Las preferencias sexuales ¿pecado o delito?

Ciudad de México.- En su libro “La Conquista de la felicidad” el filósofo inglés Bertrand Russell afirma que todos queremos ser felices. Y que la buscamos de muy diversas maneras: dinero, prestigio, poder, etc. Pero –dice- debemos cambiar la pregunta de ¿qué nos hace ser felices? a ¿qué nos hace ser infelices?

El papa Francisco llamó a los obispos católicos a no apoyar leyes que criminalizan la homosexualidad o a la comunidad LGTBQ+ y dijo que la homosexualidad no es un delito, pero sí es pecado. Esas legislaciones, añadió, son injustas.

Distingamos entre pecado y delito. El primero es la “trasgresión o crimen contra dios o contra los dioses”. Esta noción de pecado se desarrolla sobre todo en el judaísmo y el cristianismo. Es decir, en otras creencias religiosas el pecado no ha sido tan teorizado como en este último porque existen pecados mortales (rebelión contra dios), veniales (ofensa no grave), actuales (adición al pecado original) y habituales (quien no se arrepiente). Además, se peca en pensamiento, palabra, obra u omisión. En pocas palabras todos pecamos hasta en los inconscientes sueños húmedos.

Escuchamos que la gente dice “ya no hay valores” nosotros corregimos “no hay valores universales, sino que han estado cambiando con las épocas, las costumbres, los hábitos, las circunstancias”. Así hay valores llamados universables, como la honestidad o la veracidad. Pero no todos las cumplen. Si fuese universales no existiría quien las violara. Por tanto, tampoco hay pecados universales. Veamos, el primer mandamiento, “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” (Mateo 22:37) es obligación para los cristianos, pero para quienes no lo son no, para los ateos o los agnósticos, menos. En este sufrido planeta vivimos 8 mil millones de personas y de ellas solo 2.1 mil millones son cristianos. Entonces una gran mayoría no lo es. Casi 6 mil millones.

En ocasiones pecado y delito coinciden en sistemas políticos teocráticos en donde no atender lo que dios prohíbe se convierte también en un delito. Los pecados son el arrepentimiento por haber cometido un acto que está en contra de su sistema de creencias. Y eso lo vuelve desdichado y temeroso de desatar la furia de dios. Los pecados pertenecen al ámbito ético-moral y los delitos son el desacato en acciones que van en contra de lo establecido por la ley de los humanos. El primer mandamiento es un sistema de creencias o códigos a los cuales puedo adherirme o no. En cambio, las leyes promulgadas por el Estado son obligatorias nos gusten o disgusten. Y es que las faltas a la moral se reflejan más en lo sexual: la masturbación, los deseos impuros, el adulterio, la pornografía, el erotismo, la homosexualidad, preferencias sexuales no convencionales, el sexo antes del matrimonio, la pérdida de la virginidad, son contenidas en el pecado capital de la lujuria. Directo al averno.

No soy gay, pero tampoco homofóbico y no condeno esas prácticas mientras no hagan mal a los semejantes.

Volvamos a Bertrand Russell cuando pregunta qué me hace ser infeliz: la envidia, la competencia, el aburrimiento, la fatiga, el coraje, el odio y por supuesto el pecado. Entonces, en vez de buscar la felicidad eliminemos lo que nos hace desdichados. Si la envida nos hace sufrir, suprimámosla, si el rencor me hace desventurado lancémoslo a la basura y si creo en el pecado y eso me hace padecer, simple y sencillamente ignorémoslo. Asegura Russell “el sentimiento de pecado, lejos de contribuir a una vida mejor, hace justamente lo contrario”. Y no permitamos que los puritanos impongan sus duras convicciones morales al ámbito de lo legal. La fórmula propuesta es sencilla, si nos liberamos del concepto de pecado liberamos nuestro espíritu de las crueles ataduras de los tormentos del infierno. Y viviremos felices… para siempre.

Mi álter ego recuerda que un 2 de febrero presenté mi examen de licenciatura. Sí, hace muchos años, pero lo recuerdo como si fuera hoy.