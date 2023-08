Las ventanas rotas de Ciudad Juárez

La teoría de las ventanas rotas es conocida por muchos porque resulta fácil de ejemplificar y, por tanto, entender. Involucra en muy buena medida las condiciones del entorno urbano y a grandes rasgos afirma que en los lugares descuidados, sucios y desordenados tiende a haber una mayor incidencia comportamientos antisociales.

Esta teoría que surgió en 1982 se debe a James Q. Wilson y George L. Kelling; en su momento fue adoptada por el alcalde de Nueva York Rudy Giuliani para prevenir el delito, toda vez que sus premisas afirman que deteniendo los problemas cuando aún son menores se prevendrán los mayores, de tal manera que si se atienden temas como el consumo de alcohol en vía pública, el vandalismo, respeto a cajones destinados para personas con discapacidad y ciertos aspectos de orden público, entre una larga lista que podemos apuntar, se favorecerá un ambiente de orden y legalidad que en principio desalentará la comisión de delitos. El clásico ejemplo que se utiliza para explicar esta teoría es considerar un edificio con una ventana rota que no se repara en poco tiempo, situación que invitaría a romper unas cuantas más y paulatinamente, en caso de estar abandonado, a avanzar hasta invadirlo y prender fuego en su interior. Caso contrario es cuando se arregla de inmediato la ventana. Un ejemplo similar es cuando se deja acumular basura en una banqueta: mientras más basura se acumula, mayor es la invitación a dejar bolsas de desperdicios en ese lugar porque, finalmente, la actitud es: si los demás las dejan aquí ¿por qué yo no?

Con el fin de comprobar y medir si esta teoría aplicaba en nuestra ciudad, Sergio, un alumno de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano, pintó dos bardas en un ambiente urbano similar; en una de ellas, en cuanto aparecía un grafitti se apuraba a borrarlo volviéndola a pintar, mientras que en la otra los dejaba permanecer; con el paso del tiempo observó que en la barda que pintaba aparecía cada vez con menor frecuencia el “trabajo” de los ociosos -al parecer dejó de ser de su interés- mientras que en la que nunca se repintó el vandalismo se exacerbó. La teoría mostró tener cabal aplicación.

Personalmente, creo que esta teoría aplica bastante bien no solo en ciertos casos de estudio, sino en toda nuestra ciudad. Y expongo por qué. No nos es ajeno que en los lotes baldíos donde en alguna ocasión y de “manera temporal” se llegó a dejar escombro o basura, con el paso del tiempo se acumularon todavía más desperdicios; ¿qué pasó? se reconoció como un “sitio de nadie” en donde se podía hacer lo no permitido. Se exacerbó el problema que una vez fue mínimo y ahora no se puede controlar.

Tampoco nos es desconocido que el vandalismo que sufren las viviendas en abandono, al igual que el típico ejemplo del edificio de la ventana rota, ha escalado hasta dejar en muchas de ellas solo los muros en pie ¡Y hasta encienden fuego a su interior! Tal es la situación que aún las viviendas habitadas sufren de tales conductas inaceptables en sus propiedades. El entorno urbano y la permisividad los han hecho víctimas.

No nos es ajeno que “el monte”, llaman a los grandes lotes baldíos motivo de especulación que existen hacia el sur y suroriente, sirvan de depósito de cadáveres de animales, y de personas. Allá en el desorden, en el abandono, donde no se vigila lo poco, y menos aún lo mucho, se puede actuar con total impunidad. Total, ya somos una ciudad dispersa ¿qué le vamos a hacer? pues, dirán algunos, seguir igual, al fin “la gente se acostumbra”.

Los restaurantes, los comercios, los hoteles… mantienen limpio del límite de su propiedad hacia adentro, y eso a veces porque las banquetas están en pésimo estado y los jardines frontales lucen sin mantenimiento. No tienen por qué hacerlo, pensarán, finalmente la gran mayoría está en ese estado.

Me apena ver las guarniciones desalineadas y desmoronándose; los postes desplomados; los cientos de cables que corren por las calles y los enjambres que se acumulan en los cruceros. Los pasos a desnivel inconclusos; el transporte público sin funcionar. La normatividad hecha a modo y la especulación del suelo, sin responsables; los montones de basura en el centro, poniente, oriente y sur de la ciudad y los incendios en el basurero, también. En una ciudad en donde el orden difícilmente aparece, pareciera que se permite todo. El entorno incita.

Escribo este texto porque coincido con una persona a la que alguna vez le oí decir que en esta ciudad todo se cae en pedazos y no se responsabiliza a nadie… Ciertamente, hoy ya tenemos muchas ventanas rotas. Se ha dejado pasar lo poco para dejar aparecer el mal, y es entonces cuando ya no se puede tener control.