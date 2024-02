¡Libertad en Ciudad Juárez!: la tauromaquia vs las falacias animalistas

Entre decenas de argumentos que existen para defender la cultura taurina, hoy quiero enfocarme en dos argumentos fuertes para defender las corridas de toros en Ciudad Juárez, el primero es que no se trata de un problema social y el segundo es que existe una falacia animalista que frecuentemente provoca una confusión.

Comenzaremos por la primera parte. En los últimos meses, la discusión sobre las corridas de toros llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se debatió el tema hasta llegar a una resolución, la Corte decidió que no había elementos para considerar que existe un daño irreparable, ni que había legitimación en el grupo social (animalistas) que reclamaban, en resumen no se demostró que las corridas de toros fueran inconstitucionales. Como suelen decir los abogados, si se interpreta en sentido contrario, encontramos que la Corte resolvió que en las corridas de toros no hay un daño a la sociedad y por lo tanto, no es un problema social.

Efectivamente, a pocas personas les interesa el tema, la afición taurina es una comunidad pequeña en comparación con otras actividades culturales y recreativas como el fútbol que reúne a decenas de millones de fanáticos, la Corte hizo notar que la asociación que promovió el amparo tampoco no representa a la sociedad en su conjunto. Exigir la prohibición de celebrar las corridas de toros es tan absurdo como exigir que a todos lo celebren; no se debe prohibir, ni obligar, para poder vivir en libertad.

Entonces ¿cuáles son los problemas sociales en México? Es evidente que las corridas de toros o las peleas de gallos, no son problemas sociales si los comparamos frente la gravísima crisis social que produce de la violencia que, en nuestro país, es el gran talón de Aquiles, sólo en el sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han presentado 135 mil homicidios dolosos, todo el país es un polvorín, es evidente que ese es un problema social.

¿Más ejemplos? Por supuesto, México es un país con muchos problemas sociales, los pobres resultados de la educación básica en el examen Pisa, que es la medición que valora la calidad educativa en los países de la Organizaciones para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) o el desabasto de medicamentos en el Instituto Mexicano o del Seguro Social (IMSS) o el deshonroso lugar 126 de México en el índice global de percepción de la

corrupción de Transparencia Internacional o los 1.7 millones de adictos que hay en el país según la Encuesta Nacional de Adicciones o los 9 millones de mexicanos en pobreza extrema. Esos son problemas sociales, no que un pequeño grupo de personas se reúnan para celebrar una fiesta tradicional en un palenque o en la plaza de toros.

En segundo lugar, está el argumento que revela el falso dilema ético de los animalistas que piden la prohibición de las corridas de toros -al igual que piden cancelar las peleas de gallos, los circos, la cacería deportiva entre varias y diversas formas en que el ser humano interacciona con animales de otra especie-, ya que quieren reducir a dos respuestas antagónicas, estar de acuerdo con las corridas de toros es malo y estar en contra es bueno. No hay más opciones según esta visión maniquea del tema, sin admitir grises, ni otras alternativas.

La otra falacia, es la conocida como "cherry picking" o de la prueba incompleta, en que los animalistas afirman que todas esas actividades son maltrato animal, pero únicamente ven lo la parte que les conviene, lo que le favorece al discurso del populismo animalista que se centra en la idea de que prohibir las corridas de toros o las peleas de gallos es la respuesta para acabar con el maltrato animal. Nada más falso.

Por un lado, el toro de lidia tiene una vida en el ambiente idóneo para su desarrollo y crece con cuidados constantes para que logre su máximo potencial, es toda una cultura de crianza que tiene cientos de años de saberes acumulados, para finalmente llegar a una corrida de toros.

Una vez que llega a la plaza, la muerte del toro es la misma que la muerte de la gallina, el pez o la vaca, no se puede hablar de una diferencia entre animales, ni entre muertes, finalmente, es parte la cultura alimenticia que nos hace humanos, toda nuestra historia gira alrededor de los alimentos que nos permiten sobrevivir como especie, en ese sentido, no podemos afirmar que estamos en contra de las corridas de toros porque matan al toro y al mismo tiempo comer un ribeye, es contradictorio.

En todo caso, los pocos animalistas que se convierten al veganismo como forma de vida, podrían válidamente argumentar su desacuerdo, pero no por eso pueden prohibir a todos los demás dejar de comer animales de otra especie, porque es una de las libertades más importantes del ser humano, el libre desarrollo de la personalidad, comer lo que se nos antoje es un derecho humano.

Además de la contradicción entre la muerte de animales, está la postura del maltrato o la tortura del animal, quienes intentan este camino se encontrarán con

otra realidad, los animalistas definitivamente ignoran cómo funcionan las grandes industrias que se dedican a producir alimentos como el huevo, la leche, la carne de pollo, res o puerco o el pescado, en todas las modalidades hay cierto nivel de maltrato y se consumen todos los días en casas de animalistas y de no animalistas.

Más aún, la ciencia en distintos momentos ha usado a los animales para lograr su objetivo y esto ha provocado grandes avances en la medicina, los experimentos con animales de razas pequeñas en aras del descubrimiento de nuevos tratamientos para el cáncer o alguna otra enfermedad, son casos que demuestran una utilidad, pero no es una historia color de rosa, otros casos que se han consignado en la prensa internacional tienen que ver con cuestiones menos apremiantes como la moda donde también se usan las pieles para el diseño de ropa o calzado, en nuestro país se prohíbe matar a ciertas especies porque están en peligro de extinción, en ese caso el Estado interviene para mantener el ecosistema y eso es razonable, en algunos casos se establecen restricciones por temporadas, pero atienden a otras lógicas, no al simple prohibicionismo irracional.

En todo caso, el primer animal que le debe interesar preservar a los animalistas debería ser el ser humano ¿de qué nos puede servir prohibir las corridas de toros si seguimos teniendo pobreza, marginación, violencia, adicciones y corrupción? Un buen animalista no va a agredir a otras personas por las diferencias culturales, es mejor que vaya a un centro comunitario a promover mejor educación o mejor salud para los grupos más vulnerables.

En Chihuahua, recientemente el diputado Benjamín Carrera de Morena propuso seguir la falacia animalista y pidió una consulta pública para conocer la opinión de los chihuahuenses, pero olvidó dos elementos fundamentales que exige la ley, por un lado que sea un problema social y por el otro que no exista en la legislación, ya quedó claro que no es un problema social y sí existe regulación, se encuentra en la legislación de los municipios en los que se le impone a las corridas de toros impuesto como cualquier otro espectáculo. En esa ignorancia brutal, el diputado Carrera inició el trámite para que el Instituto Estatal Electoral, de por sí limitado en recursos, desperdicie dinero público en una consulta completamente irracional. Seguramente es un plan para desviar la atención de lo importante, es mejor hablar de corridas de toros que de la violencia en Juárez.

En la Ciudad de México, hoy se celebra una corrida de toros, a pesar del embate de los grupos de animalistas que insisten en prohibir la libertad cultural de los

taurinos, pero afortunadamente la Corte ya se ha pronunciado y se han declaradas infundadas las falacias de los animalistas, esperemos que en Ciudad Juárez se atienda a estos criterios jurídicos para que de una vez por todas, regresen las corridas de toros a la tradicional Plaza Alberto Balderas, porque es legal, porque es una libertad y porque genera una derrama económica para cientos de familias juarenses.