Lealtad. Lo que definirá al sucesor (a) de AMLO

Ciudad de México.- Lealtad, del latín “legalis” que significa “respeto a la ley”. Un “valor” entendido y asociado al respeto y al compromiso a una persona, idea o proyecto. De esta manera se dice que la lealtad se conoce en las situaciones difíciles, adversas o tentadoras, y es difícil identificarla cuando la persona puede obtener una ventaja, en situaciones beneficiosas. Esta atribución, cuando se reconoce, genera un vínculo muy fuerte y se convierte en una persona valiosa quien es leal. Una persona leal, general e inicialmente lo es en principio por agradecimiento o convicción (ve valiosa a esa persona), posteriormente es por respeto. Por eso y generalmente, hablando de personas, se es leal con quien nos ha mostrado lealtad o apoyo en los momentos difíciles o de necesidad.

Obviamente, la lealtad es selectiva, cuando se cuenta con dicho valor no se entrega a cualquier persona porque es una decisión, una convicción, un compromiso, y las personas que nunca la dan es porque sus intereses, beneficios y satisfacciones personales están por encima de cualquier persona, proyecto o idea. Por esta razón es que en política es tan difícil de encontrarla, porque generalmente (obviamente no todas, y hay que saber identificarlas) las personas no están comprometidas con ideas o personas, sino con sus intereses, sus beneficios personales. Por eso cambian de partido cuando su partido no les representa ya una opción para obtener una posición.

Por eso abandonan personas y proyectos cuando ya no les representa la posibilidad de obtener un cargo o bien otra persona les representa un mayor beneficio, y las vemos con diferentes “liderazgos”, llegando al punto no sólo de marcar distancia con las personas que alguna vez los apoyaron, impulsaron o beneficiaron, también de desconocerlos y en el peor de los casos traicionarlos. De esos, hay que decirlo, han saltado muchas y muchos a Morena, y lo peor, es que los hacen compadres y les dan cargos, traicionando a la primera oportunidad los principios que dieron nacimiento a Morena y aliándose con el prianismo.

De hecho, la deslealtad (personas mal agradecidas) y la traición es lo que ha caracterizado a la política en México (aunque no es exclusivo), además del servirse de ella. Por eso los prianistas pierden con AMLO, porque él está en otra dinámica, juega en otro nivel, está dictando las nuevas reglas de la política mexicana, nuevas reglas que la gente anhelaba que llegaran a México, donde no existe el derroche, donde no busca beneficiarse de la política, donde sus convicciones y por ello lealtad está con un proyecto y una forma de pensar: el ayudar a la gente, sobre todo a los más necesitados, conceptos que el prianismo no conoce y, por el contrario, siguen buscando lo que perdieron: la ventaja y el beneficio personal: así ven a la política y los cargos y las personas los prianistas.

Por eso el 2024 se va a definir por la lealtad a un proyecto de nación y no a un hombre. El proyecto de nación denominado cuarta transformación. Sí, ese proyecto encabezado por un hombre que luchó por más de dos décadas por un cambio de paradigma político y nacional, desde que ganó la entonces Jefatura de Gobierno del DF, enfrentado a lo más corrupto y bajo de la política mexicana, siendo persistente y resistente. Un proyecto de nación que representa el cambio para un país tan lastimado por políticos corruptos, abusivos, derrochadores y clasistas, de un grupo elitista que se sentía dueño y amos de un país y sus habitantes.

Porque esto va más allá de un legado, está en juego el proyecto de futuro de un país mejor, que no regrese el pasado corrupto, indolente y derrochador, y continuar con la transformación de México que inició por un cambio en la forma de hacer política y ejercer el poder, un cambio que la gente esperaba y respalda, por eso cinco años después Morena ha ganado 21 Estados, siendo el último el Estado de México, el más grande y más importante en cuanto a electores, un bastión priista de toda la vida.

Y esto lo sabe perfectamente el Presidente, conociendo de antemano la historia y no está dispuesta a repetirla: o el proyecto continúa bajo el liderazgo de una persona auténticamente comprometida con la cuarta transformación que nació junta con ella, ha caminado con ella y conoce perfectamente el rumbo y lo que no se debe hacer, o dejarlo en manos de alguien que no sólo no seguirá con su legado, sino que además no piensa en el mismo proyecto de país y es proclive a negociar con los prianistas y es bien visto por ellos. Piénselo, ¿usted dejaría el proyecto de su vida y sus convicciones con alguien que no lo comparte y que lo puede traicionar?