• Lo pintan como el payaso de José José

• Deslucido y con múltiples fallas el informe

• Comienzan las nuevas encuestas morenistas

• Mandan al matadero a perredistas

Como un payaso fue recibido ayer el gobernador Javier Corral a las pocas horas de su casi último informe. No había llegado al Palacio de Gobierno cuando la anónima recepción ya estaba lista en los alrededores de la sede del Ejecutivo.

“Y es verdad soy un payaso, pero qué le voy a hacer... uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser...”, fue el texto que acompañó unos pegotes con la figura en blanco y negro del mandatario y la letra de fondo de la canción que inmortalizara José José. La imagen en la versión digital de La Columna.

Del ingenioso comparativo nadie pudo darse cuenta, a pesar de que el inmueble está rodeado de cámaras de seguridad que supuestamente vigilan los alrededores.

Por eso su manufactura se achacó a radicales morenistas, a los dos o tres activistas que tienen como costumbre la toma intermitente de la Plaza Hidalgo y a los inconformes que se cuentan no por cientos, sino por miles, ya sea por los altos cobros de la revalidación, la crisis de Pensiones del Estado y un largo etcétera.

Vaya, no se descartaba que fuera hechura de los mismos panistas, ante los cuales Corral Jurado ha quedado como un traidor dispuesto a desmantelar el PAN; o como un payaso berrinchudo que al no haber logrado el control de su partido, renta otras siglas con el único objetivo de hacerle un boquete al panismo que lo rebasó. De hecho los colores de sus mantas ya no son azules, son naranjas.

La figura del payaso y la letra que acompañó al cartel contrastaban claramente con los enormes anuncios en tonalidades naranja, color de Movimiento Ciudadano, con los que Corral “adornó” el Palacio de Gobierno para presumir inexistentes logros de su gestión.

Los grandes cartelones publicitarios de su informe en los que el culto a la personalidad, supuestamente prohibido por él mismo, fueron neutralizados con esos pegotes que retratan la otra realidad que no alcanza a percibir el mandatario y los pocos leales que le quedan.

Pobre... pobre Chihuahua y pobre José José, que ni su memoria respetaron con los llamativos cartelones que tan bien enmarcan la recta final de la administración estatal.

***

Tal vez por la ira que provocaron esos carteles del payaso, el gobernador ordenó ayer que fueran echados del Palacio de Gobierno los reporteros que cubren la fuente estatal.

Fue Javier Arroyos, director de Información de Comunicación Social, quien corrió a los representantes de los medios de las oficinas destinadas a la prensa. Ahora se sabe que la orden llegó directamente de Corral y la bajó a través de su fotógrafo personal, Alejandro Francisco Alanís, el de las cámaras carísimas.

***

De mero trámite resultó la sesión del Congreso del Estado en la que vía remota los diputados recibieron el escueto informe del gobernador. Las fallas de la transmisión, el lag en las pantallas por el audio y el video distorsionados y las inintelegibles palabras de la presidenta del Congreso, la panista Blanca Gámez, fueron más nota que la palabrería de siempre; ésa, la misma que repite Corral Jurado en cada acto público.

Primero que nada sorprendió que la sesión haya sido exclusivamente virtual y no presencial, cuando hace 10 días los diputados fueron convocados a un extraordinario en persona para votar el crédito de casi dos mil millones de pesos que pidió el jefe del Ejecutivo, con los resultados ya conocidos.

Parece que a los legisladores esta vez les dio flojera tener que acudir en día festivo a escuchar el rollo del valor, la honradez, transparencia, rendición de cuentas y eficacia en el gasto que, sólo de dientes para afuera, se ha vuelto cantaleta gastada del mandatario.

Por eso en menos de media hora, la mayor parte tirada en el pase de lista y en tiempos muertos por la mala calidad de organización, se realizó el acto formal que únicamente es la antesala de un evento –ese sí presencial con puros invitados VIP al Palacio de Gobierno– que encabezará Corral este día.

Así, de forma virtual, doña Blanca condujo la sesión de un informe deslucido y lleno de fallas técnicas, que ni para el lucimiento sirvió al mandatario.

***

El acto político del informe de Javier Corral, hoy por la tarde en Palacio de Gobierno, como dijimos, se enmarcará en lo que suceda este día por la mañana. El gobernador no ha parado de amenazar con la cárcel a la candidata a la gubernatura, Maru Campos, quien hoy tiene otra audiencia en la Ciudad Judicial de la capital.

Los abogados de la alcaldesa panista con licencia, que dirige el exprocurador Paco Molina, andaban ayer con pies de plomo para evitar cualquier sorpresa. Es muy posible la suspensión de toda diligencia judicial hasta que no se agote el trámite de la media docena de amparos presentados en los juzgados de Distrito.

***

A partir de hoy y durante varios días, en un trabajo segmentado por regiones y municipios, el partido Morena realizará las encuestas para elegir a sus candidatos a diputados federales, que deben ser designados a más tardar a principios de marzo.

El trayecto en el partido que dirige Martín Chaparro todavía es muy largo, pues únicamente tiene candidato a la gubernatura en la persona de Juan Carlos Loera, pero le faltan las candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones locales y federales.

Nomás de ejemplo de todo el camino que falta están los casos de Chihuahua y Juárez, las ciudades más importantes del estado en las que los bandazos y los subibajas de nombres están a la orden del día.

Pues bien, toca el turno de la polémica a los aspirantes a las diputaciones federales, que desde hace días han puesto tensa la situación interna del partido. Para variar.

En Juárez la pelea por los distritos se centra en la definición del género, criterio que podría dar sorpresas y generar reacomodos.

Tal es el caso del Distrito 04, pues Ulises García quiere reelegirse y afirma que la cuestión del género lo favorece por encima de la fundadora de Morena en aquella ciudad, la doctora Laura Hernández, que también aspira a ese distrito.

El caso de Esther Mejía, del Distrito 01, es igual, pues afirma que a ella la respaldan para reelegirse dejando fuera cuadros nuevos morenistas que están molestos porque los han marginado de las decisiones.

***

Con la decisión del PRD nacional de llevar a la panista Maru Campos como su candidata a la gubernatura, todos los candidatos medio fuertes del perredismo serían enviados al matadero, en especial su abanderada por Juárez, Irma Celia Medrano.

El cuestionamiento que enfrenta el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, José Luis Acosta, es qué va a pasar con los perredistas que obtengan candidaturas fuera de la alianza, porque será un enorme conflicto posicionarlos con o sin las marcas de la coalición.

En varios municipios, 18 en total, el PRD y el PAN irán aliados; pero en el caso de Juárez irán solos, así que la promoción del voto será obligadamente diferenciada y eso va a perjudicar a los candidatos que tengan origen exclusivo en el primero.

Si se le suma que en los distritos electorales federales la alianza será además con el PRI, está la mezcla perfecta dada para una enorme confusión no sólo de panistas, priistas y perredistas, sino de todos los electores.

Son las reglas electorales más que otra cosa lo que va a generar confusión. Ello obligará a revisar las normativas para las coaliciones no nada más de los partidos, sino de la misma Ley Electoral, que es finalmente la causante de estas y otras perversiones partidistas que habrán de vivirse en 2021.