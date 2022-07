Lo más importante

Para todos los seres vivos el descanso es una necesidad vital. No se trata únicamente de una necesidad de orden material, sino, al mismo tiempo, y principalmente, espiritual. Dios mismo nos ha prescrito el descanso y nos ha dado el ejemplo cuando “el séptimo día descansó de todo lo que había hecho” (Gen. 2,2). Pero, de la misma manera que el hombre no debe trabajar como los animales, tampoco puede descansar como ellos. No se trata de un simple cese de actividades, sino de una recomposición de nuestro espíritu dañado por el tráfago humano inevitable. Por otra parte, es lamentable que esta necesidad, y derecho, no pueda ser satisfecha por muy diversas razones, la pobreza principalmente. Hasta por trastornos culturales, hemos perdido la capacidad de descansar. El activismo y la velocidad de nuestro tiempo no nos permiten desarrollar el arte del ocio. ¿Qué significa, realmente, descansar?

Cuando veo los destinos turísticos, sobre todo los de playa, abigarrados, saturados al máximo, sin espacios vitales propios, moviéndose a empellones, sombrillas y hieleras y lonches, no puedo dejar de pensar en esas islas remotas donde se dan cita las focas, los leones marinos y demás congéneres, gordos, agitados, agresivos y lustrosos, apelotonados y buscando el apareamiento; ellos cuentan con la ventaja de no necesitar medios de transporte ni ser desnudados en el escáner, ni agencias de viajes, lo que reduce considerablemente de estrés, en caso que lo padecieran tan rotondas y curiosas bestias. Ni contaminan ni destruyen su hábitat. Estos gordos y relumbrosos animales, al igual que pingüinos y aves marinas, están en armonía con la naturaleza, y todo en paz. Cuando el humano imita esos patrones, todo se altera; en tal caso no se puede hablar de descanso. No es raro, entones, oír, luego de las vacaciones: ahora sí, a descansar.

Sin embargo, el descanso es una necesidad absoluta

Como buen cura, doy el consejo y me quedo sin él. Para Israel primero, y luego para el cristianismo, el descanso de Dios al concluir la creación, fue siempre el paradigma y el horizonte de todo ocio humano. El sábado judío, con su reposo generalizado “ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu buey, ni tu asno trabajarán” era gustación de la libertad y anticipo de una liberación final. El domingo cristiano anticipa también simbólicamente el fin. Es el último día adelantando a aquél en el que “ya no habrá ni muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor”, (Ap. 21, 4). El domingo cristiano es un anuncio “del domingo sin ocaso, cuando la humanidad entera entrará por fin en tu descanso”; el domingo es una gran conquista del cristianismo para la humanidad.

Sin entrar en las honduras de las teorías de Fromm, que se plantea la posibilidad de que una sociedad esté realmente enferma, y de que una sociedad así, no pueda producir individuos sanos, podemos diagnosticar que nuestra sociedad, o mejor dicho, nosotros, los que formamos parte de ella, distamos mucho de ser personas sanas psicológica y espiritualmente. Al margen del estrés inherente a las relaciones íntimas, la familia, el matrimonio, el ámbito de trabajo, habitualmente es preciso enfrentar problemas derivados de otros factores. Bajo la palabra estrés se agolpan

todas esas sensaciones de inestabilidad, agobio, ansiedad y preocupación, de sensación de amenaza y tensión prolongada, que acaba por doblegarnos.

Vivimos, lo sabemos, un clima de violencia; la sensación de amenaza, la posibilidad real de ser víctimas de cualesquiera de las formas de violencia, ha alterado por completo nuestra forma de convivencia. Vivimos una sobreexposición al mundo de la violencia en sus peores formas, trámite los medios.

Síndrome de la incomunicación

Vivimos a puertas cerradas, sufriendo paradójicamente el síndrome de la incomunicación. Vivimos, más bien, en un ambiente de desconfianza mutua, de sospecha, de miedo ante el otro. Se trata, obviamente, de una completa alteración de la forma de convivencia humana. Al que más tememos es al vecino. Las circunstancias han hecho de nosotros entidades solitarias y medrosas, provocando un déficit incalculable en humanidad. Vivimos solos y amontonados. De esta forma nos encontramos disminuidos, solos, deprimidos, medrosos, encerrados, inseguros. Hemos establecido una forma patológica de convivencia.

Por esto y otras muchas razones la sicología nos habla hoy del Trastorno de Ansiedad Generalizado que se manifiesta entre otras cosas en un “estado de alerta aprensivo, como irritabilidad, inquietud, dificultades en la concentración y el sueño. Además se experimentan síntomas somáticos como resultado de la activación fisiológica y la hiperactividad autónoma tales como, tensión motora, manos frías y húmedas, resequedad de boca, sudoración, nauseas y diarrea”. (Revista Médica).

Según la OMS, estos problemas incluyen trastornos emocionales, como la depresión y la ansiedad, la histeria y, en algún grado, más o menos grave, neurosis; problemas conductuales como el abuso de algunas sustancias o la dependencia de alguna conducta, (incluido el trabajo), y mentales, como la esquizofrenia y la demencia. La magnitud de estas cifras indica que la capacidad debida a motivos sicológicos supone una pesada carga tanto para el individuo como para la familia, sus amigos y también para la sociedad. Tenemos, pues, que descansar. Pero, ¿qué es descansar?

Recuperar el sentido de las vacaciones nos es necesario. Conquista social, compensación para un ritmo de vida acelerado, signo de prestigio, objeto de manipulación de agencias, se han convertido en puros instrumentos carentes de otro fin que no sea la vivencia del momento y el mero “pasársela bien”. Urge volver a encontrar la actitud contemplativa que recupere el sentido simbólico y sagrado del tiempo y del ocio. Es preciso, de nuevo, santificar las fiestas. Santificar el tiempo. (El ocio es un concepto totalmente positivo, tanto en la filosofía griega como en la mística cristiana. Los grandes mensajes han venido del desierto, del silencio).

Ocio y contemplación

Las vacaciones son para muchos un tiempo de descanso y recuperación.

También pueden ser una oportunidad para viajar y relacionarse más ampliamente; para conocer países y gentes nuevas. Para espíritus más exigentes o especialmente motivados, las vacaciones pueden también facilitar el ejercicio de un ocio personalizador y de una contemplación creyente. Ya que ocio y contemplación parecen estar íntimamente relacionados. Veamos cómo.

Del ocio personalizador a la oración contemplativa

El ocio no es dejadez ni pereza ni flojera, es ámbito necesario para ser y para crear. Para entender mejor el ocio, hay que comenzar distinguiéndole del simple descanso (recuperación física o psíquica) o de la fácil diversión (cambio de ocupación, huida del aburrimiento, etcétera). Ocio, en efecto, es aquella actitud corporal y anímica que permite liberarnos de las habituales servidumbres (activismo competitivo o mecanizado), de los intereses dominantes (éxito, fortuna, comodidad) o de los miedos y obsesiones más acuciantes (inseguridades, fobias, apasionamientos). Tal actitud puede llegar también a superar la posible preocupación por el cumplimiento de las leyes y de las obligaciones, aparentemente más inevitables.

Liberador de las más constringentes trabas de la existencia, el ocio es una actitud de confianza incondicional en la vida y en el ser, en general; es decir, en la propia existencia personal, que se aprehende como una realidad segura y consistente, aunque no haya dejado de ser todavía ambigua y se capte en proceso de gestación. En ese estado de ocio, uno se acoge a sí mismo, sin autosuficiencia, pero también sin intranquilidad, como una realidad estimable y hasta preciosa, como un don recibido e insobornable, que brilla con todas esas cualidades a las que nos referimos cuando hablamos de la dignidad humana, algo sólido y misterioso sin dejar de aparecer también como algo frágil y fugaz, en su constante movilidad. Porque el estado de ocio, que implica una entrega confiada al presente, es también una apertura hacia delante, que se traduce en disponibilidad y expectativa, en esperanza y creatividad. Por ello se explica que, en situación de ocio, el ser humano movilice todas sus facultades, la curiosidad intelectual y la imaginación junto a la voluntad desinteresada, el apetito vital más integrador junto a la sensibilidad y al gusto. Todo ello sin intención utilitaria; con el único y unificante deseo de ser más. El arte, la filosofía, la mística, la belleza, el pensamiento más alto, han brotado del ocio.

Esta reunificación de la persona y la consecuente concentración de energías propias, no sólo producen un necesario estado de equilibrio y pacificación interior, sino que capacitan para las mejores intuiciones y para las entregas más totales. Y es en el ámbito pacífico y vibrante de esa soledad personal donde anidan nuestras últimas convicciones, donde gravitan nuestros amores más puros y donde se gestan los proyectos y compromisos más auténticos. Esta es también la situación más propicia para el ejercicio de una contemplación creyente. “¡Qué descansada vida/ la que huye del mundanal

ruido/ y sigue la escondida senda/ por do han ido/ los pocos sabios que en mundo han sido!”, canta el gran Fray Luis.

Contemplación, en efecto, dice conocimiento de los misterios más inasequibles de la vida, misterios que la reflexión temática y argumental suele desconocer y aun recha- zar como impenetrables. Por lo cual no es de extrañar que, a lo largo de los siglos, junto a una actitud o mentalidad científica y técnica, haya surgido siempre, casi en paralelo, la conducta mental de quienes se orientan a la contemplación. El hinduismo y el budismo, el Tao y el Yoga, el platonismo y el islamismo, no serían más que algunas de las múltiples escuelas de contemplación, orientadas a la visión de la existencia en su misteriosa profundidad. Junto a ellas habría que señalar también las actitudes estéticas de tantos grandes artistas que han acertado a expresar visiones personales muy profundas.

Pero nosotros tenemos la gracia de la fe, es decir, aquella gracia de una especial iluminación del Espíritu, que nos permite entender la realidad (el mundo, los demás, uno mismo) como reflejando la gloria de una divinidad benevolente y personal, que Jesús nos ha enseñado a identificar como el Padre de todos y de todo. Ahora bien, esta visión envolvente de Dios Padre no permite evadirnos del mundo hacia una contemplación de corte oriental, sino que se refiere siempre a nuestro mundo y su circunstancia, a la humanidad doliente y esperanzada, cuyo destino más profundo reconocemos precisamente en la contemplación de la humanidad de Jesús, en la que Dios Padre se manifiesta y se complace de forma privilegiada y nos revela nuestro destino.

Lo más importante. Comentando B.XVI el conocido pasaje bíblico de las hermanas María y Marta, donde Marta se afana en el quehacer hasta la histeria, mientras María se sienta a los pies del Huésped, para oírlo, decía: “Queridos amigos: este episodio es particularmente adecuado para el tiempo de vacaciones, pues recuerda el hecho de que la persona humana ciertamente tiene que trabajar, empeñarse en las ocupaciones domésticas y profesionales, (Marta), pero tiene necesidad ante todo de Dios, que es luz interior de amor y de verdad, (María).

Sin amor, incluso las actividades más importantes pierden su valor, y no dan alegría. Sin un significado profundo, todo nuestro actuar se reduce a activismo estéril y desordenado. Y, ¿quién nos da el amor y la verdad, si no es Jesucristo? Aprendamos, por tanto, hermanos, a ayudarnos los unos a los otros, a colaborar, pero antes, incluso, a escoger juntos la mejor parte, que es y será siempre nuestro bien más grande. Lo más importante”. Hay, pues, que descansar. Y contemplar.