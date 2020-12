Ley Cannabis II

Punto y aparte del proceso legislativo, merece la argumentación a favor y en contra que se ha realizado, no solamente desde las nuevas conductas relacionadas con el cannabis psicoactivo y que son consideradas punibles, sino también desde la muy contrastada percepción que se ha generado en la ciudadanía.

Las discusiones basan principalmente sus fundamentos en los rubros de la regulación, la salud pública, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y muy en lo particular en la paz y la seguridad.

Iniciaré con la regulación desde el punto de vista en el que el legislador, en una actitud paternalista y con el objeto de proteger la salud de la ciudadanía, prohíbe absolutamente el consumo lúdico de mariguana en un afán de evitar las consecuencias dañinas no solo para la o el consumidor, sino para la sociedad en general y que derivan del uso de drogas. De este argumento se puede resolver que efectivamente, es un asunto de orden público y que debe regularse, aunque no precisamente en un sentido prohibitivo.

Desde esta primicia pudiéramos partir a conocer las violaciones a derechos humanos que representa esta prohibición. El reconocimiento de un derecho, no debe estar sujeto a la prohibición de otro; dando así cumplimiento al principio de universalidad. El derecho a la salud no puede estar por encima del derecho a que las personas ejerzan libremente su personalidad y tomen sus decisiones de forma libre e informada. Será esta libre decisión la que las y los lleve a consumir o no cannabis psicoactivo, como corresponde también la libre decisión de consumir tabaco, alcohol y hasta azúcar o cualquier otro alimento; siempre y cuando estas decisiones no afecten a terceras personas.

La regulación para la no afectación a terceras personas es lo que se trató en el dictamen que fue aprobado, con medidas específicas sobre el consumo, pero también sobre almacenar, comercializar, transportar, suministrar, vender, entre otras actividades; lo que ha dado pie a la elaboración de un Plan Nacional de Seguimiento y Mejora de la Implementación de la Regulación del Cannabis, que sea acorde a medidas que protejan la salud pública, a la prevención del consumo de cannabis psicoactivo, que tenga como objeto el desarrollo sostenible y muy importante: la atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Pudiéramos resumir en inclinarnos a favor con solo ese pliego argumentativo, sin embargo me parece que dejaríamos de lado un ámbito de suma relevancia para nuestro Municipio: “el orden y la paz pública”.

Según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de enero a junio del presente año se han iniciado dos mil 996 carpetas de investigación por delitos contra la salud (narcomenudeo) en el Municipio de Juárez. Un porcentaje importante de estas investigaciones recaen en personas consumidoras que aparentemente portaban más de cinco gramos (cantidad que aún es la cantidad no punible).

Quisiera que figurativamente hiciéramos un recorrido por el camino que se recorre para llegar a esa carpeta de investigación: Una unidad de la Policía Municipal detiene a una persona, le encuentra en posesión de una sustancia que podría ser mariguana y muy probablemente sean más de cinco gramos, es remitida a la estación de Policía correspondiente para posteriormente ser puesta a disposición de la FGE. Esa persona permanecerá en Fiscalía por al menos 48 horas hasta que se pueda abrir la carpeta de investigación y se dé inicio a la misma utilizando los recursos de probanza que tiene el Estado para determinar si es mariguana y cuántos gramos resultaron. ¿Les parece que ese destino de recursos públicos están destinados de forma adecuada a garantizar el orden y la paz pública?

Recursos humanos y materiales son utilizados para lograr la detención de un consumidor; recursos que, al ser finitos, posiblemente podrían estar siendo aprovechados para combatir muchos de los otros delitos que atacan la paz y la tranquilidad de esta fronteriza ciudad.

Desde luego que estas circunstancias de desaprovechamiento de recursos no son evitadas con este dictamen, pues solamente se amplía la descriminaliza de la posesión de cinco a 28 gramos y, a menos de que las y los agentes cuenten con una báscula en sus unidades, el transitar de las y los consumidores puede llegar a ser el mismo.

Esperemos a conocer cuáles serán las modificaciones que serán realizadas en Cámara de Diputados este próximo 15 diciembre, fecha agendada para su discusión y posible aprobación.