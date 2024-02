Libertad de expresión bajo acecho

La Edad Media es una etapa poco explorada en el análisis histórico del mundo. Esto en virtud que se conoce poco de lo que sucedió durante esta época, justamente por censuras, o por el acatamiento a disposiciones normativas o religiosas que estaban vigentes en esa época. Durante más de mil años, el mundo occidental estuvo sometido a diversos cánones que se tenían que respetar. Primeramente, la institución religiosa tenía poder sobre los ciudadanos. El establecimiento de dogmas, así como los límites a la libertad de expresión (entre otras formas de restricción de libertades) tuvieron lugar durante esta época.

En estricto sentido, Galileo Galilei no vivió en la Edad Media, sino en una etapa posterior a la conclusión de la misma. Sin embargo, durante ese periodo en que termina la Edad Media y se da La Ilustración, las inercias del pasado seguían rigiendo la vida de muchos europeos. Galileo Galilei osó contradecir lo que la Iglesia estimaba como una verdad absoluta, irrefutable, e infalible. Esto toda vez que Galileo apoyaba la teoría del heliocentrismo, es decir, la teoría que establece que los planetas giran alrededor del sol. Por otro lado, la Iglesia sostenía la teoría geocéntrica, en la cual se decía que la tierra era el centro del universo y todos los planetas y el sol giraban alrededor de ella.

Al contradecir la postura oficial, Galileo Galilei fue enjuiciado. Se le tachó de hereje, apóstata, y se le condenó a pasar el resto de su vida encerrado. Con el paso del tiempo, la teoría de Galileo resultó ser parcialmente cierta, pues es un hecho que los planetas giran alrededor del sol, aunque este no es el centro de todo, según teorías más recientes.

El caso de Galileo es un ejemplo de una inquisición oficial tratando de callar a un ciudadano. Aunque la teoría de Galileo no hubiera resultado cierta, bajo los parámetros de la actualidad, hubiera tenido el derecho de hablar y decirlo. Los eventos políticos que sucedieron a esa época garantizan justamente la libertad de expresar, decir, opinar, y pensar lo que al ciudadano le parezca.

La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier Estado que se precie de ser democrático. Si bien hay teorías que sostienen que la misma no es absoluta, considero que el Estado no debe intervenir en tratar de establecer un pensamiento o una opinión hegemónica. Eso es precisamente lo que las dictaduras tratan de hacer.

Los límites a la libertad de expresión medianamente tolerados en las democracias son, cuando la información ponga en riesgo la seguridad nacional de un Estado, o temas muy similares. Cuando se trata de calumnia o de difamación, el estándar establecido es menor. Y de ahí para abajo se puede decir lo que se quiera decir.

El mundo (y nuestro país no es la excepción) atraviesa una etapa de puritanismo que bien pudiera equipararse a la época del medioevo. Después de las conquistas de la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de otras etapas de libertad, parece que vamos retrocediendo justamente en eso.

Durante el régimen nazi, el Estado alemán le decía a los ciudadanos qué debían de pensar, de decir, e iba dictando su manera de actuar. Era una dictadura, en pocas palabras. El Holocausto es una etapa vergonzosa en la historia del mundo. La muerte de millones de personas vino a marcar al mundo para siempre. Lo que sucedió en Alemania en la década de los 30s y 40s es algo que el mundo no debe de volver a experimentar jamás.

En la Alemania moderna es delito negar la existencia del Holocausto. Si bien no existe duda de que el Holocausto existió, puede haber gente que estime que esto no es así. Cada persona tiene derecho a su propia información, pero también a su propia ignorancia. Sostener que el Holocausto no existió es casi tan ridículo como decir que la tierra es plana. Y, sin embargo, no se procesa penalmente a quien sostenga que la tierra es plana. El Estado debe garantizar educación a sus gobernados para que justamente no puedan llegar a este tipo de conclusiones. Sancionar con prisión estas expresiones nos recuerdan justamente a la Alemania nazi.

En México, puritanos como somos, contamos una Ley que sanciona a todo aquel que ejerza “violencia política”. Las sanciones pueden ir desde una amonestación, la prohibición para ejercer determinados cargos, o incluso, hasta la prisión. Las palabras deben escogerse con mucha puntualidad en este México mojigato que vivimos hoy.

¿Por qué traigo a colación este tema? Porque esta semana pasada se sancionó a una diputada panista que, haciendo uso de la libertad de expresión que cuenta, y además ejerciendo el fuero constitucional del que está investida, “cometió” violencia política de género en contra de un diputado trans.

Teresa Castell fue sancionada por el nuevo inquisidor de nuestro sistema, que es el Tribunal Electoral. Teresa Castell llamó a diputado (o diputada, como quieran llamarle) Salma Luévano, quien se asume como mujer. En este sentido, la ideología de género y la teoría de que el género es solo una construcción social, es algo que todavía se encuentra en debate. Tiene tanto derecho un hombre para asumirse como mujer, como el resto del mundo en llamarlo como mejor le plazca. Especialmente tratándose de funcionarios que deben aceptar mayor grado de intromisión en sus vidas que el ciudadano privado promedio.

Es decir, porque Castell llamó hombre a una persona que nació hombre (al margen de que a sí mismo se considere mujer) no podrá reelegirse y puede ser sancionada. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la garantía de que un diputado no puede ser reconvenido por sus opiniones?

Situaciones similares han pasado en el ambiente periodístico. Denise Dresser refirió que hay diputadas que han llegado a ocupar sus cargos por ser novias/amantes de X político. Señalar este grado de corrupción en el ámbito político no es misoginia (al contrario, misoginia es justamente lo que pasa cuando se llega así al poder) es simplemente la descripción de una realidad fáctica. Ese grado de corrupción debe de ser señalado y denunciado. Callar las voces que lo hacen es digno de una dictadura, o del medioevo. Dresser originalmente fue sancionada, pero esta semana el Tribunal Electoral decidió revocar la sanción impuesta a Dresser.

En la localidad, Mario Mata, Diputado Federal (con licencia) por el PAN señaló hace casi dos años que la Senadora Bertha Caraveo -quien lo llamó a él corrupto- no había tenido la capacidad de articular una estrategia de golpeteo en contra del panista. Es decir, ella lo llamó a él corrupto, y él la llamó a ella, incapaz. La Inquisición moderna (autoridad electoral) sancionó a Mata por eso.

Estamos llegando a un punto en el cual una persona no puede decir libremente lo que quiera decir por temor a ser sancionado. Si Castell le quiere llamar hombre a un diputado trans, que lo haga. Si Bertha Caraveo quiere llamar corrupto a Mata, que lo haga. Si Mata quiere llamar incapaz a Caraveo, que lo haga. Si Denise Dresser quiere señalar lo que considera es un acto de corrupción, que lo haga.

Parecería que las autoridades electorales tratan de establecer verdades absolutas, pontificando posturas que bien pudieran ser debatidas, desde la perspectiva de la libertad de expresión, o desde la óptica incluso del orden público. Si fueran verdades tan evidentes, no necesitarían usar toda la fuerza coercitiva del Estado para imponerlas.