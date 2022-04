-Las razones de balacera entre ruteros

-Adán Augusto con Maru, Cruz... Loera

PUBLICIDAD

-A punto de un tiro entre estatales y GN

-También van a regular a los de Uber

Los regidores y funcionarios municipales que han detectado en el comercio ambulante un problema fuerte de narcomenudeo ahora deberán incluir al transporte público; al transporte en general, pero en particular a las ruteras.

Ayer, los choferes o los chalanes de los choferes, -todavía no queda claro quiénes-, de dos ruteras se dieron de balazos casi en la madrugada rumbo al Valle de Juárez con saldo de al menos dos heridos.

Uno de los choferes conducía una rutera de transporte público general, otro de los conductores traía rutera “especial”, o de las que prestan el servicio a la industria maquiladora para el traslado de sus trabajadores.

Se dijo al inicio del ataque que habría sido ocasionado por diferencias personales entre los choferes; después que por “robo” de pasaje, aunque cada unidad tenga bien definido su tipo de servicio, pero al final los propios policías investigadores concluyeron que fue una disputa por territorio de narcomenudeo.

Aparentemente los grupos delictivos que operan desde la zona urbana de Juárez hasta el Valle tienen perfectamente delimitados los territorios y el tipo de ruteras que se encargan de “dispersar” distintas drogas a lo largo de los trayectos.

Los choferes de los camiones se han convertido solo en empleados que cobran el pasaje y dejan a supuestos chalanes que se encarguen de las actividades “duras”. Alguna incursión irregular ya sea de choferes o chalanes provocó la pelea.

El enfrentamiento de ayer exhibió esa situación e hizo encender todas las alarmas en las corporaciones policiacas por el gran peligro que implica para los usuarios de las ruteras de todo tipo.

Las llamadas de la ciudad de Chihuahua a los jefes de Transporte no se hicieron esperar; también apretaron a Vialidad y Policía Municipal de esta frontera.

***

Para ser viernes, fin de semana, habrá temas gubernamentales de fuerte impacto en esta frontera.

Viene a la ciudad por primera vez desde su nombramiento el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cercanísimo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario estará oficialmente de visita para impartir una “magna conferencia” sobre la reforma energética a las cinco de la tarde en el Centro de Convenciones Anitas, ahí donde permanece “hospedada” parte de la Guardia Nacional.

Llega Adán Augusto a Juárez justo en momentos que el Instituto Nacional Electoral (INE) está exigiendo al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, presentarse a una audiencia en la cuarta junta distrital ejecutiva para responder a una denuncia por difundir publicidad de su administración en medio de una veda electoral.

Es altamente probable que sea ese el tema que acapare la atención tanto de la autoridad federal como la municipal porque tienen el mismo origen partidario y ambos andan enfrentados a sangre y fuego contra el INE, y viceversa.

También habrá que permanecer pendientes de alguna encerrona fuera de la agenda pública que pueda llevar don Adán Augusto con los alcaldes de Morena para cerrar filas justo hacia la votación para la “revocación” de López Obrador, el 10 de julio.

Han repetido los morenos que la intención es pegarle arriba de los 400 mil votos en el estado.

Juan Carlos Loera, el jefe de jefes del Gobierno federal en Chihuahua, anda volado porque logró traer al secretario de Gobernación a Juárez para darle precisamente algunas muestras palpables de que esa meta será conseguida.

No serán agotadas ahí las actividades del secretario de Gobernación; de hecho, antes de llegar a Juárez pasará por la ciudad de Chihuahua para encontrarse con la gobernadora, María Eugenia Campos.

Allá deberá López Hernández sentirse tan en casa como en Juárez; Maru es panista, pero solo ha tenido halagos para el alto funcionario federal moreno porque han sido cumplidos a cabalidad los acuerdos sostenidos entre ambos.

Falta por conocer ahora si traen entre manos algún tema carnoso o Adán Augusto irá a Chihuahua a correr la educada cortesía de saludarle y avisarle que viene a esta frontera a hablar sobre la polémica reforma eléctrica.

***

La noche del pasado miércoles en la carretera Chihuahua-Juárez, a menos de un kilómetro de la caseta Sacramento, estuvieron a punto de los balazos los agentes de la Guardia Nacional y los de la Policía Estatal.

Todo apunta a que el detonante fue un intento de extorsión por parte de elementos de la Policía Vial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que pidieron dinero a cambio de permitir el tránsito de cuatro vehículos “chuecos” hacia la capital.

No es que los de la Guardia Nacional sean unos santos, sino que presuntamente se habían arreglado kilómetros atrás, en el sentido Juárez a la capital, con los que pretendían ingresar vehículos sin placas para su posterior regularización. Por eso estuvieron a punto de enfrentarse los federales con los estatales.

En torno al problema, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, ordenó la investigación del hecho y el aseguramiento de los tres vehículos que fueron parte del incidente.

El funcionario estatal le echó tierra al asunto luego de hablar con los mandos de la GN encabezados por Víctor Fernández Mondragón, quien también buscó cómo impedir que el hecho trascendiera a lo público.

No puede ni debe quedarse sin consecuencias el hecho, dado que si eso hacen los agentes del orden del nivel estatal y federal con los carros “chuecos”, quiere decir que lo hacen con todo: contrabando, armas, tráfico de personas y un largo etcétera de delitos que dejan ganancias.

El asunto es grave porque, en especial con los vehículos de procedencia ilegal, el sector privado había advertido que una regularización incrementaría el paso de unidades de contrabando, dado que no existían los controles para legalizar únicamente los que ya se habían internado al país antes.

***

Tras los foros de consulta para reformar la Ley de Transporte del Estado, hay una demanda creciente de auxilio por parte de los conductores de plataformas electrónicas, dominadas por las trasnacionales Uber y Didi.

Esos servicios compiten de forma ventajosa contra los taxis tradicionales dado que no están regulados, no pagan impuestos locales y no están sometidos a las reglas rígidas que la autoridad estatal impone a los llamados carros de sitio, que funcionan bajo concesiones estatales.

En sus inicios ganaron clientela gracias a la innovación de sus aplicaciones, buen y barato servicio, pero conforme avanzó el tiempo hubo una sobresaturación en el mercado, la calidad decayó y los precios subieron.

Eso sin contar que los conductores de plataforma terminaron metidos en líos más graves que las simples faltas a las normas viales. Fueron y son usados para algunos delitos debido a esa desregulación que disfrutan ante la falta de autoridad.

Ahora hay grupos de ese servicio que piden ayuda para no ser víctimas de la delincuencia, pero para que eso ocurra deberán ser metidos al marco jurídico estatal; dicho planteamiento no ha sido pasado por alto en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y en la Secretaría de Gobierno.

Habrá de verse si por fin se regula el transporte vía plataforma o queda en otra intentona.

***

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y Javier Corral Jurado, tienen demasiadas cosas en común que los identifican; una de ellas, el gusto por torcer la ley para hacer su santa y caprichosa voluntad, bajo una aureola de legalidad y falsa justicia.

Movieron ambos los vericuetos de las leyes penales, ministerios públicos, ministeriales, peritos, y jueces, para encarcelar a sus odiados enemigos, solo por el poder metaconstitucional y meta legal con que fueron dotados en sus altos puestos.

Acaba de sufrir por ello Gertz un duro revés con el voto unánime de los ministros de la Corte, quienes ordenaron sin dilación la libertad lisa y llana de Alejandra Cuevas, luego de casi 600 días en la prisión de Santa Martha.

Cuevas es la hija de la pareja sentimental del hermano de Gertz, detenida por un delito inexistente y misógino, en una trama de disputa con sospechas de prestanombres para ocultar inversiones y bienes no declarados.

Similar le ocurrió a Corral, todos sus detenidos por los expedientes equis, después de meses y años recluidos fueron recobrando poco a poco la libertad, hasta salir todos de prisión, algunos coaccionados y sometidos a juicios abreviados, y otros a golpe de amparo.

Gertz diciendo que él solo defendió a su hermano, Corral, bajo el argumento de combatir la corrupción, ambos se lavaron las manos bajo una aureola casi divina de inocencia, mientras torcían la ley.

Ambos argumentos cayeron hasta el suelo por insostenibles y tener como único soporte la fuerza que otorga un alto cargo.

Corral ya no tiene fuero, y carga pesada loza de desprestigio al dejar la primera magistratura del Estado; Gertz ha visto debilitada su fuerza moral y legitimidad, cuando debieran ser elementos característicos al desempeñar tan alta función encomendada, como es la persecución de los delitos.