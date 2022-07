¿Llegaron tarde a la sierra?

En las últimas semanas, el operativo desplegado por las autoridades federal y estatal en la sierra de Chihuahua, concretamente en la región de Urique, Bocoyna, Guazapares; Batopilas, entre otros ha traído relativa calma, porque todos saben cuál es el objetivo: simplemente la captura de “El Chueco”.

Un operativo que surgió de la crisis provocada por la muerte de los dos sacerdotes jesuitas y que obligó a la autoridad a actuar, y que si bien ha traído tranquilidad no ha concluido con la detención del maleante que se ha burlado por años de la autoridad.

Y es que mientras la autoridad siga siendo reactiva a este grave flagelo social, no habrá suficientes armas ni operativos “especiales”, porque hoy es la sierra, hace unos meses fue Bavispe, Sonora, y mañana puede ser cualquier punto de nuestra ciudad estado o país.

No se trata nomás de criticar la política de “abrazos y no balazos” del gobierno federal sino de todos los niveles de autoridad que no cumplen con una de sus principales obligaciones que es garantizar la seguridad de la población.

Y es que los últimos meses han sido catastróficos para la seguridad en el país, y desde luego para nuestro estado: simplemente la autoridad no puede hacer nada, ni a nivel federal, estatal o municipal y el número de muertos en hechos violentos sigue en aumento, por lo que urgen medidas más drásticas que frenen esta ola de violencia.

De acuerdo a registros de este medio informativo publicados el pasado sábado, se registraron noventa asesinatos en la ciudad de Chihuahua entre los meses de mayo y junio, pero lamentablemente el mes que apenas inicia va a un ritmo veloz, y en ocho días son 17 las personas que han sido abatidas en los diversos sectores de la capital del estado.

“Al ritmo que va el presente mes, estaríamos hablando de una cifra escandalosa, casi al nivel de los 75 homicidios ocurridos en septiembre de 2010 y que se repitió en el mismo mes de 2017, siendo el máximo histórico, de acuerdo con la estadística de la Fiscalía estatal” se señala en la columna de este rotativo.

No hay quién explique lo que está pasando, y mucho menos ofrezca estrategias adecuadas para atender esta escalada, en un Estado fallido al que nos estamos acostumbrando.

Hay un dato que nos recuerda la misma publicación: desde el mes de mayo, llegaron a la ciudad dos convoyes de la Secretaría de la Defensa Nacional con al menos 600 elementos, una fuerza importante que el mismo alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, anunció que vendrían a reforzar la seguridad en la ciudad, a ver quién informa dónde están.

Mientras esto sucede, parece que la Iglesia Católica por fin resucitó e hizo un llamado a actuar, lo malo es que tuvieron que pasar estos hechos para que le entrara a este problema social.

Por fin los líderes católicos alzaron la voz y pidieron un cambio en la estrategia de las autoridades para enfrentar la ola de violencia, y en voz de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se llamó a celebrar misas en todo el país por los sacerdotes asesinados y el resto de víctimas.

Llama la atención la expresión que difunden: “La indignación de nuestro pueblo nos está abriendo una puerta para la paz”… ¿qué no es algo que debieron hacer hace muchos años atrás?, pero hay que repetirlo, la violencia no es nada nuevo, y ni modo que la misma Iglesia Católica y otras religiones no se hayan dado cuenta de lo que sucede en sus comunidades.

Desde la muerte de los dos sacerdotes jesuitas las autoridades eclesiásticas no han cesado de pedir un cambio en la política de seguridad y hasta marchas se han generado en el centro del país, ante la política de seguridad que consideran fallida.

La Conferencia del Episcopado ha convocado a una “Jornada de oración para la paz”, muy tarde a mi parecer después de dos décadas de avance de la delincuencia en el país, que ha tomado como rehenes a poblaciones enteras donde la Iglesia simplemente ha dejado de lado su labor pastoral.

Qué se requerirá para que el gobierno federal entienda que la estrategia que ha seguido no es la adecuada, y que quede claro, no se trata de volver a la “guerra contra el narco” que llevó Felipe Calderón, pero ya se requieren acciones contundentes que frenen a los generadores de violencia.

Hay que repetirlo, mientras la autoridad no entienda que en el México real hay otros datos, que en las calles se siguen disputando los espacios para la venta de droga, no habrá forma de frenar esta escalada de violencia.

Por cierto, tampoco la estrategia de entregar al Ejército la Guardia Nacional es la solución, y ya son más de tres largos años de la actual administración federal donde la narcoviolencia sigue imparable, mientras la estrategia de seguridad ha sido dejarla en manos de los militares.

Y como siempre, somos los ciudadanos quienes sufrimos esta inseguridad galopante en toda la entidad.