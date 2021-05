-Les inyectaron quizá agua a 15 mil pesos la dosis

-Ordena el patrón tirar los aplausos a Maru

-Ni cosquillas a Maru en el Tribunal

-La “pequeña Fepade” tampoco funciona

De plano al baile fue llevada una buena cantidad de importantes empresarios de Delicias, la ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y es altamente probable que también de Juárez.

Les fue inyectada agua o cualquier otro líquido como vacuna contra el Covid pero no era de ninguna de las marcas conocidas, ni Pfizer, ni Sinovac, ni AstraZeneca... porque no era vacuna. A lo mucho agua purificada. Ah, pero pagaron cada uno más de 15 mil pesos por “dosis”.

El escándalo está de no creerse. Resulta que un joven empresario de Cuauhtémoc, del que omitiremos sus nombres por razones obvias, tuvo la genial idea de obtener las vacunas antiCovid, disuadido por un médico de apellido Favela que conseguiría el inmunizador en varias ciudades de los Estados Unidos, supueeestamente.

Dicho empresario es respetable en todos el estado. Es de los influyentes. De buena fe estuvo hablando entre su gremio del doctor Favela y su vacuna anti SarsCov2.

Aun cuando las autoridades de salubridad y el Gobierno federal ha gritado a los cuatro vientos que no hay vacunas en el sector privado, al menos mil personas cayeron en la trampa. Aparecen ahí apellidos de veras de no creerse pero que no repetimos para no “revictimizar”.

Desde luego la sorpresa no tardó en aparecer, al realizarse todos ellos estudios de laboratorio para comprobar la generación de anticuerpos del SARSCov2, que los protegerían del contagio, no traían uno solo ni para evitar un resfriado común.

Hasta el momento se desconoce qué sustancia les fue suministrada. Andan todos que echan chispas y con ganas de interponer las correspondientes denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La historia... empieza.

***

Desde el despacho de Javier Corral fue girada la instrucción a sus oscuros laboratorios digitales para bajar de todos los servidores aplausos y menciones positivas que en algún momento emitió el gobernador a favor de su hermana de partido, la candidata a gobernadora panista, Maru Campus.

Redes sociales y páginas electrónicas fueron “desinfectadas” del nombre y apellido que más malestar le provoca desde hace semanas a Corral Jurado; bueno, uno de los nombres que más le acosa en sus febriles pesadillas; otro es el del candidato de Morena a la alcaldía de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Era imposible el delete a “completamente todo” como fue girada la instrucción. Tras el “tip” que recibió La Columna fue rastreado el ciberespacio y logramos hallar casi nada pero al menos una muestra de todo lo borrado.

“Nos sentimos orgullosos de la administración de Maru Campos. La quiero felicitar a ella y a sus colaboradores”, publicó en un boletín el nueve de octubre del 2017 Cambio 16, el órgano informativo del gobierno estatal, cuando la entonces alcaldesa presentaba su primer informe de labores y Corral aplaudía su trabajo.

Nos aseguran que fue tarea de muchos, durante varios días, buscar y “tumbar” links de ese tipo de comentarios en los sitios electrónicos dedicados a promover la imagen corralista.

A estas alturas de la campaña lo que diga el gobernador de la abanderada por la alianza PAN-PRD es menos que un cero a la izquierda. Queda en lo anecdótico de la contienda, ni fu ni fa.

Pero es sin duda muestra del caso clínico que representa el hasta hoy jefe del Ejecutivo. Eso de creer que la batalla por la gubernatura podría girar en torno a su persona -cuando lo único relevante de su mandato es que por fin termina- es de locos.

***

Nomás les faltó quejarse por la pérdida de tiempo a los magistrados del Tribunal Electoral federal cuando presentaron el proyecto de resolución que acabó por confirmar la candidatura de la panista Maru Campos.

En la sesión de la Sala Superior del TEPJF realizada la tarde del miércoles, los magistrados encabezados por José Luis Vargas Valdez no se detuvieron a moverle a la sentencia a favor de la abanderada impugnada. Ratificaron en todos sus términos lo que había resuelto ya el Tribunal Estatal Electoral.

La revisión de los expedientes SUP-JRC-55/2021 y SUP-JRC-57/2021, promovidos por Morena y Movimiento Ciudadano contra Campos Galván, no ameritó debate alguno.

Era tan claro el asunto que ninguno de los demás magistrados pidió intervenir. Votaron en contra de los argumentos de los partidos que pedían retirarle la candidatura a gobernadora por el hecho de estar vinculada a proceso, como si nadie supiera de la persecución penal y política orquestada en Palacio.

“En el proyecto de cuenta se propone confirmar la resolución impugnada al estimarse infundados e inoperantes los agravios expuestos (...)”, leyó el secretario de Acuerdos en el somnífero listado de asuntos a revisar.

“Lo cierto es que conforme a criterios de esta Sala Superior, en tanto una persona no sea condenada con una sentencia ejecutoriada por la cual se le prive de su libertad ni se encuentre privada de su libertad personal, no podrá negársele su derecho a participar en una candidatura”, remató.

Como en la cuenta iban otros temas verdaderamente debatibles -la paridad de género en candidaturas de Morena, la intervención del INE para frenar al encampañado Ejecutivo Federal, entre otros- prácticamente votaron con la misma obviedad del análisis realizado.

La ponencia pasó sin hacerle cosquillas a Maru. Al contrario, le sirvió para arrancar la presentación de su plan de gobierno que hizo justo unos minutos después de la resolución desde el salón Lago di Como en la capital del estado.

***

La “pequeña Fepade”, como le han llamado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado, es otra de tantas instancias que únicamente se quedaron en el papel.

Con esta nueva fiscalía, creada mediante reforma legal en octubre de 2020 por el Congreso del Estado, ya suman dos grandes estructuras burocráticas que muy probablemente habrá de dejar pendientes el fiscal general, César Augusto Peniche. La otra es la más necesaria Fiscalía de Distrito Zona Noroeste.

El plan que había a finales del año pasado, según lo que reportan desde la Fiscalía General, era que antes de finalizar enero ya estaría en funciones, al menos con titular designado.

Luego por decretazo tendrían que crearse unidades regionalizadas en todo el estado. Así es, no hay para combatir los delitos del crimen organizado, pero ahora por ley la “pequeña Fepade” tendría presencia territorial paulatina entre este año y el 2024.

Había resistencias dentro de la FGE de ampliar el espectro de actuación de los fiscales, tanto por el mayor gasto que representa como por la obviedad de que se duplicarían funciones con la verdadera Fepade, dependiente de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, algún acuerdo turbio de partidos y el Palacio de Gobierno, que no ven más allá de intereses políticos de coyuntura, llevó a su creación. La norma está vigente y obliga a su cumplimiento, al menos que alguien con sentido común llegue a derogarla.

Tan inútil el procedimiento legislativo como sus resultados. Es otra fiscalía de papel condenada al fracaso, como la que supuestamente se asentaría en Madera desde hace casi tres años.

***

El miércoles anduvo por Juárez uno de los líderes colonos más populares en la ciudad de Chihuahua, Pedro Domínguez padre. Allá lo conocen por Pedrito.

Formó parte dicho líder de la estructura territorial dura del Partido Revolucionario Institucional. No había fiesta partidaria sin su asistencia. Diputado local varias veces; también funcionario estatal.

Aguantó Pedro con paciencia franciscana que se aplacaran las turbias aguas de la derrota en su partido en 2016 pero no sucedió así; al contrario, sigue la guerra fratricida del todos contra todos.

En Chihuahua no quedó piedra sobre piedra del tricolor. Y se desconoce ahora si los dirigentes formales del PRI lo son de este partido o por la noche se acuestan con el enemigo.

En Juárez los antiguos capitalistas son próceres ahora de la izquierda y el comunismo de la hoz y el martillo. Daniel Murguía, el carnalito de Teto; Adriana Terrazas, del clan de Enrique Serrano; Gabo Flores, de Duarte, operan con el sello de Morena.

Pedro tampoco soportó la situación tricolor y brincó al PAN. Es paciente pero no tonto. En Chihuahua está convertido en un fuerte activo y hasta le sobra para operar también en Juárez.

Vino para supervisar el trabajo pro-azul de su amigo y también activista entre los comerciantes del centro, Lorenzo Muñoz. Fueron testigos el candidato a la alcaldía, Javier González Mocken y el presidente del PAN en esta frontera, Joob Quintín. A ver qué calificación le otorgan.