Las rabietas de Tláloc

Cuando vemos en el cielo señales de que Tláloc está por iniciar una de sus rabietas, los juarenses nos ponemos a temblar. Ni mil sacrificios detienen el embate de su ira.

Aunque, de hecho, este año no nos ha ido tan mal como en temporadas anteriores, digamos que la lluvia, tan esperada, pero que poco estamos acostumbrados a recibirla, nos ha llegado en buenas dosis que afortunadamente han sido más o menos manejables. Sí, aún están ahí los charcos, los baches y ¡cuidado!, porque también están ahí los futuros socavones.

Pero… ¿hablé de sacrificios para detener el embate de la lluvia? Sí, y me refiero a ellos de manera consciente porque ya en el punto en que nos encontramos será necesario hacer algunos para expiar las ofensas que hemos hecho al ciclo de la naturaleza a través de décadas, si no es que siglos, en los que a pesar de las sequías no hemos tomado consciencia de que la lluvia, si bien es fuente de vida, también lo es de destrucción.

Y es que al principio todo era tan fácil. La lluvia que nos bendecía regaba los campos, se conducía por las acequias y la que sobraba llegaba libre al río para seguir fluyendo. Mas la ciudad creció: ya no hubo campos, las acequias pasaron a ser un obstáculo para su modernización y se modificaron los causes naturales de los arroyos dando origen ahora a inundaciones donde antes no las había. Se pavimentaron las calles y el concreto se erigió como sinónimo de desarrollo, además, ¿por qué desperdiciar agua y dedicar esfuerzo para tener y mantener áreas verdes? Eso es cosa de locos.

Más ¡no!, señores, cosa de locos, con el perdón de muchos, es hacer las cosas como hemos venido haciéndolas. Vivimos en medio del desierto y nos da por hacer grandes planchas de concreto para acomodar a las máquinas que utilizan los humanos mientras que esos humanos sufren cada día de temperaturas más altas. Esos lugares tan amigables para los no humanos, los automóviles, de manera absurda y con nuestra anuencia nos generan insoportables islas de calor. Y nosotros: contentos solo atinamos preguntarnos ¿por qué está pasando esto?

¡Qué cosa! Desde hace tiempo me pregunto ¿cómo es posible que siendo inteligentes y sabiendo las consecuencias de nuestro actuar, construimos para contra nuestra? Con solo voltear y ver algunos ejemplos nos daremos cuenta de que hay muchas aberraciones: el gran estacionamiento “desertificador” de Las Misiones es una de ellas, y el de Río Grande Mall no se queda atrás. Luego, tenemos a Plaza Primavera… todos ellos sin un árbol. Walmart pensó en sus clientes y colocó lonas a manera de sombrillas: bien por ello, ya es un paso adelante que evita el calor, pero, ¿por qué no tomar el ejemplo de Soriana, en la curva de San Lorenzo, que colocó ambos, árboles y sombrillas? Bonita imagen, amigable con las personas y en cierta medida con el ambiente.

Los camellones, que por su ubicación al centro de las calles pavimentadas deberían alojar árboles para que con su sombra evitaran el reflejo de los rayos solares en el pavimento, o para que en ellos se dispusieran jardines de lluvia para conducir el agua al subsuelo, son otro ejemplo de aberración: se “inundan” de concreto que solo sirve para repelerla, y darnos más calor.

Y así, dejando correr el agua o estacionada en un charco, el agua se nos evapora; las nubes que juguetean en el cielo raras veces volverán a depositarla en nuestro suelo. La dejamos ir.

De manera tardía, pero al fin, ahí está, en el reglamento de construcción se pide que en las áreas de estacionamiento de los centros comerciales y edificios corporativos exista un pozo de absorción. ¡Muy bien! Eso podría ayudar a que de aquí en adelante la costumbre de edificar para desertificar cambie, aunque sea un poco. Pero ¿qué pasa con el daño que ya se hizo? Es aquí donde va una propuesta viable y factible de esos “sacrificios” que se deben hacer para agradar a Tláloc en la que gobierno y ciudadanos pueden trabajar juntos: a través de estímulos fiscales, digamos en el impuesto predial, solicitar a los propietarios de estacionamientos, como los mencionados arriba, Las Misiones, Primavera, y otros muchos, aún de menor superficie, que construyan pozos de absorción e introduzcan vegetación cada dos cajones de estacionamiento, como lo marca el reglamento, a fin de ganar agua y coadyuvar a la construcción de un mejor futuro para todos. Una utopía, pero ¡cómo cambiaría la imagen nuestra querida Ciudad Juárez!

Sabemos que necesitamos de las rabietas de Tláloc, pero también necesitamos que hagan los menos desmanes posibles… Sabemos que vivimos en el desierto, pero la pregunta es ¿realmente lo sabemos?... Entonces, ¡hagamos algo, por favor!