-Lección de primera contra policías gorilas

-Llegó como barredora González Mocken

-El fantasma de las Juanitas

-Luchan INAI e ICHITAIP vs la desaparición

Apenas fue enterado el secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales, sobre la grotesca actuación de policías municipales que golpearon a dos ciudadanos en la colonia Porfirio Díaz, hecho que quedó documentado por cámaras de seguridad de los propios afectados, tomó cartas en el asunto.

Los policías ya están sujetos de investigación, y para estos momentos ya deben haber sido separados de sus funciones. El video presentado ayer por El Diario es una prueba contundente de que no debe intervenir solo el órgano interno de la corporación municipal, sino también la Fiscalía de la zona norte.

El horno no está para bollos, y las cercanas elecciones tampoco.

El jefe policiaco sabe bien cómo le pegan a la corporación este tipo de actos de sus oficiales, los cuales reciben capacitación constantemente en materia de derechos humanos, pero queda en evidencia que a algunos les entra por un oído y les solo por el otro.

Por lo pronto, las sanciones implementadas por Muñoz servirán de lección para toda la tropa. Son tan malos esos malos policías que ni se percatan de que en todas partes hay cámaras.

***

Sin tomar todavía los hilos de la oficina que le dejó Néstor Armendáriz, el juarense Javier González Mocken, llegó como barredora a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Pidió informes y reportes que evidenciaron burocracia en la institución.

Desde trámites retrasados hasta subejercicio del presupuesto, nos aseguran, detectó el colmilludo exalcalde interino de Juárez y exsecretario de Educación, con lo que ya dio muestra de que no va a llegar a sentarse solamente y a dejar pasar, como por décadas ha sucedido.

Aunque en la CEDH dicen que el nuevo ombudsman tomará al 100 por ciento la oficina hasta el lunes próximo, pues no tiene prisa en asumir el bien remunerado cargo de cinco años, señalan que ya le echó un ojo a las tareas fundamentales de la comisión y apuntó sus pendientes para toda la gestión.

Entre esos pendientes está la revisión del gasto, pues tanto es irregular sobregirarse o meterle la mano al cajón que no gastar el presupuesto, es decir, subejercer recursos como si no hicieran falta para cumplir metas de la misma institución o si no los necesitaran otras áreas públicas.

Además de recursos sin gastar, González Mocken le echó el ojo a los expedientes rezagados. De la misma CEDH ya habían reportado hace años la lentitud en los trámites de queja y no se diga en las investigaciones que derivan en sus recomendaciones formales.

Habrá que seguir al detalle el estado que encuentra el nuevo presidente del organismo, luego de que los últimos cinco años hubo algo de conveniente pasividad desde la cabeza hasta los pies, representados por el anterior titular, sus visitadores y auxiliares.

Por lo pronto, la barredora sólo fue con la mirada y los sentidos aguzados del juarense que regresa al círculo del poder estatal, con respaldo político del Palacio y del Congreso del Estado, pero también con respaldo social de las organizaciones que pidieron un perfil idóneo que llegara a trabajar.

***

Nos indican que debajo de dos de las postulaciones suplentes de la coalición encabezada por Morena, habría la posibilidad de revivir el famoso episodio de las Juanitas, aquellas postulaciones realizadas a modo para que unas vez electas renuncien en favor de sus suplentes.

Y es así, porque las candidatas propietarias son unas auténticas desconocidas, surgidas del grupo cerrado de Morena, sin mayor presencia que un par de puestos en la administración federal y el Congreso de la Unión.

Es el caso de las actuales candidatas a diputadas por los distritos seis y siete locales, Irlanda Dominique Márquez Nolasco y Elizabeth Guzmán Argueta.

De la primera encontramos que se desempeñó en algún momento como asesora en el Congreso de la Unión, y luego aparece en la nómina del Infonavit en esta frontera.

Tiene como antecedente haber sido designada en el proceso electoral 2020-2021 como consejera suplente en el Instituto Electoral de Oaxaca, en Salina Cruz, y párenle de contar.

Es casi el mismo caso de Elizabeth Guzmán Argueta, quien va por el distrito siete. Tiene algún antecedente en Teatro Guiñol, fue suplente de Esther Mejía –hoy contendiendo por MC al Ayuntamiento-, en la diputación federal, pero nunca tomó protesta. Fungió como responsable regional de la Secretaría del Bienestar y hasta ahí, hasta donde pudimos encontrar.

¿Por qué lo de Juanitas? Por las suplentes que llevan y que ya tratamos en días pasados, América Aguilar Gil y Yolanda Reyes Castro, respectivamente para los distritos seis y siete.

Sus apellidos pesan, por lo que las propietarias no deben estar muy tranquilas que digamos, sobre todo cuando pese a ser unas desconocidas por el escaso trabajo político realizado, casi tienen el triunfo en la bolsa.

***

De plácemes pero firmes anduvieron ayer aquí funcionarios estatales y federales del INAI e ICHITAIP presumiendo logros alcanzados en temas de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales a pesar, señalan, de los múltiples embates que han sufrido por el Gobierno federal empeñado en desaparecer a dichas instituciones.

De gira de trabajo por Juárez estuvo la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río Venegas, acompañada por el presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), Sergio Rafael Facio Guzmán y la comisionada de ese mismo organismo, Karla Gabriela Fuentes.

Vinieron a impartir cátedra a estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) acerca de la importancia de estos derechos para la ciudadanía.

En corto, entre periodistas, no dejaron pasar la carga que llevan a cuestas porque en el INAI, gracias a los senadores de Morena, permanecen solo cuatro comisionados y no siete como deben ser.

Lo anterior, pese a una resolución de la Suprema Corte que les dio la razón en una situación completamente atípica. “A pesar de los embates que recibimos día a día por parte del Presidente de la República, ha crecido el interés… o sea, que de lo malo, lo bueno, porque nos han hecho una publicidad gratuita”, consideró del Río Venegas.

Aseguran que tanto el INAI, ICHITAIP, Auditoría Superior de la Federación, Inegi y el Archivo General de la Nación, son uno mismo, es común la misma problemática.

El árbitro en transparencia está a la espera de que pase el dos de junio para ver cómo avanzan las propuestas de desaparecerlos.

Tienen esperanzas que, en el mismo sentido, quede reducida a nada la propuesta incongruente que plantea el exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, de crear una Agencia Federal Anticorrupción.

“Todo lo que dice ahí, pues es lo que ya hace la Secretaría de la Función Pública Federal de ellos; entonces, a quién están evidenciando que no hace la chamba es a la misma Secretaría de la Función Pública”, señaló del Río Venegas. “¿Por qué?, porque dice que van a subir lo de la ley de responsabilidades administrativas de tres a siete años, entonces no les funciona con tres; que van a perseguir a los que hagan actos de corrupción, evitar la impunidad… entonces están permitiendo los actos”, aventó.