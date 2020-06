Libertad para Susana

Es una abogada aguerrida, que como luego se dice, “no tiene pelos en la lengua”. Le gusta ser estridente y que su voz se escuche donde tenga que escucharse. Mujer valiente, nadie le puede escatimar su arrojo. Susana Prieto Terrazas, desde hace años, quizá desde que egresó de la universidad, defiende causas individuales y colectivas de trabajadores en Juárez y en otras ciudades del norte del país. Es una figura sumamente conocida en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pero no sólo ahí, porque Susana ha hecho de la defensa de los obreros un estandarte y un estilo de ejercer la profesión que excede, con mucho, los intramuros del mundo forense laboral.

Profesionista controvertida, la licenciada Prieto es una activista de la causa social del trabajo. A mucha gente no le gustan sus maneras de conducirse porque, al tomar una defensa, se olvida de las actitudes hipócritas sujetas a la rancia fórmula de lo “políticamente correcto”, tan propias de una profesión en la que pululan los lambiscones y agachones de cuello blanco. Gente como Susana genera el brote de una urticaria instantánea entre quienes piensan que en la abogacía todo se reduce a las “relaciones” y a la frivolidad enquistada en el trato más cotidiano.

Quizá por ello, cuando la abogada Prieto fue detenida el pasado 8 de junio, saliendo de un restaurante de Matamoros, Tamaulipas, la sorpresa no fue mayor. Tarde o temprano, las huestes del autoritarismo legaloide caerían sobre ella, en un país, donde los delitos en “contra de la seguridad del Estado” están ahí, prestos, en los catálogos de las codificaciones penales, para quien se atreva a hacer demasiadas olas al reclamar sus derechos o los de las causas sociales que se atreva a defender. Porque las legislaciones cuasimedievales de las entidades federativas todavía aluden a los “desórdenes públicos” y los erigen en delitos. Así, la normatividad tamaulipeca, como la mayoría de las codificaciones del país contemplan como delitos “la asonada o motín” y señala que lo cometen “los que para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de la violencia en las personas o en las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación”.

Vinculada a proceso por ese delito y otros que tampoco son considerados como “graves”, Prieto ha recibido el apoyo de decenas de organizaciones locales, nacionales e internacionales que exigen su inmediata liberación al considerar que su detención obedece, no al afán de aplicar la juridicidad, sino más bien, a un uso perverso y autoritario del derecho.

En el panorama más reciente no hay que olvidar el protagonismo que Prieto ha tenido en la defensa de trabajadores de la industria maquiladora en aras de alertar y mejorar sus condiciones laborales en el entorno de la pandemia de la Covid-19. En las circunstancias específicas de la maquiladora hoy, la detención de una de las figuras más visibles de la defensa laboral en México, emite un mensaje que contrasta con el que se supone, es uno de los compromisos del gobierno mexicano ante la próxima puesta en vigor del nuevo tratado comercial internacional: la protección de los derechos de los trabajadores. Por esa razón, los mismos sindicatos norteamericanos han exhortado a México para que libere a la abogada.

El hecho es que, por algunos tecnicismos Susana Prieto sigue detenida. Ella no debería estar en la cárcel. Los delitos por los que se le acusa son una vacilada. La querían ver en prisión y ya la tienen, pues este es un país donde la solidaridad y la adhesión a una causa social se siguen criminalizando porque son susceptibles de arroparse en cualquier tipo penal anacrónico del que los gobiernos de los estados pueden hacer uso, como en las viejas épocas del autoritarismo.

Susana es una profesional del derecho y cobra por sus servicios, pues de algo tiene que vivir el abogado litigante, pero veo en ella algo que no es fácil de encontrar en otros de sus colegas: solidaridad con los más desprotegidos. Y este valor resulta en gran medida vacío si no se tiene la voluntad o la intención de cambiar la situación de lo que nos parece injusto, es decir, si no se quiere ponerle remedio a lo oprobioso. Creo que ella ha demostrado en su actividad profesional que no teme jugársela con y por los trabajadores, incluso a costa de su libertad e integridad personal, como lo hemos visto en varias ocasiones.

Susana Prieto debe quedar libre.