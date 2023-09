Leyes que estigmatizan

Corrían los primeros días de octubre de 1985. Los titulares de los periódicos anunciaban la muerte del actor Rock Hudson, célebre galán del cine norteamericano. Su deceso, ocasionado por complicaciones derivadas del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, colocaba el tema en el centro del juego mediático. Se trataba, quizá, de la primera celebridad que moría a causa de lo que se calificaba en ese entonces como el gran azote de la humanidad.

Rodeado de infinidad de estereotipos y estigmatizaciones, para el imaginario colectivo el virus irrumpía como una enfermedad de homosexuales. Hasta la fecha, esa marca del prejuicio subsiste en la mente de muchas personas, cuando al padecimiento se alude. Pareciera que la ciencia no hizo la menor mella en la percepción de ciertos sectores conservadores; sin embargo, la ciencia y sus avances convirtieron el padecimiento en una más de las enfermedades crónicas, controlable pues, si los pacientes siguen con rigurosidad los protocolos que se les prescriben. Pronto la sociedad se percató que el virus no era el infierno en la tierra, como se avizoraba. Así, la ciencia dura llevó a cabo su chamba, pero esto no corrió en paralelo con las respuestas de las legislaciones y las instituciones estatales ante una cuestión que impacta de lleno la salud pública y el universo de los derechos.

En nuestro país, como un ejemplo del atraso de la ley con relación a dilemas bioéticos, todavía nueve entidades federativas restringen o impiden el derecho de contraer matrimonio a personas que viven con VIH y otras enfermades crónicas o contagiosas. El listado lo componen Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Quintana Roo. Chihuahua formaba parte del club hasta antes del 2007, año en que se derogó una fracción del artículo 144 del Código Civil que establecía como impedimento para celebrar el matrimonio “la impotencia incurable para la cópula, la sífilis, la locura, las enfermedades crónicas e incurables, que sean además contagiosas o hereditarias”. El precepto todavía estuviera en vigor de no haber sido por la presión que ejercieron organizaciones civiles y las propias parejas que eran rechazadas por los titulares de las oficinas del Registro Civil quienes les echaban en la cara la “prohibición expresa” contenida en la codificación.

Preceptivas similares todavía subsisten en las entidades citadas, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en abril de este año la Recomendación General 48/2023 dirigida a los gobernadores de esos estados y a sus congresos para que reformen sus códigos civiles o familiares y demás legislaciones secundarias que regulen la figura jurídica del matrimonio.

La CNDH se percató que las legislaciones establecen el impedimento, e inclusive sin dispensa, a contraer nupcias a personas que vivan con VIH o Sida y otras enfermedades crónicas e incurables. La Comisión consideró que con el análisis de esas legislaciones se acreditó la vulneración de los derechos humanos a formar una familia, a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de acceso a la información con respecto al derecho a la salud. Identifica pues, una violación al artículo primero de la Constitución que contempla el derecho a la igualdad y prohíbe cualquier forma de discriminación.

La recomendación de la CNDH también hace alusión a la resolución del amparo directo en revisión 670/2021 en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la decisión de unirse en matrimonio o concubinato con una persona que padece una enfermedad crónica o incurable que sea contagiosa o hereditaria, sólo le corresponde a quien puede sufrir ese riesgo, por lo que cualquier impedimento absoluto es injustificado.

Como se aprecia, la estigmatización encuentra cauces por doquier. El derecho y sus oficiales, lejos de contrarrestarla, con no poca frecuencia se convierten, respectivamente, en aposentos y propulsores de muchas de sus manifestaciones.