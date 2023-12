Lo podemos tener todo: si nos dejan

Una de las buenas noticias que recibimos los juarenses durante este 2023 fue la Carta del Municipio de Juárez por el Derecho a la Ciudad, que tiene como finalidad garantizar a la población el acceso a los derechos humanos siendo los principales el derecho a la vida, a no ser indiscriminado, derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, derecho a no ser torturado, a ser libre de la esclavitud, derecho a la libertad y seguridad de la persona, derecho a ser tratado con humanidad bajo detención y derecho a circular libremente. Otros más son el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a la democracia, a reunirse en público y a la seguridad social. En específico, esta Carta pretende no solo favorecer, sino garantizar el usar, ocupar, gobernar y disfrutar de ciudades seguras y sostenibles.

Este documento, cuya implementación se contempla para iniciar en 2024, fue realizado en alianza con ONU Hábitat a través de la Oficina de Resiliencia del Municipio y presentado al público el pasado 13 de diciembre. Su estructura consiste en tres ejes transversales: igualdad sustantiva, resiliencia y equidad de género, y seis ejes temáticos: Ciudad Democrática y participativa, Ciudad Segura y Libre de Violencia, Ciudad Habitable y Sustentable, Ciudad Digna y Solidaria, Ciudad Diversa, Artística y Cultural y, por último, Ciudad Innovadora y Próspera. Como toda carta de esta naturaleza cuestiona de diseño de las ciudades y, sobre todo, la distribución de los beneficios equitativamente.

Cabe aclarar que no es un instrumento normativo, más bien es una guía que tiene el potencial de influir en una correcta planeación del desarrollo de las ciudades en un marco de gobernanza urbana tendiente a disminuir las desigualdades sociales y territoriales a la vez que procurar la cohesión e inclusión, la disminución de las brechas de género y los espacios públicos adecuados.

En este sentido una de las funciones no menos importante que subyace al documento es sensibilizar a los funcionarios público sobre los temas que preocupan a la ciudad y lo que los ciudadanos desean respecto a la ciudad en la que viven lo cual es de suma importancia dado el proceso de actualización por el que atraviesa el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población. De hecho, en las primeras sesiones a las que se convocó para iniciar precisamente con los trabajos de actualización fue notoria la ausencia de la Oficina de Resiliencia en las mesas de trabajo a pesar de que ya se llevaba un buen avance en los trabajos de la Carta; tal ausencia, por falta de convocatoria, daba a entender a los asistentes que cada instancia, la Oficina de Resiliencia y el IMIP, en una especie de esquizofrenia, es decir, cada uno con objetivos propios y sin coordinación, trabajaban de manera independiente en un tema que tiene mucho en común. Finalmente, en uno de los eventos concernientes a la Visión 2040 de la Oficina de Resiliencia -antecedente de la Carta Urbana- el propio Director del IMIP, con un ejemplar impreso en mano, aseguró que era uno de los suministros de información más importante a considerar en el PDUS.

Hasta donde entiendo, además de Juárez, en nuestro país solo la Ciudad de México y Puebla cuentan con un documento como el nuestro. Su importancia estriba en que aun cuando no es un instrumento normativo, como lo es el PDUS, tiene el potencial de colocar a Juárez en la mira del mundo al abordar los temas actuales bajo visiones y metodologías de vanguardia. Sin embargo, aun cuando ambas vertientes, la Carta Urbana y el PDUS surgen del interior del municipio, al revisarlos parecen tener visiones y objetivos diferentes. No, no hablo de que a la letra el PDUS habla de tener una ciudad sostenible y compacta, lo que va muy de la mano de la Carta urbana, hablo de que al revisar su contenido no se encuentra cómo va a lograrlo con las estrategias que propone. Una suerte de incongruencia entre las declaraciones y los resultados que se tendrán al poner en práctica las estrategias. Una laxitud que sugiere orientaciones no expresadas pero sí concebidas.

Insisto, la Carta del Municipio de Juárez por el Derecho a la Ciudad, que se puede consultar en la página electrónica del Municipio de Juárez, debe ser una guía para llegar a la ciudad en la que queremos vivir, el cómo hacerla y los instrumentos para lograrlo deberán estar plasmados en el PDUS 2040. Así, el destino de nuestra ciudad está se cocina mientras avanzamos hacia el 2024. Mi deseo para mí y para todos es que este 2023 haya sentado las bases para que en el año venidero caminemos con pasos firmes hacia la ciudad más justa y equitativa.