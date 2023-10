-Le echan el guante al rutero del celular

-El gran “pollero” es Garduño de Migración

-Atorón a Morena con representantes de casilla

-Alista informe para lanzarse por un escaño

Dimos cuenta en La Columna el pasado sábado, con video y toda la cosa, del irresponsable rutero que no soltaba el celular mientras manejaba la pesada unidad, escuchaba música y hasta tenía tiempo de echarse un vistazo en el espejo, ante los azorados rostros de los pasajeros.

Además, el camión de la ruta Tierra Nueva, con número económico 2054, no traía placas, como otros tantos que circulan en la frontera, lo que ha provocado el cuestionamiento y la crítica constante de la sociedad, a la que le fue cargado el aumento en el costo del pasaje hace medio año.

Ante el reclamo, la Dirección de Transporte en Juárez tardó en responder, pero no mucho. Nos reportan que le pusieron la cazadora a la unidad irregular hasta que la detectaron por el eje vial Juan Gabriel e instruyeron su detención para aplicar las multas correspondientes.

Hoy tenemos las fotos de la unidad retenida y el dato confirmado que fue remolcada directo al corralón, por "cortesía de Grúas del Norte, a eso de las dos y media de la tarde del sábado pasado.

Seguramente, la infracción fue por el uso del celular por parte del conductor, dado que había evidencia suficiente para hacerlo, el mismo video que usamos en la versión digital en la entrega pasada; debió sumarse la multa por la falta de placas, porque nos dicen que la rutera fue sacada de circulación.

El nombre del concesionario no trascendió, pero sí que le dieron boleto VIP para acudir hoy lunes a pagar multas y ponerse en orden, a menos que ya no quiera recuperar la rutera.

La ágil respuesta de la autoridad parece responder a las exigencias del subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre y del titular del área en Juárez, Alberto Martínez Baylón, quienes no dejan pasar cada caso específico que es denunciado por los usuarios. Obvio, con el respaldo del Secretario de Gobierno, Santiago de la Peña.

Bien dicha respuesta al observar en lo individual cada árbol del bosque embrujado que es el transporte estatal. Ya sólo falta ver y atender de forma integral dicho bosque, casi nada.

***

La perversidad del impresentable comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, llega a tal grado que -aún con el proceso penal que enfrenta, pese al cual es mantenido en su cargo- presumiblemente está detrás de redes de “apoyo” a migrantes, que bien podrían ser consideradas mafias de “polleros”.

¿A qué se debe que las grandes caravanas de migrantes no buscan llegar a Tijuana, a la frontera de Sonora o a la de Nuevo León, entre otras? Sí, tienen en común gobiernos morenistas o aliados al morenismo la ciudad y los estados mencionados. Pero hay más.

Al margen de que es la frontera Juárez-El Paso la que más ha ahorcado por sus pistolas el republicano Greg Abbott, es evidente que el problema está concentrado aquí por otras razones y otras intenciones, más relacionadas con los intereses nacionales que con los extranjeros.

Dentro del mismo INM, hay empleados que consideran al instituto, o más bien a su titular, como el gran “pollero” de todos los “polleros”, pues gente allegada al comisionado en varios estados del país dispone de todo lo necesario para dirigir el tránsito de migrantes hacia el norte desde que ingresan por Chiapas.

Por órdenes de Garduño, aseguran, los migrantes y sus supuestos facilitadores pueden obtener listas de vehículos para transportarse, lugares para resguardarse, los mejores horarios para los recorridos y hasta contactos de apoyo en varios estados.

Obviamente hay motivaciones de negocios, pues no es poca la utilidad que deja el tráfico de personas, en especial cuando lo organizan agentes de uniforme federal con fuero de facto; pero también hay motivaciones políticas, tal vez dictadas desde Palacio Nacional, donde despacha el gran protector de Garduño.

Es grave el señalamiento que va en aumento. Si es así, juega con fuego el imputado titular del INM. Hace mal a Chihuahua con la crisis no surgida por generación espontánea, sino planeada; también favorece el criminal tráfico humano, pone en grave riesgo a miles de migrantes y mexicanos, además de que él mismo puede estar poniendo otro clavo en su ataúd político.

***

Tendrán que ser muy creativas la dirigente estatal de Morena y la secretaria del Bienestar, Brigitte Granados de la Rosa y Ariadna Montiel Reyes, respectivamente, para lograr la meta de tener cubiertas las casillas para la elección de 2024.

Tienen ambas mujeres, la que dirige formalmente el partido y la que no desaprovecha cualquier espacio para enviar señales de que manda en Chihuahua, el gran obstáculo de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no permitirá que el ejército de servidores de la nación sean representantes morenistas.

Los más de 20 mil espacios que deben llenarse con titular y suplente representantes -así como los que deben tener los otros partidos aliados de Morena, el Verde y el PT- tenían una base sólida en los empleados federales que por montones tiene Bienestar.

Pero tuvieron un atorón los planes morenistas, que, para el mes siguiente, según las proyecciones internas del partido, apuntaban a tener confirmados más de seis mil representantes generales y en cada mesa receptora de votos, mientras que para diciembre pretendían tener cubierto un 60 por ciento de las posiciones necesarias.

Como todo partido que se respete, el guinda deberá tener personal en las tres mil 217 secciones que tienen los nueve distritos electorales federales del estado, así como en las cinco mil 676 casillas. Titular y suplente en cada caso, para que no haya fallas.

Pero la limitante impuesta a los servidores de la nación le representa un golpe fuerte a la base de la estructura morenista que, hasta la fecha, nadie sabe cómo habrá de superarse.

Así que vendrán días de intenso trabajo y de dejar la politiquería un poquito de lado, no vaya a salir el partido con más militantes y votos de los últimos años con que no tiene forma de llenar las casillas. Eso se lo pueden dejar a los minipartidos, pero no a uno que presume de mayorías.

***

La diputada morenista Rosana Díaz, muy criticada por los antiestéticos espectaculares que lanzó y que avivaron el fuego tanto en su partido como en el PAN, comenzó a preparar su informe de labores que presentará en Juárez los próximos días.

Ahí está la razón técnica y política de su campañita publicitaria que debe tener muy buen patrocinador detrás. Es la justificación con motivo de su informe, por más quejas y dolores que les cause a propios y extraños, que hasta la tachan de ser una legisladora gris.

Claro que su informe no será cualquier cosa. No será destape porque destapada ya está, sino tal vez plataforma de lanzamiento para buscar la candidatura al Senado de la República, en el lugar que le asigne el partido una vez que quede determinado el género que debe cumplir en cada estado.

El polvo que levantó con sus anuncios, pues, habrá de continuar por los próximos días, de aquí a que define hora, lugar, invitados y mensajes que va a transmitir la legisladora, muy conocida por su labor de conductora de televisión en esta frontera.

***

Hoy continúa y se extiende en todo el estado el paro magisterial anunciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, impulsado en la entidad principalmente por el líder de la Sección Octava, Eduardo Zendejas, a raíz del conflicto por los libros de texto.

A la vez, el personal sindicalizado del Poder Judicial de la Federación, donde está atorada la solución a la paralización educativa, también reforzará su protesta por el intento de reducirle el presupuesto a la justicia, por instrucción directa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Todo el conflicto, pues, queda reducido a las instancias federales. El estado en manos de la Federación para el desbloqueo educativo, que pasa por el desbloqueo del sistema de justicia. Ahí donde está el problema, también está la solución.