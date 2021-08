-Levanta el puño para defender los 40 mil pesos

-Piedra tricolor en el zapato hacia toma de protesta

-Aceleran magistrados con reforma laboral

-Reestructura de Maru aplica hasta enero

En el crucero de bulevar Zaragoza y avenida De las Torres permanece un puente en construcción abandonado. Literalmente abandonado. Son testigos de ello decenas de miles de juarenses que conducen o transitan por el sector.

Gustavo Elizondo, el secretario de Obras Públicas de Javier Corral, terminó por admitir hace tiempo que fue retirada de esa obra la empresa contratada para llevarla a efecto porque incumplió con todos los plazos otorgados.

Ayer presentó El Diario una lista superior a 20 paraderos del proyecto ruta troncal 2 que sin duda no quedarán terminados antes que se vaya el gobernador, el 7 de septiembre. Dice mentirosamente que todos serán concluidos... pero no durante su gobierno.

Esas y muchas otras obras fueron llevadas a cabo sin ton ni son. Mala calidad, caras, plazos incumplidos; sin la menor, ni la más mínima consulta a los juarenses, ni porque se trata de su ciudad, ni porque hablamos de su dinero traducido en pesados impuestos.

Corral desearía ocultar bajo toneladas de concreto ese y todo el fracaso que ha sido su gobierno, pero no lo ha conseguido. De cerca fueron seguidas todas sus obras por los medios de comunicación y publicada la información correspondiente.

El Diario ha sido uno de esos medios que ha retratado con fidelidad el trayecto de la ineptitud y hasta la corrupción en estos cinco años. Corral se ha enfurecido y ha enderezado todo el coraje posible no contra sus operadores que han incumplido contratos o han robado el dinero de los chihuahuenses, sino contra El Diario.

Ha levantado ahora el puño tiránico contra esta empresa porque dimos cuenta a nuestros lectores que tiene en la nómina de gobierno a la amiga de su hermana, Leticia Corral. Le paga 40 mil pesos mensuales como asistente en una oficina de “asesores y proyectos especiales” que físicamente ni siquiera existe.

Involucra con malicia la seguridad de su hermana y la contratación de su amiga, Alma Portillo, con las publicaciones sobre escoltas, salarios y otros gastos que el pueblo debe pagar para cuidar a ambas.

No hay una sola explicación sobre el respectivo análisis de riesgo que debió llevarse a cabo para tomar una determinación semejante. No tiene solo una hermana, tiene otra hermana y varios hermanos que no cuentan con respaldo alguno, pero es Leticia la involucrada por mismos exfuncionarios en acciones de gobierno que no le competen, por si no fuera suficiente su presencia en múltiples actos de oficiales de su hermano. Nepotismo y abuso de poder son evidentes.

Amenaza fúrico Corral con más demandas judiciales contra El Diario. Da rienda suelta así a su intolerancia y su autoritarismo, pretendiendo ignorar por completo que fue electo por los chihuahuenses para unir y resolver problemas, no para coartar la libertad de expresión, atacar al ejercicio periodístico y manejar el dinero público como si fuera de su propiedad.

Se va, pero deberá responder en el futuro por tanta arbitrariedad, ineptitud y robos al erario.

***

El PRI nacional bajo la batuta de Alejandro “Alito” Moreno anda muy lento con sus definiciones en Chihuahua.

Mantiene su alianza el tricolor con el PAN a nivel nacional. Han dicho sus jefes que irán de la mano hasta el 2024.

En Chihuahua ganaron juntos la gubernatura. Desconocemos objetivamente la proporción que aportó en particular la excandidata, Graciela Ortiz, al triunfo de Maru Campos, pero en el terreno mediático fue su declinación de gran ayuda en momentos que despegaba y no Juan Carlos Loera.

Aunque obtuvieron pues el triunfo hay una piedrota en el zapato para el panismo ganador que ha impedido mayor confianza en los arreglos hacia la distribución del pastel llamado Gobierno del Estado; o dicho técnicamente, el Poder Ejecutivo.

Se trata del presidente del PRI en el estado, Alejandro Domínguez, quien interpuso una denuncia en 2018 contra la hoy gobernadora electa ante la Fiscalía General del Estado.

No ha habido un solo acercamiento serio entre los operadores del equipo ganador y el dirigente priista, y mientras no lo haya seguirán pendientes las definiciones por mucho que haya tomado la batuta de la intermediación Graciela Ortiz.

Ella sabe que no habrá avance relevante mientras siga Domínguez al frente del PRI estatal, así que se está tardando en presentar el análisis real a “Alito” y este designe a nuevo jefe del Revolucionario Institucional en Chihuahua.

***

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pablo Héctor González, presentará hoy los avances en la implementación de la reforma laboral, que quita esta materia legal al Ejecutivo y la traslada al Poder Judicial.

González estará junto con el magistrado comisionado para encabezar la implementación, Luis Villegas Montes (candidato a presidente del TSJ), en un encuentro con medios de comunicación para explicar lo que hasta la fecha se ha realizado para transitar de un modelo de justicia laboral ya conocido a otro por conocer.

La meta de la transformación es mayo de 2022, así que está a la vuelta de la esquina el cambio para el que se requieren ajustes millonarios en los presupuestos públicos, además de mucha capacitación y más voluntad para lograrlo.

González Villalobos y Villegas traen el acelerador hasta el fondo con el objetivo de lograr el cambio que hasta la fecha no han parado de socializar entre abogados laboralistas, jueces, sectores productivos, magistrados y funcionarios de todos los niveles.

Pero además de explicar las bondades que traería el nuevo modelo -justicia oral, rapidez, especialización- los magistrados buscan fondear los más de 600 millones de pesos extra que requiere la justicia estatal para operar también la materia laboral en sus juzgados.

Porque son esos millones de pesos y alrededor de 300 nuevas plazas de trabajo especializado en la materia los que se habrán de demandar para el modelo que ahora será obligatorio en todo el país.

Y no necesariamente las plazas que actualmente se destinan en el Ejecutivo -en las juntas de conciliación y Secretaría del Trabajo- servirían para los juzgados, así que deberán ser nuevas contrataciones en los tribunales.

En el ámbito del Ejecutivo se mantendrán además tareas de mediación, lo que obliga a la expansión de la estructura judicial antes de comenzar a operar el modelo.

Son muchos los pendientes que deben resolverse, pues, de aquí a los primeros meses del año venidero, si es que se quiere mantener una transición ordenada y sin sobresaltos, como ha sido hasta ahora.

***

Sin muchos problemas ni cuestionamientos pasó ayer por la mesa de la Comisión de Gobernación la propuesta de reestructura de la administración pública estatal planteada por la gobernadora electa, Maru Campos.

Centrada en eliminar las secretarías de Desarrollo Municipal y Cultura, así como fortalecer Educación, Desarrollo Social y Fiscalía del Estado, la iniciativa parece haber vencido cualquier resistencia.

El dictamen prácticamente puede darse por terminado, obviamente favorable. En un descuido hasta le dan votación unánime una vez que sea agendado el tema para votación en el siguiente período extraordinario.

No llevará mucha prisa en su ejecución, pues los cambios sustantivos no tienen que darse de inmediato en cuanto los apruebe el Congreso del Estado, sino que correrá un plazo de 180 días para aterrizarse la reingeniería.

La meta es que esté lista y operando al 100 por ciento la nueva estructura a partir de enero, o sea que todas las adecuaciones y los puntos finos podrán irse viendo de aquí a finales de este año que termina en cuatro largos meses.

De esta forma, la electa podrá nombrar su gabinete con los cambios que considere necesarios para su nueva estructura y en los siguientes meses podrán liquidarse dependencias o hacerse los ajustes que se requieren para que resulte funcional la estructura oficial.

***

Pocas sorpresas en los primeros nombramientos del alcalde electo, Cruz Pérez Cuéllar.

Será su tesorera, Dayira Fernández Martínez, surgida de la iniciativa privada. Su Oficial Mayor, el notario Héctor Arceluz, aliado del alcalde electo de hace más de un lustro, conocedor profundo de la administración municipal desde que fue mano extra derecha de “Teto” Murguía.

El abogado cuauhtemense, Héctor Ortiz, será el secretario del Ayuntamiento. Es amigo y operador de Cruz en las buenas y en las muy malas. Uno de sus primeros retos será unificar a los 11 regidores mayoritarios aliados (Morena, PT, Nueva Alianza) que iniciaron esta semana un curso y varios no asistieron. Pusieron falta a Cecilia Reyes Castro y Karla Escalante.

Apareció entre los nombramientos también Martha González Holguín como futura directora de Educación. Una posición sin duda surgida de los acuerdos con el SNTE, en particular con el líder magisterial César Tapia Jr.

La coordinadora de Asesores, Daniela González Lara, viene con Pérez Cuéllar desde su llegada al Senado en el 2018. Feminista teórica radical; enemiga en ese sentido de los concursos de belleza.

Y finalmente, como secretaria particular, Martha Quezada, que lleva más de un par de décadas al lado del presidente municipal electo. Es de todas su confianza en el manejo de la agenda, pero también conocedora experta de los cuadros y estadísticas electorales en campo, especialidad por igual de su jefe.