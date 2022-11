Ley de los husos horarios: Gustavo Madero lo anticipó

A partir del domingo 6 de noviembre se atrasará el reloj una hora en Estados Unidos, lo que nos dejará desfasados a los juarenses con una hora menos respecto a El Paso, porque al aprobar el pleno del Senado de la República el proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, se eliminó el horario de verano en 26 entidades federativas del país.

Lo anterior, porque dicho ordenamiento dispone que en el territorio nacional habrá un horario estándar que se establecerá con base en los diferentes husos horarios reconocidos en el territorio nacional y conforme a los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos en 1884.

Sin embargo, también se establece que en la zona fronteriza que colinda con Estados Unidos se mantendrá el horario de verano, o un horario estacional como lo denominan en dicha ley, en el que únicamente se contemplaron a los municipios fronterizos de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California, por lo que en estos estados fronterizos se retrasará el reloj una hora en este noviembre para no desfasarse con el horario de Estados Unidos.

No obstante, lo anterior y sin que exista alguna razón de peso que lo justifique, los municipios fronterizos del Estado, entre ellos Ciudad Juárez, fueron excluidos del listado de ciudades en los que se aplicaría el horario estacional en la frontera norte del país, a petición de legisladores chihuahuenses, increíble, pero cierto, fueron nuestros propios legisladores quienes secundaron la aprobación de esta propuesta, en esos términos.

Pues la Ley de los Husos Horarios fue aprobada con 59 votos a favor, 25 en contra y 12 abstenciones, rechazando las reservas que presentó el Senador Gustavo Madero Muñoz (ahora integrante del Grupo Plural), a través de las que les pidió al resto de los legisladores que se solidarizaran con el Estado de Chihuahua para se incluyera a Ciudad Juárez y Ojinaga, en este horario estacional para que no se desfasaran con El Paso y Presidio, respectivamente; no obstante, al estarse discutiendo esta propuesta en el pleno del Senado el legislador Chihuahuense, Rafael Espino de la Peña argumentó que debía privilegiarse el estado de salud de la población fronteriza, sobre las transacciones comerciales que se realizan en esta frontera, pese a que cualquier fronterizo sabe que dicha exclusión en la ley, ocasionará graves afectaciones y dificultades no solo entre las relaciones comerciales que se tienen con Estados Unidos, sino en los estudiantes que viven en Juárez y estudian en El Paso, o quienes viven aquí y trabajan allá.

Pues aún y cuando uno de los argumentos para aprobar la propuesta en esos términos fue que también el Senado de Estados Unidos aprobó eliminar el horario de invierno, lo cierto es que aún falta que su Cámara de Representantes lo apruebe, lo que se prevé suceda hasta el próximo año, por lo que, si bien nos va, será hasta entonces cuando todo el estado de Chihuahua se homologue en el mismo huso horario que El Paso y Presidio, Texas.

Y aunque dicha ley, incluye la facultad para que los congresos locales puedan presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para elegir su propio horario, también establece que se debe hacer previa consulta a la población, y una vez recibida por el Congreso de la Unión, se debe solicitar la opinión de Segob para que analice su viabilidad, violentándose con este procedimiento la soberanía de los Estados y la división de poderes, pues resulta increíble que los propios encargados de hacer las leyes, hayan aprobado que necesitaran el visto bueno del Ejecutivo para reformar una ley secundaria, cuando -como lo argumentó el Senador Gustavo Madero- todo este procedimiento se podría haber evitado, si desde la probación de la Ley de los Husos Horarios, hubieran incluido a Juárez y Ojinaga en el uso del horario estacional.

De manera que, bajo este panorama resulta claro que podrán pasar meses, para que los municipios fronterizos del Estado de Chihuahua, homologuen el huso horario con el de Estados Unidos, pese a que dicha exclusión en la ley traerá graves afectaciones a los juarenses.