Las nuevas generaciones y la historia

Qué triste que no les interese su pasado.

Es una lástima que las nuevas generaciones no valoren y conozcan al México profundo, a ese México maravilloso, a su México.

Qué triste que no conozcan la Danza de los Viejitos, o la artesanía Huichol, ni la música de Agustín Lara o la de José Alfredo Jiménez. Triste que no sepan quién era Clavillazo, Jesús Martínez "Palillo" o la Familia Burrón. No saben mucho de los Niños Héroes, ni del Árbol de la Noche triste, tampoco saben que fueron los mayas quienes inventaron el Cero. Tampoco conocen a Consuelito Velázquez, ni a Toña La Negra, a don Pedro Vargas, a Emilio Tuero, ni las composiciones de Chava Flores.

Lamentable que desconozcan el legado pictórico del gran Diego Rivera o el Dr. Atl. En fin, es triste y preocupante que la modernidad quiera desaparecer, y en muchos casos, lo logre, a ese México con un pasado glorioso y fascinante. Aquí lo importante es ver lo que la sociedad en su conjunto, estaría dispuesta a hacer para no dejar que ese México desaparezca y se les vaya de las manos. Aún se está a tiempo.

Pero no es culpa únicamente de los jóvenes este comportamiento, ya que desde hace más de tres décadas se ha venido reduciendo constante y paulatinamente el contenido de carácter histórico en los libros de texto y en los planes de estudio en las escuelas mexicanas.

Antes se dedicaban muchas páginas en los libros de historia para dar a conocer sucesos importantes y trascendentales en la vida de México. Eso ha cambiado drásticamente. Y en cada ciclo escolar se van perdiendo pasajes importantes de la historia mexicana.

Los jóvenes juarenses deberían conocer la participación que tuvo esta región en la Independencia de México. En la capital del estado se encuentra una réplica del calabozo donde estuvo recluido el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Vale la pena conocerlo. En la época del segundo imperio, donde se vivieron momentos muy críticos para la República, Villa Paso del Norte fue refugio para el presidente Benito Juárez García. Y en tiempos de la Revolución Mexicana, Ciudad Juárez jugó un papel preponderante. Todo ese pasado debería ser conocido y aquilatado por las nuevas generaciones de juarenses para acrecentar su sentido de pertenencia por esta ciudad.

Desgraciadamente, la modernidad y las redes sociales están unificando el modo de pensar y de actuar de los jóvenes en todo el mundo.

Se les está despojando de las tradiciones y de ese pasado que cada pueblo o nación posee. Más que sentir orgullo al escuchar de sus raíces, pareciera que buscan esconder sus orígenes.

La riqueza de un pueblo está en su pasado, en sus costumbres y tradiciones. No es mala la globalización siempre y cuando no se pierdan las raíces, la historia y costumbres de cada uno de los pueblos. En este mes de septiembre, es cuando se despierta ese fervor patrio que el resto del año permanece adormecido. Ojalá que es sentido de patriotismo durara mucho más tiempo y se lograra que niños, jóvenes y adultos conocieran y apreciaran más la cultura e historia de México. Así como lo hacen muchos extranjeros que visitan de manera frecuente este país y realmente reconocen lo maravilloso del pasado de esta nación. Es muy triste que esto ocurra, pero la situación puede cambiar si padres de familia, maestros y autoridades deciden hacer algo al respecto. Por lo pronto una visita al museo de la Revolución en la Frontera (MUREF) o a la Casa de Adobe, se hace necesaria y por ahí sería el inicio. Urge despertar en las nuevas generaciones el interés por la historia.