Lo que deben saber las víctimas

Cuando has sido víctima del delito o de violación a tus derechos humanos, uno de los derechos que tienes es a la reparación integral del daño, el cual generalmente se equipara a una compensación económica, sin embargo, es importante que sepas que no solo es la reparación económica.

La reparación integral del daño es un derecho fundamental que comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

Me permito dedicar estas líneas a explicar este derecho, porque en la práctica aun nos encontramos con operadores del sistema dígase jueces y ministerios públicos que no toman en cuenta los alcances de este derecho y mucho obedece a que quieran terminar con celeridad el proceso penal por la misma saturación del sistema, sin embargo, en ese afán por terminar los procesos se llega al grado de no tomar en cuenta los deseos de la víctima aún y cuando resulte válido que la víctima reclame su derecho a la verdad y a la justicia.

A principio del mes, llevé una audiencia en la Ciudad Judicial de Ciudad Juárez como asesora jurídica de una víctima del delito de violencia familiar, en dicha audiencia se estaba solicitando por parte del imputado una suspensión condicional del proceso, esto es una solución alterna que permite concluir el proceso penal, la cual deberá contener un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a varias condiciones, si éste cumple, entonces se extingue la acción penal. Pero para que proceda la suspensión entre otros requisitos no debe haber oposición fundada de la víctima. Me detengo en este último punto, porque precisamente es aquí donde entra el derecho fundamental a la reparación integral del daño.

En esa ocasión la víctima fundamento su oposición en que no era su deseo que se suspendiera el proceso, pues aún y cuando se pretendiera reparar económicamente, esta no era la única medida que entraba en la reparación integral, sino que entraban otras como lo es también la medida de satisfacción, medida que el juez de control confundió con la medida de compensación, incluso la asemejo al daño moral lo que es totalmente incorrecto. Dicha oposición al juez no le pareció fundada, pues la lógica del mismo fue, que si se le paga a la víctima es suficiente para conceder la suspensión.

Resulta preocupante que, a estas alturas y a ocho años de la publicación de la Ley General de Víctimas, y la existencia de criterios novedosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTE IDH), los jueces y no digo que todos tengan ese criterio, se limiten a entender la reparación del daño únicamente desde el pago económico.

Basta con leer la Ley General de Víctimas para entender el alcance de estas medidas, pues en el caso de las medidas de compensación, estas integran la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; la reparación del daño moral sufrido por la víctima; el resarcimiento de los prejuicios ocasionados; la pérdida de oportunidades; el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos entre otros. Es decir, la compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables.

Mientras que la medida de satisfacción no puede equipararse al daño moral, toda vez que la misma no es de naturaleza pecuniaria, sino que busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. La CORTE IDH en el Caso de los "Niños de la Calle" vs Guatemala ha señalado que las medidas de satisfacción buscan reparar el daño inmaterial y no tienen naturaleza pecuniaria (en dinero).

Estas medidas pueden ser: una decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; una disculpa pública de parte del autor del hecho punible que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; la aplicación de sanciones judiciales y la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.

Es decir, la víctima válidamente puede no estar de acuerdo en la solución alterna de la suspensión del proceso, porque desea ser reparada integralmente y en especial que se vea garantizada la medida de satisfacción, pues la víctima busca conocer la verdad, busca que el delincuente sea enjuiciado y sancionado, busca una sanción judicial que se vea materializada en una sentencia condenatoria pues esta si es parte de la medida de satisfacción. Y en este supuesto una suspensión del proceso no logra en lo absoluto garantizar el derecho a la medida de satisfacción.

La víctima tiene derecho a ser tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

