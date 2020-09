Lásssssstimaaaa Margarita

Golpe de realidad recetan al expresidente Calderón y a su esposa Margarita Zavala, una tasa de su propio chocolate.

La decisión de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que resolvieron siete votos en contra y cuatro a favor, para negarle el registro a la agrupación política México Libre, inaugura oficialmente la temporada de canibalismo político por los próximos 10 meses.

Semanas atrás dicha agrupación política de la expareja presidencial había recibido una advertencia por las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de registro. La multa de 2.7 millones de pesos impuesta fue una señal que los Calderón-Zavala minimizaron, sin embargo, el viernes 4 de septiembre les fue notificado el rechazo el registro.

Felipe Calderón reaccionó desproporcionadamente y se dejó ir con todo en contra del consejero presidente del organismo electoral, al que tuteó y reclamó su voto en contra; incluso, restregó que el padre de Córdova, Arnoldo, estaría avergonzado de su propio hijo.

Independientemente de los argumentos, los que podrá hacer valer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de Margarita, la cabeza formal de México Libre y sus abogados, si es que deciden impugnar la decisión; la reacción del ex mandatario fue iracunda y escasa de materia gris.

También debo decirlo, al igual que los otros adefesios políticos que naufragaron en el intento, como el de Redes Progresistas de Elba Esther Gordillo, la nueva aliada de López Obrador, antes lo fue de Salinas, después de Calderón; no representa ninguna alternativa democrática para el país, mucho menos son agentes de cambio.

Calderón tuvo su oportunidad como presidente de la República de cambiar al país. Ciertamente el PRI y el PRD frenaron cualquier cambio estructural de fondo, incluyendo los neomorenistas que se incubaron en tanto Andrés Manuel se gastaba las millonarias ´aportaciones´ a su movimiento recorriendo el país.

Por su lado, Margarita tuvo la mejor oportunidad de su vida de haber sido candidata presidencial por el PAN (confieso, fue mi opción para votar), pero el agandalle de Anaya canceló la oportunidad de triunfo de Acción Nacional y facilitó la llegada de López y Morena a la Presidencia.

Hace algunos años escribí sobre la imprudencia de que haya parejas políticas, esto, con relación a la intención de la entonces senadora del PRD, María del Carmen Ramírez García, de pretender suceder en el gobierno de Tlaxcala a su esposo Alfonso Sánchez Anaya. Opino lo mismo de los Calderón-Zavala, aunque en descargo de la exprimera dama, ésta tenía su trayectoria propia y dejó pasar un sexenio para su aspiración de ser la primera mujer presidente de México.

En el mismo contexto, pero en diverso ángulo, el portazo del INE a Calderón Hinojosa no limpia la negra trayectoria del Instituto. Anteriormente he sostenido que el árbitro electoral se pliega a los designios del presidente en turno; o ¿será acaso que esta independencia repentina sea el preámbulo para cancelar el registro a Morena por los millonarios sobornos entregados al carnal del titular del Ejecutivo federal?

Lorenzo Córdova tampoco es un consejero probo y dechado demócrata, recordemos aquel vergonzoso episodio cuando llamó al secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo, para burlarse de uno de los jefes de las naciones originarias, Hipólito Arriaga Pote.

“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón”, dice Córdova, al imitar con voz grave y burlona: “Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones”, y suelta la carcajada el consejero presidente del INE.

“No sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames”, insiste Córdova en su carcajeo: “O vio mucho Llanero Solitario, con eso de toro cabrón, cabrón, no mames, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca, no mames, no mames, está de pánico cabrón”. https://www.proceso.com.mx/404753/audioescandalo-en-el-ine-cordova-se-mofa-de-indigenas

Finalmente, la parte más lamentable de este hecho es el tono burlón con el que el presidente López Obrador se refiere a la cancelación del registro a México Libre.

Las palabras del tabasqueño sólo reflejan el rencor y el odio que siente hacia Felipe Calderón. Definitivamente eso habla mal del que, hasta el día de hoy, desde que tengo uso de razón, es el peor presidente que he conocido.

Soy ingenuo creyente de la democracia y es mi deseo tener el privilegio de vivir para conocer a la persona realmente honesta que sirva con humildad y sentido común a esta gran nación.

También estoy convencido de que la partidocracia en México es corrupta, gato-parda, inmoral y escandalosamente onerosa. Por lo tanto, nuevas agrupaciones políticas no vienen sino a servirse de las prebendas y privilegios que otorga la democracia mexicana.

P.D. Al nuevo disfraz del PES sí le dieron el registro. QPM, en serio, no tienen vergüenza.

Es cuanto.