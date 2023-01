Las profecías del desierto 2023

Estamos arrancando el año de modo muy acelerado, por decirlo de alguna manera, con acontecimientos de una intensidad inusitada. Y nos preguntamos si, así como esta semana, serán las siguientes 51. Para ir tomando nuestras precauciones.

En la cultura popular, un ejercicio socorrido quizá para llenar minutos de programas o espacios en medios es traer las predicciones de diversos personajes que ofician de videntes, taumaturgos, cartomancianos u oficios semejantes, para que nos digan cosas relevantes para que vivamos tranquilos. Pero es un juego. Y ya ni decir lo que nunca aciertan, sobre todo cuando dicen si este año muere o no Chabelo.

Hace muchos años, el pueblo judío acunó a una serie de personajes de gran relevancia en su historia y cultura, luego heredada al cristianismo, que fueron los profetas. Literalmente quienes anunciaron a la humanidad acontecimientos futuros como si fuese un mensaje directo de Dios. Y en si dichas profecías se han cumplido o no, estriba la diferencia esencial de ambos credos. Hoy usamos la palabra en modo mucho más general, como el anuncio de eventos futuros. Y se usa el término de forma coloquial.

Sin embargo, en la ciencia política no se procede así, y se usa el término “prospectiva”, con bases científicas, análisis de las relaciones de causa y efecto, de preferencia con métodos cuantitativos. Para muchas empresas esto es indispensable, pagan mucho por ello y sobre sus resultados deciden inversiones o freno de estas. Aquí no hay el tiempo ni espacio para llegar a esas profundidades, pero desde luego es útil exponer algunos rasgos de lo que podemos esperar que ocurra este año en el estado Chihuahua.

Los recientes acontecimientos locales y del vecino estado podrían sesgar nuestra comprensión de lo que podemos esperar en materia de seguridad. En principio nos dirían que estaremos viendo a lo largo del año un nuevo reacomodo de la configuración de grandes grupos delictivos, y eso generalmente tiene efectos perturbadores del orden social. Sin embargo, por otro lado, los planes de largo plazo de las corporaciones policiacas, particularmente las del Gobierno estatal y varias municipales, ya apuntaban en algunos indicadores a una mejoría, que es previsible sea mayor conforme se maduran los nuevos métodos, se adquiere equipo y tecnología y se capacitación nuevos elementos policiacos, todo ello en marcha. Pero mucho depende de la política del Gobierno federal, que es quien tiene la mayor cantidad de personal, equipo y cuyas estrategias cubren a todos, inevitablemente. Difícil decir en este momento si la detención de Ovidio Guzmán sea un cambio de estrategia, un asunto coyuntural, o una exigencia. Por otro lado, el mayor problema a atender, de este y los siguientes años, serán los delitos que tengan orígen o conexión con la producción de fentanilo y en general drogas sintéticas, que están ya en niveles muy alarmantes debido a que constituyen en Estados Unidos una auténtica pandemia. Pienso que este año de los efectos combinados puede esperarse una estabilidad en la materia, pero requerirá mucho esfuerzo y cambios profundos para la franca mejoría.

El panorama económico por ahora parece tener como signo un esperanzador optimismo, precedido por varios factores. Se espera una ligera recesión en Estados Unidos, y ello llevará a que México siga con niveles bajos de crecimiento económico, lo más probable que menos de uno por ciento. Pero también hay que decir, por un lado, que eso se manifestará de un modo asimétrico en el país, pues los estados norteños y la zona industrial del Bajío, Jalisco y el centro, están generando empleos, al grado de necesitar mano de obra con urgencia, empujado por el cambio de modelo de grandes corporaciones bajo el concepto de “nearshore”, que por otro lado para ser debidamente aprovechado debe de contar con la palanca de la educación, que es muy débil y sin visos de mejoría. Además, vamos a contar con un descenso de la inflación, aunque seguirán las altas tasas de interés. Pero en suma podemos esperar mejoría económica, y Chihuahua, mejor preparada y con privilegiada condición política y geoestratégica, mucho mejor aún.

Finalmente, la dimensión política. Siempre he creído, es una expresión usual a la que recurro, que las elecciones se ganan un año antes. Esto tiene su larga explicación, pero asumamos que es cierto. Entonces, ¿la elección presidencial de 2024 se decide este año? En política no hay nada escrito en piedra, pero sí, es así. La oposición a López Obrador tiene oportunidad de ganar en el 24 si y solo si, lograr unirse a pesar de sus diferencias, presenta una propuesta de beneficio a la gente mejor a la que nos ofrecen actualmente, sabe explicársela a la gente, y encuentran una candidata o candidato que los una, motive y represente a todos en las urnas. Y todo ello ocurrirá este año, o no. Por su lado, es evidente que López Obrador hará todo lo que sea, corrupción, violaciones a la ley, trampas, amenazas, todo junto, para no perder. Y ejemplos de todo ello veremos en el año. Y sus posibles abanderados tienen que evitar aniquilarse entre sí. Y no parece que lo estén logrando. La ambición por el poder es una motivación demasiado fuerte.

Pero si, por las dudas amarremos nuestros cinturones. Va a estar meneado el viaje.