Las Ofertas del Buen Fin: ¿Verdaderas Gangas o Engaños Disfrazados?

Las temporadas de ofertas siempre despiertan gran expectación, ya sea esperando el "Buen Fin" en México o el "Black Friday" para quienes cruzan a El Paso en busca de gangas. Sin embargo, esta columna no es una celebración de estas festividades comerciales, sino una reflexión crítica sobre ciertas prácticas engañosas que algunos negocios emplean bajo la fachada de las ofertas.

Hace unas semanas, buscando bancos para una barra de cocina, visité varias mueblerías locales. Los precios oscilaban entre 1,100 y 2,000 pesos, variando por tamaño, color y calidad. Decidí esperar al "Buen Fin", pensando en aprovechar las ofertas.

El sábado pasado, con el ambiente típico de compras del "Buen Fin", fui a una mueblería. Había gente mirando desde colchones hasta recámaras completas, algunos prestaban atención a las cocinas integrales o a las salas de estar. Sin embargo, mi objetivo eran esos bancos para la barra de la cocina. Cuando me acerque al área, me percate que no tenían precio, simplemente un letrero que decían que estaban en oferta por el “Buen Fin”. Busque a alguien del personal de atención al cliente para que me diera el precio y de ser una buena oferta comprarlos.

Se acercó un joven, con una sonrisa amblé, le pregunté el precio y me dijo que: “el precio regular de cada banco era de 2,399 pesos, pero que por el “Buen Fin” estaba rebajados a 1,699. La verdad es que su respuesta me tomó por sorpresa, no solo el supuesto precio regular era excesivo, sino que la mentada oferta no era oferta, pues días antes que había acudido a ver y comparar precios, los bancos estaban en 1,349 pesos. Tras mi sorpresa, y con un tono de disgusto e incredulidad, le comenté al joven que había ido días antes y los bancos estaban más baratos, que el precio regular no era de 2,399, sino de 1,349 pesos, y que su supuesta oferta estaba más cara de lo que regularmente los vendían.

Con un tono de voz algo nervioso, me dijo que a lo mejor yome había confundido de producto, y que posiblemente el que yo estaba buscando ya se había terminado por las ofertas del “Buen Fin”. Yo un poco exaltado, no tanto por el precio del banco, sino por el engaño de la tienda, saque mi celular y le dije: “no creo estar equivocado, de hecho, le tomé una foto, mire aquí esta, es el mimo banco, y aquí dice el precio 1,349.99 pesos”.

Sin mucho que decir, y totalmente encarado, solo atinó en decirme: “déjeme preguntar al encargado”. Después de varios minutos, más o menos como unos diez, regresó y me dijo con un tono seco me dijo: “esta semana se hizo un re-etiquetado de precios, y el precio regular de los bancosquedó en 2,399, con el buen fin se hace una rebaja a 1,699pesos. Es todo lo que le puedo decir”. Como sabía que era una batalla que no podía ganar, al menos no el momento, ya que PROFECO es muy tardado, decidí irme a buscar otras ofertas.

Sin embargo, con la experiencia de lo anterior, no pude evitar pensar ¿Cuántas tiendas no habrán hecho un “re-etiquetado” igual que esta mueblería? ¿Cuántos negocios no habrán hecho este injustificado aumento de precios para después, disque, hacer una rebaja donde el precio es más alto de lo que estaba anteriormente? Ya había escuchado estas historias, pero en esta ocasión me tocó comprobarlo en experiencia propia.

Con estas supuestas ofertas ¿será que, si en Juárez compramos, todos ganamos?