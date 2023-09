¡Libros sí, rezago educativo en Chihuahua no!

El motor que guíe a cualquier nación debe ser una política que se base en el respeto y la garantía a los derechos humanos. Primero, porque reconocer derechos por el simple hecho de existir, habla del grado de humanización que alcanzó nuestra sociedad. Segundo, nos sensibiliza a las circunstancias que viven los demás. Y, tercero, nos constituye como una comunidad más equitativa.

El derecho humano a la educación es uno de los más importantes, porque es el que permite transformar la realidad. Todos queremos que haya un acceso efectivo a una educación de calidad. Al día de hoy, ese adjetivo sigue generando mucha discusión, pues está cargado de sesgos ideológicos, políticos y culturales, que no permiten apreciar con objetividad los esfuerzos, logros y, también, los desafíos que existen en este tema.

Hasta no ser conscientes de las virtudes de tener una educación gratuita, podremos identificar las grandes áreas de oportunidad que existen en esta materia y los errores que urgen corregir. Esta es una discusión que no podemos postergar, pues, sólo así, nuestros estudiantes podrán ejercer sus derechos.

El gran conflicto que existe en el Estado de Chihuahua por los libros es una gran muestra de cómo se obstaculiza el ejercicio de los derechos, en este caso de las niñas y los niños.

A horas de haberse anunciado los libros de texto, se puso de pretexto su contenido. Aún sin haber sido publicados, muchísima gente que opinaba en redes sociales, hablaba de los errores que encontraron en alguna página y del contenido inadecuado para las y los niños. De la noche a la mañana, todas y todos nos volvimos expertos en los materiales con los que deben trabajar los estudiantes de 1ero a 6to de primaria.

Involucrarnos en las discusiones públicas, no necesariamente es malo. El problema es que había páginas falsas, guías presentadas como libros que buscaban confundirnos. Hoy, que los libros ya están en la página de la Secretaría de Educación, podemos emitir una opinión bien sustentada.

Los libros de texto gratuitos son un apoyo en la preparación de las y los niños para afrontar la realidad de nuestro país. Un contenido con perspectiva de género, con reconocimiento a los pueblos indígenas, basado en competencias y guiado por un plan de estudios que no es lineal, los ayudará a comprender un mundo que cada vez cambia más rápido.

Muchos quisieran imponer en los contenidos sus opiniones personales, basada en creencias religiosas o ideologías contrarias a la educación laica y un enfoque de derechos. Esos fueron los que se molestaron tanto que tacharon de comunista a los libros por hablar de los principios de solidaridad, justicia, igualdad y fraternidad. Al conocimiento de la tierra le llamaron esotérico. Decían que les faltaba ciencia por no poner a los niños a repetir la misma operación matemática.

Insisto, no es malo tener una opinión, sino querer imponerla; que se incomoden si la de otro avanza. No podíamos seguir con los mismos planes de estudio, ni con libros de texto que no te explican cómo utilizar en el exterior lo que se aprende en el centro escolar, que te enseñan a competir y no a fraternizar y, sobre todo, que no te motivan a caminar hacia el humanismo que siempre debimos tener presente.

La transformación educativa intenta ser frenada por intereses partidistas, y se aprovechan de quienes no quieren ver que el mundo ya cambió. Buscan seguir igual y no evolucionar. Apelan al miedo para intentar frenar el derecho humano a la educación.

Hoy, es la misma sociedad, los padres y madres de familia, quienes desde fuera de las instalaciones del Gobierno del Estado exigen les sean entregados los libros de texto. Más de 10 mil personas, reunidas a través de firmas, les muestran la realidad a unos gobernantes que, desde su escritorio, intentan cegarse al cambio. Con recovecos leguleyos, esas autoridades intentan confundir a la población sin mirar las consecuencias. Se corre el riesgo de que las y los niños tengan una educación deficiente, guiada por cuadernillos con altos costos y con bajo contenido educativo, que, más bien, parecen fotocopias de viejos manuales.

El derecho humano a la educación ha sido violentado por mucho tiempo. No permitamos que por una postura retrógrada, a la que no le importan las y los niños chihuahuenses, que apuesta a obtener simpatías conservadoras, se limite el acceso a la educación de quienes son nuestro futuro. Ya una vez, la educación de estas niñas y niños fue afectada por la pandemia. Y, de nuevo, pasaría si dejamos que la necedad del Gobierno estatal imponga unos folletos caros y con poco formativo, adquiridos al sobrecosto de 65 millones de pesos.