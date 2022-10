Licencias legislativas

En días pasados, el Pleno del Congreso aprobó la licencia temporal, por seis meses, solicitada por la diputada panista Georgina Bujanda; que deberá concluir en abril del 2023 para reintegrarse a la bancada legislativa panista.

Por ello, resulta oportuno recordar la licencia temporal solicitada por cinco diputados de Morena para ‘apoyar’ la revocación de mandato promovido por López Obrador. En aquella ocasión, el líder del rebaño legislativo del PAN, Mario Vázquez, declaró que la licencia solicitada resultaba ser un “abandono de su responsabilidad política y que tendrían que rendir cuentas a los electores…”

PUBLICIDAD

Para algunos analistas políticos, la licencia temporal solicitada por los diputados morenos se equiparaba a un evidente “abandono de su responsabilidad legislativa… “para irse a la bola guinda y juntarle presencia en las urnas a AMLO en el proceso de revocación de mandato”.

Ahora bien, debe tenerse presente que la ‘licencia parlamentaria’ es el permiso o autorización que se le otorga a un legislador para separarse temporalmente de su cargo sin que esto implique una renuncia.

Sin embargo, al día de hoy, existe una laguna jurídica en la Ley Orgánica del Poder legislativo (LOPL) relativa a las causales para solicitar una licencia temporal; motivo por el cual, resulta urgente incorporar en la Constitución del Estado la prohibición de licencias sin justificación alguna.

En efecto, resulta urgente establecer que las licencias temporales del ejercicio de cargos públicos de elección popular (diputaciones, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas) serán autorizadas sólo cuando se acrediten motivos de causas graves o justificadas (por enfermedad o accidente que incapacite para el desempeño de la función y por estado de gravidez).

Proscribiendo así, la insana práctica de conceder licencias por motivos fútiles e, inclusive, constitutivos de responsabilidad administrativa y penal. Ya que de lo contrario, el abandono temporal de un cargo de elección popular, seguirá siendo un acto de corrupción política al cobijo de una total impunidad; pero sobre todo, una cínica y descarada burla para el electorado chihuahuense.

Luego, la licencia solicitada por los cinco diputados morenos para promover un instrumento de participación ciudadana, violenta los principios de probidad y lealtad legislativa, toda vez que la promoción de los instrumentos de participación ciudadana corresponde, única y exclusivamente, a los ciudadanos.

En efecto, la promoción de los instrumentos de participación ciudadana no es una facultad expresa de los legisladores locales; toda vez que no es, en forma alguna, una actividad que represente los intereses de la ciudadanía, ni tampoco la atención de necesidades colectivas de la población chihuahuense.

Por otra parte, debe destacarse el contenido del Art. 42 de la LOPL, en el que se precisa que las licencias temporales concedidas a los diputados, traen consigo que los diputados con licencia queden “suspendidos del ejercicio del cargo” y, por ende, pierden todos los derechos inherentes al cargo.

Recordemos un caso polémico, que la actual Legislatura debe evitar que se vuelva a repetir: el de Jorge Quintana Silveyra, quien siendo diputado local, solicitó una licencia temporal por seis meses para ocupar el cargo de secretario municipal durante el trienio del nefasto Enrique Serrano.

Sin embargo, la Legislatura le concedió seis licencias consecutivas de seis meses cada una, para ocupar -de manera ininterrumpida- un cargo municipal. Lo anterior, sin duda alguna, constituye un descarado abandono del cargo de diputado.

Así las cosas, la reciente licencia temporal otorgada a Geo Bujanda, no debe extenderse por el tiempo que le resta como diputada local; ya que se tipificarían causales de responsabilidad política.

Yo me pregunto: si el Decreto por el cual se autoriza la licencia temporal a Geo Bujanda aún no se publica en el Periódico Oficial del Estado, ¿Acaso no estamos en presencia de un evidente abandono injustificado al cargo de diputado local?