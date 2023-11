-Les dan con todo a presuntos asesinos de “Tiger” -Buena convocatoria de “La Señora X” en la X -Ni siquiera la mitad de mujeres en el Tribunal -Viene la tómbola para pluris en Morena Ha resultado ejemplar la investigación y el armado del caso en el que murió el compañero fotoreportero Ismael Villagómez, mejor conocido en el gremio como “Tiger”, quien también se desempeñaba como chofer de transporte privado en una de las plataformas electrónicas que ofrecen este servicio. La banda que dio muerte a la víctima fue desarticulada en cuestión de horas y la investigación permitió descubrir su modo de operación, que posiblemente haya sido usado con otros conductores. Nada descartan por ahora los investigadores al mando del fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas. Además de la causa penal por el homicidio, el ministerio público logró configurar otra por narcomenudeo, ambas vinculadas con diferentes grados de participación de los detenidos, Carlos Miguel H.H, Joan Eduardo C. B. y Jesús Adrián C. L. La huella del arma de fuego, información de sus teléfonos celulares y el de la víctima, las declaraciones contradictorias entre los imputados, fueron factores que acabaron de armar el cuadro criminal de robo y homicidio, así como el de narcomenudeo. Las versiones entre los tres imputados, dos como autores materiales del asesinato y uno más como el que prestó el arma de fuego para lo que sería un asalto en la lista de los presuntos delincuentes, varían en cuestiones colaterales al hecho, pero finalmente coinciden en lo fundamental. El asesinato, en apariencia hasta el momento, no estaría vinculado a la otra actividad profesional de la víctima, la del periodismo, pero sí a la que tenía para ganar dinero en sus tiempos libres con otra actividad legítima. Por tener como actividad principal la labor informativa, ayer el juez Jorge González, determinó que sí puede encuadrarse el homicidio con la agravante de que fue cometido contra un periodista, lo que llega a sumarse a la labor de la Fiscalía del Estado, que le ha dado con todo a los detenidos. No debía ser de otra forma, porque permitir cualquier resquicio de impunidad sólo alienta los delitos y a los delincuentes, mientras siembra desesperanza en la sociedad. Sigue ahora, después del inicio del proceso penal al que fueron sometidos los presuntos responsables, terminar de afinar la teoría del caso y probarla sin ápice de duda para llevarlos a juicio oral y garantizar una sentencia también ejemplar, como ha sido el inicio de la investigación. *** La precandidata del Frente Amplio llegó a la frontera con un abanico bastante amplio de agenda para la precampaña. Muy similar al arranque que hace seis años tuvo el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, la “Señora X” optó por Juárez tomando en cuenta las causas sentidas que desde aquí pegan a todo el país: inseguridad, narcotráfico, migración, violencia contra la mujer. La abanderada del PAN-PRI-PRD metió unas tres mil gentes a la Plaza de la Mexicanidad en una agenda que surgió casi de la noche a la mañana. Gálvez llamó a seguir construyendo juntos el proyecto presidencial, e incluso hasta al alcalde juarense le tocó: “Creo que el alcalde de Morena estaría muy contento con una presidenta que no lo abandone con el tema de seguridad” Desde aquí abordó el tema migratorio. Dijo que no se puede exigir a Estados Unidos que trate bien a los migrantes mexicanos, cuando primero hay que darles aquí ese trato digno. Criticó que, aunque el gobierno mexicano aceptó ser país seguro, no tiene un convenio económico que permita que los migrantes estén en condiciones de dignidad, y eso es lo que hay que pelear. Estuvieron por ahí infaltables los dirigentes de la triada, Gabo Díaz, Alejandro Domínguez, y Nohemí Aguilar, del nivel estatal. La diputada federal Daniela Álvarez y Santiago Creel. Hubo escasos funcionarios estatales, entre ellos el secretario de Obras Públicas, Mario Vázquez; y el recaudador Rogelio Loya, además de los regidores Austria Galindo y Joob Quintín. Otros diputados locales como Gabriel García Cantú y Marisela Terrazas. Obligados porque quieren ser alcaldes. *** Luego del evento en la X de la Plaza de la Mexicanidad, la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, tuvo una comida privada con empresarios juarenses. Ahí se dio cita la clase empresarial y política de esta frontera para escuchar el mensaje de la senadora con licencia que, en más de una ocasión, arrancó los aplausos de los asistentes que superaron en número las expectativas de los organizadores. Jesús Otero, Angélica Fuentes, Juan Ubaldo y Gerardo Benavente, Jesús Abrego, Isela Molina, Rogelio Ramos, Enrique Serrano, Manuel Urías, Eleno Villalba, Javier Meléndez, fueron algunos de los convidados a la comida. Algunas ausencias notables fueron las hermanas De la Vega, los Zaragoza, los Escobar y Jorge Bermúdez. Xóchitl llegó acompañada de su coordinador general de campaña, Santiago Creel Miranda; desafortunadamente el discurso de bienvenida corrió a cargo del cartucho quemado exgobernador, Francisco Barrio; sin duda el prieto en el arroz. *** Revisamos la convocatoria para elegir candidatos a cargos de elección popular locales por parte de Morena, -que cierra mañana-, y nos encontramos con detalles interesantes. En términos lisos y llanos, habrá primero una selección de perfiles de los aspirantes de Morena a diputaciones y ayuntamientos, con base en quienes mejor postulen los principios de la 4T, y después, solo si hay más de uno y hasta cuatro aspirantes, es cuando vendrían las encuestas. Al menos en esas candidaturas existirá un método fuera de la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional, porque en las diputaciones plurinominales solo habrá insaculación, para quienes les sea autorizado el registro a tan codiciado cargo, con riguroso dedazo. No todos los que quieran podrán entrar. Obvio entonces, que estos han sido días apresurados para quienes tienen intención de registrarse, aun y cuando se supone hubo tiempo suficiente para tener todos los documentos, una veintena, para poder inscribirse, ya que este miércoles vence el plazo a las 12 de la noche menos un minuto. Debieron estos militantes y simpatizantes morenistas haberse inscrito en uno de los cursos de actualización obligatorios, porque deben acreditarlo como requisito indispensable. Sabemos que muchos de estos aspirantes estarán esta semana en dicho curso en la ciudad de México, y desde allá en línea se registraran en la plataforma, que por cierto no es nada amigable. La información que luce en la página morena.org es un listado de instrucciones que asustaría a cualquiera. Cruz Pérez Cuellar anda allá y se registra hoy en línea. Dos cosas adicionales hay en la convocatoria para cargos locales, están prohibidas –so pena de cancelación de registro- las acusaciones públicas contra el partido, integrantes de los órganos de dirección, aspirantes y “protagonistas”, pero además los aspirantes deberán deslindarse “pública, política, financiera y jurídicamente” de cualquier “campaña dispendiosa (espectaculares, pinta de bardas, lonas, etc.)”. Ya veremos cómo le hacen, porque esta ciudad, y varios puntos del estado, lucen tapizados de publicidad engañosa en favor de morenos y morenas, y de otros partidos. El 3 de enero habrá noticias de los registros aprobados para ayuntamientos y hasta el 20 de marzo para diputados. La espera aún será larga, para quienes andan con un folder bajo el brazo, con miras a inscribirse en el proceso sui generis de selección de aspirantes morenistas, para lo cual les quedan 48 horas…y solo pueden registrarse por un hueso. *** Aún con las cuatro mujeres que serán electas magistradas en las próximas semanas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado no tendrá el 50 por ciento de conformación femenina. Sí llegará a una cantidad histórica de mujeres en esos cargos, pero los hombres mantendrán su dominio. La paridad de género no ha sido cuestionada abiertamente en este proceso que, como todos los que se realizan dentro del Poder Judicial, ha levantado polémica. Sin embargo, en corto sí hay algunas quejas por el favorecimiento a las mujeres que está contemplado a nivel constitucional, para que, en este caso, sean designadas cuatro magistradas y tres hombres, en las titularidades de las siete salas que están vacantes. La paridad irá garantizada desde las ternas que armen los encargados del procedimiento, Andrés Pérez Howlet como representante del Ejecutivo, José Alfredo Fierro del Poder Judicial y Alfredo Chávez por parte del Legislativo. Pero ni así, pues, estarán las mujeres en igual condición que los hombres a la hora de integrar el pleno del TSJE, que preside la magistrada Miriam Hernández Acosta. Actualmente hay 12 mujeres magistradas y 19 magistrados. Al ejecutarse los relevos con el proceso en marcha, serán 16 mujeres y 22 hombres, por lo que numéricamente falta mucho por avanzar para que sean 50 y 50 por ciento. Serán otros puntos los que generen más polémica entre hoy y mañana, cuando vence el registro de los aspirantes, y la publicación de las ternas que serán enviadas a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, para que ésta a su vez las someta al pleno