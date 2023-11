Libertad de Expresión bajo ataque

Ciudad de México.- Tal y como lo advertimos en el Foro Nacional del Periodistas y Comunicadores hace unos años, así se ha cumplido el pronóstico.

En los meses recientes se han incrementado las denuncias por violencia política en razón de género. Lo que llama la atención es que no siempre se trata de quejas relacionadas directamente con lo que puede encajar en la figura de violencia política contra mujeres, féminas cuya función pública las lleva a ejercer cargos en alguno de los tres niveles de gobierno o bien que ocupan un cargo de elección popular.

El fenómeno del que somos testigos es que en una gran mayoría de los casos lo que impugnan son trabajos periodísticos bien documentados y realizados con estricto rigor que desnudan actos de corrupción, abuso de poder, uso de recursos públicos e ineficiencia en el desempeño del cargo y que fueron documentados por periodistas.

La mayoría de las denuncias las presentan miembros de Morena, sea diputadas locales, federales o funcionarias públicas, pero también las hay de otros partidos políticos y se aprovechan de una legislación deficiente para intimidar la crítica periodística y a los analistas políticos.

Pero más allá de las denuncias, lo que también genera alarma es el papel que está jugando el Instituto Nacional Electoral (INE) en este entramado legal, porque más allá de atender una demanda como es función, lo que hace es asumir el papel de tercer involucrado y dolosamente se pone del lado de las denunciantes, con esto deja de lado, sin el menor rubor, su rol de atender el tema asumiéndolo con la dosis de imparcialidad y de juzgador con elementos objetivos.

El INE de pronto no solamente se convierte en un juez parcial, también deja de lado los elementos que se argumentan en defensa de los demandados y juzga en base a subjetividades y mañosamente tuerce la ley para emitir sentencias, más con un criterio político-partidista que con base en las pruebas y argumentaciones que le son aportadas por las partes en conflicto.

Derivado de algunas denuncias, ahora resulta que a los periodistas que suben comentarios a redes sociales, ahora el mismo INE está exigiendo, en lo que es un aberrate acto de de censura, que expliquen el objetivo de “la creación y difusión de tuits”, la petición no solamente es violatoria al derecho a la libertad de expresión porque solicita le justifiquen opiniones respecto de hechos de interés público.

El solo “interés público” debería ser un elemento válido para dejar que la opinión fluya y se ejerza a través de los cauces conducentes, pero en ese papel de parcialidad que asume el INE, lo que presenciamos es un acto de censura y también un atentado a la libertad de expresión.

A qué nivel habrán llegado las denuncias que periodistas mujeres –mismas que antes festinaron la legislación—ahora la cuestionan y la critican porque ellas mismas fueron sujetos de denuncias y recibieron sentencias condenatorias con base a la ley que tanto alabaron.

Sin embargo, más allá de que las alcanzó el karma, es válida su queja de que el abuso de denuncias por violencia política de género es grave y genera atropellos a la libertad de expresión, pero la parte más alarmante es que esas denuncias conllevan la intencionalidad de ocultar actos de corrupción.

Si periodistas, hombres y mujeres, están sujetos a una moderna inquisición institucionalizada en el INE, queda entonces la idea de que al señalar corrupción, mal desempeño en el cargo, abuso de poder o cualquier irregularidad, es un acto de extrema osadía para quienes lo documenten y lo publiquen porque quedan expuestos a ser demandados y sometidos a un proceso donde pesan más los argumentos de las supuestas ofendidas, que los de los presuntos ofensores.

En todo esto resalta ese deseo que siempre impera en los políticos de cualquier partido, de que nadie tenga la osadía de exhibir sus corruptelas, sus derroches, los abusos de poder y su incapacidad para ejercer el cargo que ostentan y lo más grave es que los indicios de que el INE es un aliado incondicional de esa opacidad van aumentando y con ello se convierte en cómplice de una censura disfrazada de legalidad.

Pero seamos claros, no estamos señalando y menos diciendo que no exista violencia política en razón de género, esta es real y está presente, muchas mujeres la padecen; de lo que hablamos es de clarificar las leyes, definir a la perfección qué es y qué no es violencia política; estamos diciendo que la ley no puede ser utilizada para ocultar corrupción y menos para generar censura y ataque a derechos tan básicos como la libertad de expresión.

De lo que somos testigos es como esa bestia legal que tanto festinaron algunas colegas periodistas, también trata de devorarlas a ellas que la consideraron de avanzada y progresista, pero ya tomaron conciencia de que en realidad la ley es ineficiente, incompleta y carente de elementos diferenciadores entre lo que es periodismo bien realizado y violencia política.

Lo grave es que con esta herramienta legal y con un INE adoctrinado y parcial, este asunto terminó por afectar a todo el gremio informativo.