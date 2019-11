Les gusta estar en política pero no ser políticos

Fue en el siglo XVIII en el que Diderot escribió su famoso relato “El arrepentimiento de deshacerme de mi bata vieja”. Para muchas personas la lectura resume el bucle consumista, es decir, comprar algo producirá más y más compras, éste será denominado “Efecto Diderot”, sin embargo, de las ideas ahí suscritas se pueden interpretar cómo la melancolía invade a las personas por lo nuevo, provocando un sufrimiento por anhelar el pasado.

Para ejemplificar la “vieja bata” se pueden señalar varios ejemplos, el cómo se extraña que a las personas mayores se les hable de usted, la caballerosidad, el respeto al lenguaje, el limitar el uso de groserías en público, el confiar en las personas que están a un lado, el conversar frente a frente, ese mundo de la modernidad y no de la posmodernidad en la que vivimos.

En lo que respecta al ámbito político, se extrañan a los políticos de antaño, aquella clase política que construía didáctica discursiva, que no sólo brindaban argumentos, sino planteaban debates y sostenían su dicho. Aquellos políticos que respetaban a los adversarios pero que retaban las ideologías del otro, aquellos que entendían la formula de Schmitt de amicus-hostis (amigo-enemigo).

Una clase política que comprendía la existencia de una etapa de conflicto previa al poder, período en el que se disputaba el espacio social y político, lo anterior, valorado como imprescindible para contar con la legitimidad necesaria del espacio electoral.

En el ámbito nacional se pueden observar muchos actores políticos con estas características –de diversos partidos políticos–, en el ámbito local, en menos cantidad pero, se sabe que existieron personajes caracterizados por un actuar político, no sólo de participar en política; sino por hacerla.

Cabe reiterar que hacer política es comprometerse con un discurso político, defenderlo y convencer al otro, disertación caracterizada por una actitud no solo critica sino propositiva, así como, no importa si el emisor del mismo se encuentra en el poder o en la oposición.

Por lo anterior cabe preguntarse, en la actualidad: ¿qué tipo de políticos tenemos en Juárez? Se observan personalidades que se gustan; sí, se gustan como políticos, pero no les gusta hacer política, ese desprecio a construir política les imposibilita –a los gobernantes– a reconocer el valor del hostis político y a la oposición de valorar su actuar en el quehacer gubernamental.

Por lo tanto, no se observan posturas categóricas sobre el actuar gubernamental, ni de parte del actor gubernamental, ni de adversario político, situación que provoca una inmovilización en las políticas públicas, es decir, no evolucionan y tampoco se crean nuevos paradigmas de gestión estatal.

Ahora bien, ¿el municipio de Juárez podría estar mejor? Imagine… Incremento en la atención de los servicios públicos municipales, mayores políticas sociales disminución de la brecha de pobreza, innovación de políticas públicas, disminución de la burocracia municipal; ahorro de recursos derivado de una eficiente administración, entre otras.

Lo anterior, ¿es posible? Sí, entendiendo una sola situación, los nuevos actores políticos deberán de tener una devoción irrestricta por hacer política, para ello, no son trascedentes características como la edad, la profesión, el grado académico, el género, entre otros.

Por ello, se debe exhortar al ciudadano que radica en este gran municipio a valorar la clase política local que gobernará y la que conformará la oposición, eliminar a aquellos que no gustan por el quehacer político, aquellas personas buscan las prerrogativas mal emanadas de la burocracia municipal.

Desde las diversas teorías del municipalismo, se pudieran implementar actitudes ciudadanas que permitan enaltecer a aquellas figuras sociales que, a partir del diálogo, de la confrontación ideológica, de las victorias argumentativas, del convencimiento público, éstas permitirán ser catalogadas como perfiles para crear una nueva clase política, una que elimine el culto a la personalidad y establezca como base toral el quehacer político.

De no ocurrir lo anterior, parafraseando a Diderot, si ya tenemos una bata nueva –clase política contemporánea- debemos cambiar todo el entorno -sistema político–, lo anterior debido a que no son compatibles de no hacerlo, siempre nos quedará el anhelo de aquella bata vieja, de aquellos políticos de antaño.