colonia, una que se incluye en los siete barrios históricos, la Ex Hipódromo. Justo colindando con otra muy conocida, la Melchor Ocampo o la "Malechor" para los compas. Cuántas veces no he comprado en la papelería de la esquina, remendado un pantalón en la sastrería de la vuelta o hasta en el OXXO donde pagamos los recibos. A veces es bueno detenernos y preguntar desde cuándo existe la ferretería o cómo inició ese taller de bicicletas. Es cuestión de escuchar y dejarnos sorprender para entender el lugar en el que vivimos.

Además de conocer más sobre la historia de nuestros barrios y ciudad también estamos haciendo comunidad. Estrechamos nuestras relaciones vecinales y nos hacemos parte de la vida, problemas y soluciones del fraccionamiento, barrio o colonia. Libros pueden salir de las anécdotas que tienen para contarnos. Y una parte fundamental es conversar con nuestros adultos mayores, quienes tienen larga experiencia y han conocido el desarrollo del lugar donde vivimos. Es urgente empezar a revalorizar todo lo que tienen para contarnos.

Esta herramienta de hacer preguntas a las personas y escuchar sobre lo que les ha tocado vivir se denomina en la disciplina histórica como Historia oral. Claro que hay uno que otro paso que se puede saltar si no pretendemos hacer una investigación académica. Así creo fundamental que si tenemos preguntas nos acerquemos con quién creamos que puede conocer algunas respuesta y de ahí verán que saldrá mucha gente con el gusto de contar lo que les ha tocado vivir.

Abran oídos, alisten libretas y preparen preguntas que nuestros barrios tienen mucho por contar. No se queden con la duda y vayan con la abuela para preguntar sobre la construcción de su casa o cómo era antes la colonia. Escuchen esas otras voces que han visto los cambios de una ciudad que hasta el día de hoy sigue creciendo y que va a necesitar muchos ojos curiosos que se pregunten por su historia.