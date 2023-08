Libros de texto comunistas

Para aquellos que no querían creer la realidad de lo que se fragua en México, quizá con esto ya estarán entendiendo los procesos por los cuales está pasando la nación, haciéndose lo posible para convertirnos en un país comunista.

Es otra de las fases estructuradas que tratan de implementar en la nación, ideologizar a los más vulnerables de todos los seres, los niños, los cuales con su mente limpia y sana van a recibir un conjunto de ideologías erróneas que los adoctrinarán y así convertirlos en seguidores de un régimen de índole socialista.

Muy grave la situación que pasa la nación, personas que llegan desde Venezuela para llevar a cabo la planeación estratégica introduciendo abiertamente en los libros de texto de primaria las más perturbadoras ideas de tinte marxista. Cómo no creer, a estas alturas que este régimen va en serio contra las instituciones y ahora contra la educación.

Que significa, como ejemplo, realizar una maqueta donde se visualice una eyaculación o un orgasmo, cual es la finalidad, eso no es nada, empiezan hablar del clasismo, la opresión en el capitalismo, viendo como salvación al sistema chavista – castrista.

Importante y muy necesario alertar a los padres de familia sobre este riesgoso peligro en que están los niños de primaria. Estos libros de texto se hicieron de forma unilateral, sin consultar a los especialistas en el tema, pedagogos, grupos educativos y sobre todo dan un vuelco a los programas de estudio vigentes. No se trata de un tema menor, es la educación de los infantes.

Con este problema, algunos Estados se han blindado a través de amparo para no distribuir dichos libros, cuestión importante que se debe llevar a cabo en toda la nación.

Los académicos aseguran que en dichos ejemplares educativos tienen un nivel muy bajo, centrándose en exaltar los supuestos logros actuales del sistema, además de culpar a los partidos contrarios del avance en México. Concentran una visión sesgada con poca literatura y menos matemáticas. Sin hablar de los errores ortográficos.

Sabemos que hay infinidad de personas de izquierda, sí, pero son de sillón, fomentando ideas debajo de una habitación propia con todas las comodidades capitalistas, lo mismo aquellos que opinan desde Estados Unidos, arguyendo que el sistema socialista es el mejor, cuando están viviendo en la nación más capitalista del mundo.

No conocen realmente como se trastocaría a México, si un sistema como el que se trata de implementar llega al poder. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, ni los venezolanos de cuba y ahora, ni los mexicanos de Venezuela.

Realmente, hasta este momento, no nos ha llegado la lumbre a los aparejos del todo, cuando la economía se cierre y se dejen de dar becas y se acabe el recurso para pensiones, por obvias razones, es cuando la población querrá oponerse al sistema, pero en ese momento, será demasiado tarde. Estarán copadas todas las instituciones por un régimen castrista, con un control del Estado a la sociedad.

No debemos dejar que este asunto trascienda, se trata de los niños, es necesario alzar la voz y no permitir que el Estado quiera ideologizar la educación. En Ciudad Juárez algunos grupos de padres de familia no están de acuerdo con dichos ejemplares.

Importante seguir atentos a dicha situación. Se ha determinado que son libros ilegales por no cumplir con los estándares de calidad y el reconocimiento de los especialistas de la educación. #Con los niños no.