‘Líder’ latinoamericano de políticas migratorias fallidas

Algunos activistas migrantes culparon a los Estados Unidos de la terrible tragedia en donde murieron cuarenta, y decenas fueron hospitalizados. Otros a la cadena de corrupción del INM, que extorsiona a los migrantes, otros a los medianos y altos mandos de la institución, tanto a nivel nacional como estatal, otros, a los que iniciaron el fuego. La oposición culpa a sus oponentes, otros culpan a las políticas migratorias de la Cuarta Transformación, otros a los guardias y personal que estuvieron presentes, o a cargo de los migrantes muertos. Algunos más le echan la culpa a las deplorables instalaciones, y a la falta de protocolos de emergencia.

La realidad es que muchos factores se tuvieron que conjugar para el mortal incendio, por lo que existen niveles de responsabilidad en cada uno de los rubros mencionados antes. Quiénes son los culpables, y en qué grado, lo deben determinar las instituciones legales, si es que nuestros líderes quieren conservar un mínimo de credibilidad ante los ojos del mundo.

Primero, el video es inobjetable. Se ve claramente como dos personas al servicio del INM, (Instituto Nacional de Migración), al momento del inicio de la protesta por incendio de colchonetas al interior de la celda asignada a los hombres, en lugar de abrir la puerta, no hacen nada, y deciden marcharse. El humo empezó a propagarse casi inmediatamente, mientras que algunos internos pateaban la puerta desesperadamente para salir, pero sin lograr abrirla. Después todo se nubló entre humo blanco. Este video, y las muertes de tantos inmigrantes, causaron la indignación nacional, mundial, otra vez, desafortunadamente para nuestra ciudad, ya de por sí tan estigmatizada.

Hasta aquí hay varios responsables directos. Primero, son responsables quienes iniciaron el incendio para protestar. Esta es una acción criminal indiscutible, que tuvo consecuencias fatales para muchos que no estaban ni siquiera involucrados. Tal vez algunos migrantes estaban encerrados injustamente, y en condiciones difíciles, pero este tipo de disturbios con fuego dentro de centros de detención como medidas de protesta, son extremadamente peligrosos, como se confirmó, y no pueden permitirse en ningún país.

Es innegable que, el nivel de descontento, frustración e intolerancia, tanto de los migrantes, como de los empleados del INE, como de los ciudadanos mexicanos ha empeorado desde que el flujo de migrantes aumentó. En México, siempre ha habido centros de detención, cárceles, y demás, que proporcionan colchonetas o cobijas para los detenidos que infringen alguna ley o cometen alguna falta administrativa; pero los disturbios con incendios y las fogatas peligrosas son algo que se ha vuelto más preocupante alrededor de los centros de detención y albergues migratorios. Especialmente, desde que empezaron a pasar por el territorio nacional miles y miles de venezolanos. Al parecer, los hombres venezolanos son muy buenos para protestar.

Lo mío es solo una observación razonada, y no quisiera sonar como un antinmigrante prejuicioso, especialmente después de haber defendido con mi pluma a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos por años, pero, debido a mi constante estudio sobre el tema migratorio, y habiéndolo vivido en carne propia, he aprendido a identificar algunas tendencias. En este caso en particular, el principal sospechoso de iniciar el fuego, y quien ya está detenido, es precisamente un venezolano. Este fenómeno, sucede, pienso, por el nivel de descontento social del país del que provienen. Claro, no todos los platos rotos deben ser pagados por las acciones de unos cuantos, pero la utilización de fuego, especialmente en el invierno, como medida no solo para evitar el frío, sino como manera de llamar la atención, no es nada nuevo en donde quiera que hay migrantes.

Lo que es cierto también es que las protestas no solo provienen de personas en movimiento de una sola nacionalidad. A principios de enero, más de dos mil migrantes africanos y haitianos varados por meses en Tapachula, Chiapas en espera de un trámite, derribaron las vallas en una trifulca violenta que se dio en un centro de detención. Se quejaban de la tardanza de los procesos para conseguir visa temporal. Para controlar la situación fue necesaria la intervención de la Guardia Nacional. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero este tipo de incidentes son una bomba de tiempo esperando a explotar.

En segundo lugar, yo pondría, diferenciando en grados de responsabilidad, a la corrupción de los empleados, mandos medios, y mandos altos del INM. Según la revista norteamericana Vice, tres migrantes que sobrevivieron al incendio y dos guardias que trabajaban para el INM señalaron que el centro donde murieron los migrantes funcionaba como un “centro de extorsión”, donde solo los que pagaban eran liberados. La mayoría de los empleados y guardias directamente involucrados ya están detenidos, acusados de homicidio por omisión, pero falta averiguar profundamente, y sin dejar huela a ninguna duda, hasta donde llegaba la cadena de corrupción. Según los entrevistados por Vice, los empleados de INM les pedían de 200 a 500 dólares para soltarlos. Uno de ellos dijo haber salido pagando horas antes del incendio. El dinero que los guardias y los agentes de la institución migratoria les pedían, tenía que ser depositado en cuentas privadas a través de una transferencia electrónica, para así evitar que el dinero “salpicara” a funcionarios mexicanos. Un guardia, quien prefirió mantenerse en anonimato, dijo que las autoridades estaban al tanto de las extorsiones, y que solo a los hombres se les pedía dinero.

Enseguida vienen las responsabilidades indirectas por negligencia, como, ¿quién decidió utilizar ese inmueble como cárcel? Es obvio que no contaba con las mínimas normas de seguridad.

Luego vienen el presidente, los funcionarios y políticos en el poder actualmente. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México y su gabinete, son los responsables máximos de las políticas migratorias del país, aunque intenten evadir ser relacionados con el siniestro, echándole toda la responsabilidad a los migrantes que iniciaron el incendio.

AMLO ha sido un presidente controversial que se ha escudado atrás de sus fieles fanáticos, quienes lo alaban, pero poco a poco, incidentes como el sucedido van dejando huella en la memoria de muchos mexicanos independientes, que en un inicio creyeron en él. Sus políticas de migración han sido desastrosas. Para colmo, la semana pasada, defendió al expresidente Donald Trump por los 34 cargos que enfrenta en Nueva York ¡Trump es el responsable inicial de las políticas que han deportado y dejado varados a miles y miles de migrantes en México! Además, Trump pidió recientemente a sus consejeros planes para “atacar a México” si es que es reelegido a la Casa Blanca. Entonces, ¿cómo es que AMLO decide defenderlo? Es inconcebible. Las declaraciones de Trump se entienden como provocadoras para el avance de su campaña electoral, pero aun así nos exaspera el intervencionismo estadounidense mostrado por los republicanos. ¿Por qué no defendió a las víctimas de la tragedia en Juárez con ese mismo ímpetu?

Recientemente, en la cumbre de la Alianza de Países de América latina y el Caribe, el presidente mexicano advirtió que la inflación es una “amenaza permanente” para América Latina. Se deduce por sus discursos y acciones anteriores que es admirador del histórico libertador Simón Bolívar y que pretende, al menos en teoría, posicionarse como un líder latinoamericano. Muy bien, el problema es que, en la práctica, no lo es. No dio la cara ante los reclamos de los familiares de los migrantes muertos. En días pasados, cuando visitó Chihuahua, su reacción ante los reclamos en la calle fue muy criticada. Ya anteriormente, frente a los medios nacionales, AMLO prefirió no embarrarse, culpando del incidente solamente a los migrantes que iniciaron la protesta. Esos eran los momentos en que el país y nuestros hermanos migrantes más necesitaban de un líder como el que pretende ser. Como el máximo responsable de situación migratoria en México, el análisis profundo y crítico no apareció.

Ahora se habla de que el INM desaparecerá. El problema es que la Cuarta Transformación sigue queriendo desaparecer instituciones nacionales, pero muchos mexicanos ya hemos perdido la confianza en el régimen actual. Al principio, ante décadas de saqueo y corrupción en el país -tanto del PRI como del PAN- el cambio nos generaba un poco de ilusión. Pero ahora ya no. Las consecuencias políticas de todas las malas decisiones tomadas este sexenio se reflejarán en las urnas. Si no se investiga y soluciona la corrupción del INM, AMLO quedará -al menos políticamente- en la historia como un líder latinoamericano, sí, pero de múltiples tragedias migratorias que afectaron a miles de migrantes, favorecieron a Estados Unidos y empeoraron la situación de México.