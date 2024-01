Le llaman ‘circo político’ a la corrupción y compadrazgo

Durante los pasados días, se dio a conocer la instalación de una casa de cambio al interior del Parque El Chamizal, proyecto el cual se realizó omitiendo permisos, comodatos y dañando propiedad perteneciente al mismo, continuando hoy con el tema bajo discusión en el Cabildo del H. Ayuntamiento de Juárez para que se diera una declaración acerca de la omisión y tratos bajo el agua por parte de la OMEJ.

Andrés Domínguez Alderete, director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez, se presenta ante los regidores para comparecer sobre el tema, justificando este acto de corrupción como de “buena fe”, ya que, como lo menciona, su dirección no recibe recurso propio por parte del Municipio y que fue así como se tomó la decisión de rentar dicho espacio para de esta manera generar ingresos a la misma.

Dentro de la discusión que se tuvo en el Cabildo, se dio a conocer que efectivamente se realizó dicha construcción sin tener siquiera permiso alguno por parte de las instancias correspondientes, generando así un “desconocimiento” ante todo el movimiento que se estuvo realizando durante meses para la “casa de cambio invisible de 28 metros cuadrados”, ya que cuando se pone a discusión el tema, los directores involucrados no sabían del proyecto presentado y avalado por la OMEJ, mismo que presento licencias de funcionamiento no pertenecientes a este.

Además, el presidente Cruz Pérez Cuéllar, amparando al director de la Operadora, mencionó que de igual manera no veía como algo malo el hecho de que se realizara dicha acción, ya que los órganos descentralizados deben ver la manera de como generar recurso propio, pero ¿a costa de que, presidente? ¿De incurrir en un delito federal nomás para beneficio de la operadora, omitiendo la ley y el hecho de que el Parque Chamizal es público y no debe privatizarse?... De buena fe no tiene nada.

Menciona nuestro presidente municipal, que este acto se convirtió en un circo político debido a tiempos electorales, organizado por supuesto por la oposición, ya que al parecer no sabe decir otra defensa o respuesta ante semejante corrupción que se hizo durante su mandato; en fin, siguiendo los pasos del flamante López Obrador y la mafia del poder, señalando a otros y escondiendo la mano.

Es un tema que no puede dejarse de lado, ya que efectivamente regidores de la oposición, además apoyados por una regidora de Morena (para que le quede claro Presidente, que también los suyos están ahí), son quienes se han dado a la tarea de hacerle saber a la ciudadanía la traición y la salvajada que a diestra y siniestra realizan estos “servidores públicos”, que terminan sirviéndose a sí mismos, entrando en una polémica para beneficio propio, dejando a los juarenses cada vez más decepcionados de la terrible administración y cabeza municipal con la que contamos hoy en día.

Veremos pues en estos próximos días si realmente lo que Domínguez Alderete expreso se lleve a cabo, empezando por conocer a fondo el caso y no solo firmar contratos por firmar, revisando previamente los requisitos para cualquier trámite y dejando de lado esa ceguera color guinda que tiene en los ojos, para ahora si darse a la tarea de conocer lo que realmente significa ser un servidor público. Es cuánto.