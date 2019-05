Las nuevas migraciones y el Juárez que queremos

Ciudad Juárez es una ciudad de migrantes. Pero durante las últimas cuatro décadas los migrantes provienen, principalmente, de otras regiones de Chihuahua o del país. La mayoría vinieron buscando la entrada a los Estados Unidos y encontraron mejores oportunidades en la frontera.

Por ejemplo, aquí hay una fuerte comunidad veracruzana, duranguense y torreonense, la gran mayoría se inserta en la maquiladora como operadores de producción y va escalando en la estructura de la industria.

Otro grupo viene del interior del estado, por ejemplo, hay una presencia visible de personas que provienen de Chihuahua capital, Camargo, Delicias, Nuevo Casas Grandes y una comunidad fuerte de migrantes que llegaron de Parral.

Estos flujos migratorios vienen para echar raíces, son miles las familias que tienen su origen en otro lugar y que se han integrado a la comunidad juarense. Estas migraciones nos permiten entender un período histórico de la frontera durante el boom maquilador.

Sin embargo, hoy tenemos nuevas migraciones, que se presentan diferentes contextos, aunque en el fondo buscan las mismas oportunidades. Los centroamericanos y sudamericanos que llegaron de diciembre de 2018 a la fecha, irrumpen en la escena como una nueva forma de ser migrante.

Según los cálculos de las autoridades, hay casi 8 mil migrantes varados en los dos lados de la frontera, algunos esperan su turno en Juárez y otros ya están siendo procesados en El Paso, Texas. Esto ha colapsado a la asistencia privada y pública en Juárez, que se ha preocupado por asistir en una misión humanitaria, pero también a las autoridades de migración de EU que no tienen la infraestructura para atender este número histórico de solicitudes.

En ese sentido, cada grupo es distinto; los cubanos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, son la mayoría, pero no son los únicos, también hay pequeños grupos de otras regiones de Latinoamérica; además de su origen, hay algo que los une, todos tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos.

Estos migrantes han encontrado en Ciudad Juárez un remanso en su camino. La ruta que trazan desde Centroamérica está llena de riesgos, violencia y discriminación; en ocasiones, todos estos males se presentan al mismo tiempo, provocando la tormenta perfecta.

Según algunos testimonios, los migrantes sortean toda clase de problemas durante el camino, pero la solidaridad de la comunidad juarense hace que tengan, al menos, un lugar donde vivir y comida, durante la espera de su turno para ir a los Estados Unidos.

Un estudio de la Universidad de Syracuse afirma que 96 de cada 100 solicitudes de asilo son rechazadas, por cierto que, entre los jueces que más rechazan, en tercer lugar está El Paso, Texas, además los pocos que logran entrar legalmente, no es en las mejores condiciones, están a prueba durante un período corto y deben cumplir con requisitos que, a veces, son más complicados.

Por otro lado, los rechazados se enfrentan a la realidad, después de meses esperando su oportunidad para pedir asilo, son deportados porque las autoridades gringas no considera suficientes las razones para darles el asilo.

Luego regresan a México y tienen que ser repatriados, casi todos pasan por aquí –de ida y de regreso–.

La textura cosmopolita de Juárez hace que los migrantes logren adaptarse rápidamente a la ciudad. Los cubanos, por ejemplo, ya tienen presencia en el Centro Histórico y se han integrado a la vida económica, en restaurantes o en hoteles. Su presencia es temporal, pero unos se van, otros llegan y luego regresan los que se fueron.

Probablemente llegaron para quedarse, como todos nosotros; pero eso no lo sabremos hasta que haya pasado esta etapa de migración centroamericana. En términos prácticos, la dinámica de migración no es sustentable, ya que la entrada a Estados Unidos cada día es más difícil. Mientras no tengan una vida digna en sus países de origen seguirán llegando, a pesar de que la puerta está cerrada.

Según lo que sabemos, quienes huyen de Centroamérica (y de otros países) hablan de situaciones terribles, que vienen a buscar un lugar donde puedan vivir en libertad y sin miedo a la violencia.

¿Estados Unidos es ese lugar? Para un migrante centroamericano no. Aparentemente, ir del otro lado resuelve todos los problemas, pero no es así, al contrario, simplemente es cambiar de una situación de crisis a otra.

El discurso de los migrantes, en ese sentido, es contradictorio, pero la seguridad y dignidad durante su intento por migrar son derechos humanos que las autoridades deben asegurar.

En ese orden de ideas, el Municipio ha declarado que está rebasado por el número de migrantes, no hay dinero para resolver todas las necesidades, lo mismo el Gobierno estatal, que no cuenta con la infraestructura, ni el presupuesto para darle atención a los migrantes.

Aunque son pocas, algunas personas están en contra de los migrantes, los más radicales creen que un migrante es un delincuente, al menos en potencia y piden a las autoridades cerrar las fronteras, lo dicen en México y en Estados Unidos los grupos radicales de conservadores.

En las semanas pasadas se detuvo a dos migrantes, casi recién llegados a Juárez, que fueron consignados por narcomenudeo. Hoy en Chihuahua buscan a un hondureño como presunto responsable de la desaparición de una niña. Esto supuestamente sirve para confirmar la falsa teoría de que los migrantes son delincuentes.

Sin embargo, ya se cuentan por cientos los migrantes que trabajan en Ciudad Juárez y que contradicen las especulaciones sobre el incremento de delitos. Es al contrario, los migrantes enriquecen la cultura, comparten sus experiencias y permiten reconocernos como seres humanos, más allá de las fronteras.

También, escuchar la experiencia de vida de un migrante, nos permite hacer una introspección en nuestra propia realidad. A veces pensamos que estamos mal, pero en realidad es más el temor que tenemos a estar peor lo que nos mueve, porque Juárez a pesar de las problemáticas que encierra, es por mucho un mejor lugar para vivir que muchas ciudades de Centroamérica.

No estoy diciendo que estamos bien, más bien afirmo que estamos mejor que otros. Aunque eso no debe ser suficiente para dejar de luchar por convertir a Juárez en un lugar digno de cualquier migrante, como lo ha sido durante toda su historia.