Lluvia, felicidad y caos

Cada vez que llueve en Ciudad Juárez los fronterizos nos llenamos de alegría, ver caer las gotas de agua desde el cielo sigue siendo para nosotros un momento de gozo y jubilo, sobre todo por las condiciones de la región, un tipo de clima desértico con algunas zonas verdes; y si las clases de geografía de la educación básica no me fallan, vivimos en una zona denominada como “estepa”.

Sin embargo, y pese a que la mayoría de los juarenses disfrutamos de un buen día lluvioso, también representa un momento de terror. Y no, no hablo de que la lluvia ensucia los carros recién lavados. Cada vez que llueve en nuestra frontera la ciudad se vuelve un caos total. Muchos de nosotros ya reconocemos las áreas que se van a devastar como, por ejemplo, el paso desnivel que se ubica en la avenida Insurgentes, que desde muchas décadas ha sido un problema, y que no es novedad que en cada llovida siempre hay uno o más despistados que se quedan flotando con el típico “sí paso, sí paso”.

PUBLICIDAD

Calles inundadas, pasos a desnivel hasta el tope de agua, pozos de absorción rebasados en capacidad, el nacimiento de nuevos y más grandes baches; en definitiva, la naturaleza pone al descubierto la mala infraestructura que tiene la ciudad, donde “cuando uno escupe, se inunda”.

Esto está para reírse (a veces reír mientras se llora), pues hace unas semanas tuvimos los informes de gobiernos, esos eventos políticos donde los miembros de los partidos se echan porras entre ellos y diciéndose “qué bien lo haces”, “vamos juntos pa´delante” y cosillas chistosas como esas, mientras que la realidad es otra. Solo hace falta una llovida de 15 minutos o menos, para que los baches tapados se vuelvan a abrir, para que las alcantarillas se tapen, las líneas que separan los carriles de las avenidas se empiecen a despintar, las luces públicas empiecen a fallar… en fin, muchas cosas que, o se hicieron mal o simplemente necesitan mejoras.

Hace muchos años, tuve la oportunidad de preguntarle a un político local, y digo oportunidad, porque en campaña todo mundo se ensucia los zapatos, pero nomas llegan al cargo público y hasta hay que sacar cita para que lo reciban a uno. En fin, me lo topé por azares del destino, recuerdo que era temporada de lluvias y le dije: “¿Por qué si ya saben que cada vez que llueve la ciudad se inunda, no hacen por mejorar el sistema de drenaje y recolección de agua?”, él me miró como para tratar de decidir si darme una respuesta “políticamente correcta” o una respuesta sincera, afortunadamente, optó por la segunda y me dio una respuesta amarga pero sincera: “ningún político le va a meter dinero a lo que no se ve, y como en Juárez no llueve todo el año y el drenaje está debajo de la tierra, pues no sirve de propaganda”.

Una vez escuché a una señora en la radio que dijo que definitivamente todo sería agradable si “estuviéramos preparados para la temporada de lluvia”. Pero ¿preparados cómo? Es decir, no somos una ciudad nueva, no es la primera vez que llueve en Juárez. Definitivamente, este es un problema que ninguna administración ha querido atender, y es totalmente BÁSICO, sin un sistema de drenaje adecuado toda la infraestructura superior es adorno. Regresando al ejemplo del paso desnivel de la Insurgentes, las autoridades de administraciones pasadas prefirieron gastarse una lana en poner vialetones para hacerlo paso de bicicletas. Que ilógico que no puedan hacer que no se inunde, y aún así tomaron la decisión de hacerlo ciclovía, puro adorno caro.

Los caracteres de esta columna de opinión no son suficientes para describir cada uno de los problemas que pasan en la ciudad después de cada lluvia. Lo que sí es cierto es que el problema continúa, y no cabe duda de que en Juárez, después de la bella tormenta viene el desastre.