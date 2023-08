Libros detesto II

Es inevitable que el artículo de la semana pasada tenga una secuela hoy. Es un tema este de los libros detestables que no ha hecho sino crecer, y además es de enorme importancia y con más que justificada razón inquieta mucho a padres de familia. Por eso le seguimos para profundizarlo.

Empezamos por decir que el gobierno estatal que encabeza Maru Campos tuvo consiguió que se diera entrada a una controversia constitucional. Como se sabe dicho instrumento jurídico sirve para resolver diferencias entre poderes, o ámbitos de gobierno. A diferencia de otros actores que se han inconformado por la vía del amparo, y eso protege a particulares de actos de la autoridad. Pero más aun, la Suprema Corte otorgó una suspensión provisional al gobierno chihuahuense, y en virtud de ello impide la distribución de libros hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto. Es decir, Para evitar el riesgo de que se cometa un daño irreparable, la Corte deja las cosas como están hasta saber quién tiene razón.

Pero lo importante es el fondo. Y hay varios.

El motivo por el cual se da entrada a la controversia. El argumento básicamente consiste en que no se siguió el procedimiento establecido por la ley. Y entre otras cosas el procedimiento dice que debieron hacerse consultas. Este asunto no tiene manera de ser eludido. Y es sencillo de resolver: se hicieron o no se hicieron. Y aquí no va a valer que las autoridades de la SEP digan que si se hicieron consultas. Pues sí, con sus cuates, igual de ideologizados que ellos. Pero eso no dice la ley, debe ser a especialistas, maestros y padres. Y para demostrarlo deben presentar las actas de esos eventos. Si no las tienen, dejen ustedes Chihuahua, van a ordenar recoger los libros de todo el país. Cientos de millones de pesos a la basura. Por incompetentes los titulares de la SEP, que de eso si hay pruebas sobradas y elocuentes. En una entrevista durante la semana, el falacista profesional que es Epigmenio Ibarra, se regodeaba que esos libros los hizo la SEP que fundó Vasconcelos, y dirigieron Torres Bodet y Agustín Yáñez. Pues sí, pero a ellos no los culpamos, sino sus lejanísimas emuladoras Delfina Gómez y Leticia Ramírez. Esperemos el pronunciamiento de la Corte, pero creo que la verdad asiste a gobernadora.

Luego vienen los otros fondos. También durante la semana escuche al diputado Morenista Cuauhtémoc Estrada decir que estaban enojado porque la gobernadora imponía a todos la obligación de no tener esos libros, y luego se soltó a decir una perla que debo enmarcar con letras de oro, cito de memoria “deben dar oportunidad a que los padres de familia decidan si quieren esos libros o no”. Es que no doy crédito. Ese exactamente, es el discurso de la Unión Nacional de Padres de Familia, acusada constantemente de conservadora, desde los años setenta, tal como está reseñado en artículo de semana pasada. Así es, que los padres de familia decidan cómo debe ser la educación de sus hijos. Y es justamente lo contrario de lo que hizo la SEP, y ese es el pleito. La SEP impuso a los padres un modelo, y un texto. Y como dice la controversia judicial, sin consultar. Así es que, si ustedes perciben que el diputado de marras ha enmudecido, seguramente es porque se mordió la lengua y allá anda el pedazo perdido por el periférico.

Sigamos con otros fondos. Supongamos que no ha pasado nada, que estamos en el año 2022, y apenas van a ponernos a consulta los libros. Que afortunadamente ya los subieron a la red en formato digital para leerlos, entonces ni siquiera empezaban a escribirlos. De verdad que no es necesario ser pedagogo para indignarse, basta con tener algo más elemental y a veces escaso, sentido común, para llegar a conclusiones. Y encima nos quieren ver la cara de idiotas diciendo que lo que están haciendo es formar una conciencia crítica para que no seamos manipulados. Pues si es exactamente lo contrario. Son ellos los que quien imponer una manera única de ver las cosas, son los que dicen qué hay que creer para no molestarnos en hacerlo por nosotros mismos. Para eso son esos libros sin lugar a duda.

Y escuchemos la defensa que hacen los morenistas, empezando por su amado líder el presidente que debería de ser de todos los mexicanos, y no lo es. Solo hablan de temas ideológicos. Lo único que dicen es que la gobernadora se opone por ser conservadora. Y además quien ostenta el cargo de presidente de México se da el lujo y con todo cinismo la insulta, utiliza los recursos del estado en medio de un coro de preguntadores a modo, para hacerlo. Y ni un reclamo feminista se escucha.

Finalmente, más allá del debate y controversia, que con justa razón a muchos padres les parecerá politiquería, lo que ellos quieren es que sus hijos tengan la mejor educación posible. En el fondo el debate es por eso, para no tener una generación perdida que no sepa que hacer en el mundo luego de que pasen sus años cruciales de formación. Pero mientras no nos quedaremos cruzados de brazos, este año escolar debe tenerse. La gobernadora Campos ha tenido un acierto al convocar a recuperar los libros de años pasados para poder usarlos como auxiliar en el aprendizaje este año, en tanto se corrige este error. Todos los chihuahuenses de bien debemos respaldar ese esfuerzo, justo porque es por nuestra niñez.