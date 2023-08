Libros detesto

Para muchos mexicanos, especialmente de los años setenta y anteriores, los libros de texto gratuitos son aquellos que llevaron en la portada a una mujer con túnica blanca junto a un águila. Es la pintura “la patria” de Jorge González Camarena, de la segunda generación del muralismo mexicano. Autor también de otra icónica obra, un mural llamado “fusión de dos culturas”, que está en el Castillo de Chapultepec, y que vimos en billetes de 50 pesos, y poco antes los de 50 mil, a los que quitaron tres ceros en tiempos de Salinas. Pues ahora, reviviendo incluso esas imágenes, esos libros están en el ojo del huracán, y también son motivo de una disputa enconada, una más, en un sexenio sembrado odios y desencuentros.

Comencemos por decir que esto no es nada nuevo. El primer gran esfuerzo educativo nacional lo encabezó José Vasconcelos a principios del siglo pasado, luego de la revolución. La idea era llevar la educación a todo el país, y si mal no recuerdo se le llamó cruzada por la educación. El trabajo contó apoyo entusiasta de maestras en particular, y las cosas comenzaron a pintar de buen modo para acompañar la reconstrucción del país.

Las cosas dieron el primer gran giro cuando en el sexenio de Lázaro Cárdenas se da una gran polarización ideológica que provocó la activación de grupos contrarios y varios de ellos terminaron sumados al naciente PAN como vehículo de participación política, pero es absolutamente falso que este partido haya nacido para oponerse a Cárdenas. Muchos motivos hubo para esto, pero una de ellas fue que el presidente decidió subir al texto constitucional que la educación en México seria, entre otras cosas, “socialista”. Al tiempo que se definía al ser humano como “entidad biológica susceptible de reproducción”, creyendo que esa era una postura científica. En fin. Todo esto alborotó el avispero, que volvió a la calma cuando un sexenio después se suprimió este exceso. Entonces decidieron seguir por el camino de que los contenidos se orientaran por la línea del nacionalismo que por ese tiempo era el eje ideológico con el que se navegaba en el país.

A principios de los años setenta, justo con el apogeo del libro de la portada icónica, el problema con este instrumento fue que grupos significativos de la población se opusieron a que el libro fuera “único y obligatorio”. Por esa ápoca nació la Unión Nacional de Padres de Familia, aún vigente en este tipo de debates. Y no les faltaba razón. Que fuera único significaba que plasmaba una sola visión del mundo, una verdad absoluta, definida desde el poder, una especie de dogma secular y además obligatorio. Y esta es la exacta definición de fascismo, es decir, la uniformidad ideológica forzada, impuesta.

Con el tiempo eso se solucionó a la mexicana, es decir, no por la vía de la ley sino de la costumbre, que como dice la canción “es más fuerte que el amor”. Las autoridades se hicieron de la vista gorda con las escuelas privadas, que nunca lo utilizaron en los hechos, y con eso más o menos se toleró la cosa. Al fin eran las escuelas donde estudiaban los hijos de la gran mayoría de los altos funcionarios.

La etapa actual es otra cosa. A mi manera de entender, el presidente López Obrador ha dado un giro a los contenidos amparándose en un concepto tan pomposo como elusivo: la nueva escuela mexicana de educación. La traducción dice que es el modo como el presidente entiende las cosas y que quiere imponer a todos los demás. Por ejemplo, le parece que los saberes prácticos, como los de las ciencias y la técnica, la administración, son cosas burguesas que salen sobrando y lo importante es que la gente se mentalice para impulsar “el cambio social”, que además debe ser para el lado que a él se le antoje. Y por eso además tuvo a mal, como hace todo el tiempo, modificar los contenidos sin preguntarle a nadie, aunque la ley respectiva indica expresamente que debe haber una consulta con los estados y con especialistas. Habiendo evitado ese engorroso trámite, el siguiente paso fue encargarle el importante proyecto nada menos que a un polémico personaje llamado Marx Arriaga. Órale con el nombrecito. Y a este no se le ocurrió nada mejor que hacerse ayudar por Sady Arturo Loaiza Escalona, colaborador del autócrata venezolano Nicolas Maduro.

Con estos antecedentes, imposible no levantar la voz, y una de las más importantes en el país es la gobernadora Maru Campos, a quien han seguido muchos segmentos de nuestra sociedad chihuahuense. Hay suficientes motivos. No se pueden meter a ideologizar a nuestros niños de esa manera tan burda e inútil. Por lo pronto hay amparos que evitan distribución, pero también hay que ver cuáles son los instrumentos auxiliares correctos para su mejor educación. Y consultar a maestras y maestros, que sin duda son los que mejor conocen sus necesidades. Y en eso estamos, haciendo las cosas como las hacemos aquí, de la mano gobierno, padres de familia, maestros, sector privado y educativo. Como debe ser, con toda responsabilidad.