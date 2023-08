Libros proscritos

De pronto, México se llenó de pedagogos. Los nuevos libros de texto se convirtieron en objeto de las sesudas críticas de los “expertos” que dejaron, por fin, atrás a Barbie y a Oppenheimer para adjudicarse el papel de fiscales de hierro contra los libros, erigiendo así acusaciones basadas en slogans, más que en razones y argumentos.

Algunos de esos slogans no son nuevos. Una vez más la perorata de que el comunismo nos acecha, ahora en la modalidad de páginas impresas para educación básica, irrumpió con bocinas de vendedor de cobijas. También se hizo hincapié en que colocábamos a nuestros niños ante la puerta del abismo de la ignorancia puesto que desaparecían de los textos las sacrosantas matemáticas, las nunca bien ponderadas ciencias duras y las demás asignaturas de cajón que nutren un ciclo escolar.

PUBLICIDAD

Además, se ha dicho también que esos libros, según la fiscalía de hierro, incurren en libertinajes, mostrando “cosas” que los infantes no deberían conocer a tan temprana edad y menos bajo el tratamiento cuasi soez que le dieron los autores de esos libros. En una de las televisoras nacionales pareciera que se orquestó toda una campaña para denostar los libros, aduciendo inclusive que con ellos se buscaba impulsar la mediocridad de los estudiantes. Por si esto no bastara se ha dicho que la creación de los textos pasó por alto la normatividad que rige el proceso de su emisión.

Ahora bien, es claro que todo texto y no solamente los libros escolares ameritan revisión. Y esa revisión debe ser continua. No hay, por así decirlo, libros “acabados”. Pero de ahí, a afirmar que los nuevos libros de educación básica contienen un virus o un germen comunista existe un gran distancia. Aflora una confusión enorme que se exacerba con los gritones de las televisoras o de las redes sociales. Es cierto que los nuevos libros de textos privilegian una perspectiva comunitaria que contrasta con el culto a un individualismo desmedido, anclado en el egoísmo y la nula preocupación por el otro. Pero adoptar una posición que se preocupa por la noción de comunidad no tiene, por supuesto, un nexo necesario con la adopción de una ideología comunista. Es de tal magnitud la confusión, que muchas personas identifican de tajo “comunidad” o “comunitario” con comunismo.

Cuando una televisora nacional en voz de sus conductores “estrellas” advirtieron que los libros estaban impulsando a los niños a convertirse en unos “mediocres” pareciera que escupieron por arriba de sus propias cabezas. Las que han tratado de enajenar y empequeñecer al pueblo son las grandes empresas de comunicación. Lo han hecho históricamente. Durante mucho tiempo, esos medios obstaculizaron el pensamiento de los mexicanos. Prácticamente sin contrapesos durante décadas, hicieron de su “verdad” comunicada, verdad absoluta.

Pensar en el bienestar de los otros y no sólo en el propio, no convierte a nadie en mediocre, al contrario, quizá nos vuelve más humanos. Tratar de comprender a nuestros semejantes antes que enjuiciar moralmente con nuestro costal de dogmas y prejuicios su manera de entender el mundo, es algo que está muy lejos de arrojarnos al mar de la mediocridad.

Que los libros portan ideología, por supuesto que la portan, como todo texto. Una ideología es una porción de contenido de conciencia. No hay libros asépticos. La ciencia misma, incluso en sus modelos y manifestaciones más duras y metódicas, contiene ideología. Eso no es ni bueno ni malo. Los libros de texto gratuito, desde su aparición en México, han tomado una posición ideológica frente al mundo.

Sobre la “desaparición” de las matemáticas y las otras asignaturas, en realidad no hay tal cosa, se pretende, más bien, que los alumnos y los profesores trabajen por proyecto, esto implica que las disciplinas o materias se desparraman, favoreciendo la interdisciplina y la transdisciplina.

Esperamos que en Chihuahua y en otras entidades federativas reacias a la distribución de los materiales, se favorezca el diálogo y el análisis. Por encima de la diatriba, los dogmas y el prejuicio.