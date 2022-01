Lo de hoy es ‘peladito y en la boca’

El hoy y ahora se están caracterizando por creer que todo se puede obtener de manera “milagrosa”, en otras palabras, obtener sin esfuerzo alguno. Esta particularidad ha sido aprovechada por vendedores y comerciantes que, con una propaganda asombrosa, ofertan productos “milagrosos”, por ejemplo, productos para bajar de peso, reducir de talla, aumentar masa muscular, incrementar la productividad, etcétera, etcétera.

Recuerdo una frase que suelen decir mucho en estos casos, “peladito y en la boca”. Y sin ánimo de caer en el albur, lo que esta frase quiere describir es aquella actitud que tienen muchas personas que quieren lo mejor y sin esforzarse. Esto nos debe poner a meditar sobre muchas situaciones que están pasando en nuestra ciudad últimamente. Aquellos que tomaron la decisión del “dinero fácil”, dedicarse a obtener recursos con el tráfico y venta de estupefacientes; o qué decir de aquellos que se dedican a robar, donde se hacen de lo ajeno para sacar un provecho económico de ello; también podemos mencionar a las personas que mediante la extorsión buscan hacerse del fruto del trabajo de otros, acudiendo a los locales exigiendo una “cuota” que nos les corresponde.

Basado en lo anterior, ahora es comprensible la similitud que tienen los productos “milagrosos” y el “dinero fácil”, pues ambos tienen la misma finalidad, obtener buenos resultados sin batallar. No obstante, se hace imperativo detenerse un momento y preguntarse ¿quién tiene la culpa de esta conducta autodestructiva socialmente?

En muchas ocasiones resulta sencillo apuntar a los demás para encontrar a un culpable, pero ¿hasta qué punto nosotros mismos somos responsables de esta decadencia? ¿Cuántas veces no hemos propiciado o incluso fomentado este tipo de conductas? Encontrar una justificación para las malas acciones se ha vuelto algo recurrente durante en estos días. Para ejemplificar lo anterior podré estos supuestos: el padre de familia que permite a su hijo copiar u obtener las respuestas plagiadas para sus actividades de sus clases virtuales; o el trabajador que aprovechándose del alza de contagios miente en su trabajo para no acudir y cumplir con sus responsabilidades; o aquellas personas que comercializan con artículos de segunda mano que no tienen utilidad alguna y ponen en riesgo a los compradores, entre otros más.

Por otro lado, pero en la misma tesitura, pareciera que en esta sociedad somos propensos a los resultados milagrosos y eso también se refleja en la manera en que hacemos política. En cada época electoral nos ofertan el “milagro” de que “la persona correcta hará las cosas correctamente” y la verdad es muy distinta, pues aquel político que lo dice resulta igual de timador que el que los vendedores de productos para bajar de peso, aumentar masa muscular o bajar tallas de un día para otro; ese político es igual de miserable que el ladrón que se aprovecha de lo ajeno, o del extorsionador que trata de lucrar con el trabajo de otros. No existen las fórmulas sencillas para los grandes éxitos. Debemos tener en mente, y siempre presente que los resultados se obtienen por el trabajo y disciplina constante. Por el bien de nuestro futuro, dejemos de consumir “milagros” y comencemos a construir realidades.