‘Las visitadoras’ y las bolsas de plástico

La historia de Guadalupe Pérez Ortiz, intérprete rarámuri que hace un extraordinario trabajo de asistencia a los presos indígenas en el Cereso de Guachochi, es el centro de un cortometraje nominado a un Emmy en Estados Unidos, titulado “Las visitadoras”.

La labor de esta mujer rarámuri consiste en explicarle a los indiciados indígenas su situación jurídica en el proceso judicial penal donde, regularmente, a los acusados no se les garantiza el derecho humano de acceso a la justicia, porque los indígenas no solamente tienen la limitante de un idioma distinto, además ignoran las etapas y términos del procedimiento legal.

Pero esta injusticia no ocurre solamente en la Sierra Tarahumara con las etnias de los grupos originarios, este caso es una muestra de lo que ocurre en todo el país, donde se procesa a culpables (no a inocentes como lo dice la Constitución), esto es, contrario al debido proceso legal y la presunción de inocencia.

La Reforma Judicial que comenzó en el sexenio pasado pretendía mejorar el sistema con un pronunciado garantismo, donde los derechos humanos se convertirían en el principal eje en las decisiones, asimismo la reforma busca acabar con la impunidad promoviendo los mecanismos alternativos de solución de controversias y las salidas alternativas al proceso penal, lo que —en teoría—, permitiría disminuir los tiempos de espera y desahogar la saturación en los tribunales.

La Reforma Judicial comenzó en 2011 con el tema de los Derechos Humanos y en 2016 con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales que sustituyó a los códigos locales, ya es tiempo suficiente para evaluar los resultados.

En ese sentido, a pesar de las reformas, ninguna de las promesas se ha cumplido. El sistema no es más rápido, no hay menos impunidad y no es más justo. Contrario a lo esperado y a pesar del discurso del Estado que pondera avances, el sistema penal está diseñado para justificar las sentencias condenatorias por diferentes vías.

El trabajo que hace Guadalupe Pérez Ortiz en el penal de Guachochi permite acercarse a la justicia mexicana y es una oportunidad para conocer la realidad del sistema penal, más allá de las reformas que promueve el Estado con la retórica progresista y permite visibilizar un problema generalizado en México que está más arraigada de lo que creíamos.

Pero quienes tenemos como lengua materna el español tampoco comprendemos el lenguaje jurídico que usa el juez, el agente del Ministerio Público y el defensor de oficio, que debaten con una técnica muy particular y formalidades que solamente ellos comprenden, lo que supuestamente dota de certeza jurídica el proceso; así este juego en el que siempre pierde el mismo jugador y el resultado es predecible: en México más del 95 por ciento son condenatorias.

Entonces, lo que hacen en Guachochi con los indígenas presos —de explicarles lo que sucede en su lengua—, también es indispensable en todos los demás rincones del país, para garantizar el acceso a la justicia con una defensa técnica adecuada que le permita tomar la decisión correcta en el laberinto procesal, donde pocos encuentran la salida.

En esta parte seguramente usted se está preguntando ¿qué relación tiene la justicia penal con las bolsas de plástico? Aparentemente no hay ninguna conexión, pero a continuación lo explicaré.

Pues resulta que el viernes por la tarde fui a un Oxxo a comprar dos refrescos y unas cervezas para una pequeña reunión familiar. Como no compro muchas cosas, no acostumbro tomar una canasta de plástico, así que llegando al refrigerador, abrí la puerta y conforme sacaba botellas me daba cuenta de que era una mala idea llevar todo en las manos.

Aunque apenas había tomado la mitad de las botellas que iba a llevar y llegué al punto en que era más complicado regresar todo y cambiar de estrategia —porque además eso significaría aceptar el error, lo que es imposible cuando está de por medio la fama pública—.

Sin otra alternativa a la vista, decidí encarar al destino y echarme encima el resto de las botellas, ante la mirada complaciente de la cajera que casualmente no tenía otra cosa que hacer que observarme con atención.

Al terminar, pensé que también pude echar dos vueltas del refrigerador al mostrador, pero inmediatamente mi lógica lo descartó porque sería un síntoma de debilidad que podría detonar en algo mucho peor como la burla de un niño o algo así.

Cuando volteo para enfilarme a la caja, veo que en tres segundos se habían formado cinco personas, quizá es un nuevo récord o es simplemente mi mala suerte. Como todos sabemos, cuando las cosas van mal, seguramente van a empeorar, tal como lo reza la Ley de Murphy.

El destino siempre es cruel, pero a veces se ensaña. De todos es sabido que en estas tiendas nunca abren la segunda caja y cuando yo voy nunca hay sistema para depósitos, pues en esta ocasión sí había sistema y una señora cantaba, sílaba por sílaba, los números de la tarjeta de plástico con la precisión de una maestra de primaria jugando lotería, mientras a mí se me escurría una fría botella de cerveza entre el codo y la costilla.

Total, después de unos 10 minutos —que para mi parecieron 10 horas—, logré llegar al mostrador y salvar todas las botellas que venía cargando. Al soltar todo me sentí como en el confesionario liberando todos los pecados.

Cuando por fin iba a pagar, ¿qué cree? Afirmativo. Ya no había sistema para pagar con tarjeta. De mi boca salió una ligera carcajada ahogada. Afortunadamente, no soy muy bueno para llevar botellas del refrigerador al mostrador, pero soy un inútil previsor, así que siempre traigo un billete guardado en la cartera, así que pagué en efectivo.

Entonces la cajera me puso la estocada final. “Ya no hay bolsas de plástico, le puedo vender una de papel en tres pesos o una de tela en 10”. La otra alternativa es que de nuevo me lleve todas las botellas en los brazos —pensé—.

Del cambio aparté tres pesos, se los di a la cajera y como corolario agregué “ganaron los ambientalistas”. Ella sonrió y me dijo una respuesta genial “sí, en algo tienen que entretener a la gente, se acabaron las bolsas de plástico y ¿cómo no se acaba la violencia?”, su elocuencia mata cualquier tesis de doctorado.

La respuesta me dejó helado. La cajera de aquel Oxxo atinó en el problema que estamos viviendo, tenemos a una sociedad más preocupada por los popotes y las bolsas de plástico, que ganan pequeñas batallas en contra del sistema político y económico pero están cansados para exigir justicia, seguridad y salud.

Los jóvenes saben más de la batalla ambientalista por las tortugas y las vaquitas marinas que las violaciones a los derechos humanos que se dan todos los días en el sistema judicial.

Para acabar con ese círculo vicioso, le invito a buscar en YouTube el documental “Las visitadoras” y hacer conciencia de una injusticia con los rarámuri que está más cerca de lo que nosotros pensamos y hace más daño que las bolsas de plástico al medio ambiente.





https://www.youtube.com/watch?v=lfe8O6Es3vo&feature=youtu.be