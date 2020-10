-Le dejan escoltas por temor a los traidores

-Una pantomima vs la 4T que incluyó a un cura

-Maquilas buscarán operar al 80 por ciento

-Alcanzó Covid a directora de Educación

A un mes de su forzada renuncia como director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el comisario Hugo Mendoza Castellanos conserva un grupo de escoltas que debe cuidar su integridad.

Sueldos de policías a su cargo y uso de vehículos oficiales obviamente se siguen pasando a la cuenta de la AEI.

Los argumentos que dio el exfuncionario para mantener los privilegios -en lo que supuestamente ingresa a un alto cargo federal, según lo que él presume- es que se ganó muchos enemigos que son traidores, que están infiltrados en la corporación estatal.

El comisario Mendoza ya se olvidó lo que decía cuando era titular de la Agencia. Defendía la integridad del cuerpo de policías investigadores y sobre todo del cuadro directivo a su cargo, integrado por coordinadores y comandantes de todo el estado.

Ahora resulta que desconfía de los mismos que defendía. Para empezar de los agentes que dotó de mando y que se mantienen al frente de las operaciones en la nueva gestión que comenzó el comisario Álvaro Serrano.

La necesidad de escoltas y un vehículo blindado que también se llevó de la Fiscalía General del Estado tenía a los agentes encargados de su seguridad en alerta máxima las primeras semanas de su separación del cargo. Incrementaron las acciones tendientes a protegerse y minimizaron todos los riesgos, según sus protocolos.

Ahora, sin embargo, los escoltas ya están cansados de la labor que les asignaron y reniegan de la comisión. Uno a uno han ido a buscar el cambio de tarea con sus jefes que, sobra decirlo, siguen siendo los mismos que eran subordinados a Mendoza Castellanos.

No se sabe bien a bien a qué le teme el exjefe de la AEI o cuáles son sus cuentas pendientes, porque al menos al interior de la corporación solo querían que se fuera porque su trabajo era nulo; era hasta demás permisivo con elementos y comandantes que todo mundo sabe andan en malos pasos. Así que de esos enemigos no tiene, no adentro.

Por ello los escoltas han ido pidiendo por las vías institucionales su cambio de comisión, pues aseguran que no se justifica la excesiva protección... al menos no por las razones que él alega.

***

Durante cuatro años y unas semanas ha gobernado Javier Corral desde el capricho unipersonal, sin requerir siquiera la más mínima opinión a los sectores chihuahuenses, ni siquiera simulada.

Se peleó con los alcaldes de los principales ayuntamientos, en los cuales vive más del 80 por ciento de la población, a quienes vituperó un día sí y otro también.

El de Cuauhtémoc cayó en desgracia por un lamentable “accidente”, pero con el de Chihuahua y Juárez sigue en franca agresión pese a las muestras de aparente acercamiento.

Escamoteó siempre el apoyo financiero y operativo en seguridad, salud, y un largo etc., en contra de ellos en perjuicio de toda la población.

Incluso, el uso de los escasos recursos económicos destinados fueron unilateralmente determinados en cuanto a sus fines.

Un ejemplo lo es el fideicomiso de puentes, donde el objeto del gasto fue establecido sin el concurso de los juarenses, solo de los pocos funcionarios en su nómina.

Ahora que ha repuntado el conflicto con la Federación a límites que pudieran ser irreversibles, organizó una pantomima teatral en pleno Patio Central de Palacio de Gobierno.

Con un guión predeterminado, subió a la palestra de la confrontación a los actores sociales del Estado, irresponsable les endilga adjetivos calificativos contra la Presidencia de la República que él no desea ya proferir, pero que les puso en letras grandotas para que no se escapara ninguno.

Ahí estaban todos con sus hojitas en arial 48.

Cargó a su moderna versión del tricolor Girolamo Prigione, con el sacerdote proizquierdista Javier “Pato” Ávila, ¿en representación de la Iglesia Católica?, con el discurso más severo en contra de Andrés Manuel.

Lo de Blanca Gámez, diputada del PAN, fue un reto abierto a nombre del Legislativo, para ahondar aún más la herida y evitar cualquier cicatrización.

Dejó para sí el gobernador, convenencieramente, las palabras finales de necesaria conciliación, en una obra entre teatral y de circo donde el personaje central es quien mueve las marionetas hacia su beneficio personal.

Como ya se acabó su bono de confianza, apela a los líderes de sector para usar las de ellos, sin importar las instituciones y el riesgo en que las coloca.

***

La industria maquiladora asentada en Chihuahua y Juárez habrá de presentar una propuesta en breve para incrementar su aforo, pues el Consejo Estatal de Salud a propuesta de Javier Corral le puso una bota en el cuello nuevamente.

Para empezar hubo muchas confusiones en el anuncio del semáforo en rojo anunciado a fines de la semana pasada en cuanto a la cantidad con la que podrían trabajar las no esenciales.

Al dar a conocer las disposiciones de la nueva semiparalización de actividades remitió al acuerdo inicial de la semaforización, que marcaba la suspensión absoluta; luego la autoridad rectificó y estableció a dicha industria con un 60 por ciento.

Pues bien, en ese nivel de 60 por ciento de operación se les dificulta a las empresas cumplir con contratos ya establecidos, algunos de los cuales se han renegociado o aplazado por la contingencia mundial, pero otros tantos deben cumplirse justo a tiempo. Así trabaja la maquila, como relojito.

Esas disposiciones son las que trajeron al ambiente la posibilidad del cambio de líneas de producción de la frontera a otros estados del país,

Como se supone que los contagios han repuntado por factores como las aglomeraciones por los cambios de turno y el transporte de personal, las plantas establecidas están por terminar proyectos para evitar estos problemas.

A cambio van a buscar que les suban el aforo cuando menos al 80 por ciento, pues la industria de exportación ha mostrado que tiene capacidad para aplicar las medidas sanitarias de forma eficiente; la Secretaría del Trabajo puede dar cuenta de ello, no ha dejado de auditarlas y revisarlas durante estos meses de crisis.

Desatender el llamado y las alternativas que presenta este sector puede agravar las condiciones económicas críticas que ha traído la pandemia.

***

Ahora ha sido la directora de Educación del ayuntamiento independiente, Beatriz Córdova Bernal, la que fue alcanzada por el Covid-19. La reportan desde el fin de semana aislada con parte de su familia, que también fue contagiada.

La funcionaria ha permanecido estable, con molestias leves hasta ayer, pero al haber dado positivo obviamente toda la dependencia a su cargo se vio alterada. Como buena parte de las oficinas municipales también se paralizó casi por completo.

Con Córdova ya suman una veintena de funcionarios de primero, segundo y tercer nivel los que se han contagiado en el gabinete del independiente Armando Cabada, incluido el propio alcalde y el lamentablemente fallecido director de Turismo, Alejandro Siller, así como el regidor Carlos Ponce, que también sufrió en su familia las consecuencias del fatal virus.

La situación en el equipo municipal es crítica, pues no solo son los titulares los que se han contagiado sino buena parte de sus colaboradores en algunas áreas específicas.

Por eso se debió reducir a poco menos de la mitad la cantidad de trabajadores en la estructura municipal, ya contabilizando las áreas de Seguridad Pública y Coordinación Vial, que son las más numerosas y esenciales en esta contingencia.

Será en este contexto en que arribe el mes de noviembre y en la próxima reunión de Cabildo se haga de nuevo el llamado urgente de auxilio a la Federación, por apoyo extraordinario y sobre todo se valore la posibilidad del cierre de la frontera mexicana.