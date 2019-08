En días pasados me encontré en redes sociales con un artículo de Milena Dovalí, titulado “Las mujeres que llamas ninis, trabajan más que tú”, publicado en la página electrónica de Oxfam México, que explica que en México ocho de cada 10 mujeres se encuentran en esta categoría y no están ociosas, sino que trabajan, pero sin paga. El título llamó mi atención de inmediato y he tenido el atrevimiento de tomarlo para título de este texto. Me indigna y he explicitado mi oposición a que se nombre “ninis” a aquellos (as) adolescentes y jóvenes que “ni estudian ni trabajan”. De manera especial aquellos (as) que están en edad escolar, deberían incluirse bajo el indicador “adolescentes y jóvenes fuera del sistema escolar”, pues no tendrían por qué trabajar si sus familias tuvieran condiciones de mantenerles en la escuela y el Estado garantizara su derecho a la educación.

Me opongo además porque, tratándose de un sector de la juventud que ha vivido en condiciones de alta vulnerabilidad, es estigmatizada y juzgada como si no hubiera responsabilidad social en garantizar sus derechos elementales y ofrecer condiciones óptimas para su desarrollo. En el caso de las mujeres, esta condición se agrava al seguir asumiendo, de manera amplia y casi como si fuera natural, las tareas del cuidado. Según el artículo citado, las mujeres dedican, en nuestro país, 25 horas más a la semana que los hombres a trabajos no remunerados, entre los que se incluyen limpiar, cocinar, lavar y cuidar niños (as), adultos mayores y/o personas con discapacidad.

En ciudades como Juárez la realidad de las mujeres no es mejor. A pesar de que su incorporación al mercado laboral ha sido masiva desde hace varias décadas, lo que se refleja en el hecho de que la población económicamente activa femenina fue muchos años 10 por ciento mayor en Juárez que a nivel nacional. Ello no ha representado una modificación en la distribución de las tareas domésticas, pues como afirma Ana Stern, de Incide Social A.C., en una investigación realizada con población trabajadora, mujeres y hombres dedicaban, de manera similar, 11 horas diarias entre jornada laboral y traslados; sin embargo, las tareas domésticas seguían realizándose mayoritariamente por las mujeres; mientras las mujeres dormían cuatro horas y media como promedio diario, los hombres dormían un promedio de siete.

Los hombres dedicaban además dos horas diarias a descansar y ver televisión, mientras las mujeres reportaron media, con frecuencia “aprovechando para avanzar otras cosas”. En contraparte, las mujeres dedican seis horas diarias a recoger hijos, preparar comida y otras tareas domésticas y de cuidado, mientras los hombres destinan una y media. Según el estudio de Stern, uno de cada cinco trabajadores, fueran mujeres u hombres, dejaban a sus hijos al cuidado de sus hermanos mayores. No se desagrega si mujeres u hombres, sin embargo, desde las realidades que se observan en nuestras comunidades y en concordancia con los datos arriba expuestos, las hermanas se llevan la mayor parte.

Diversos estudios han documentado cómo, a pesar de la incorporación de las mujeres al trabajo por pago, no se han creado los programas y las políticas necesarias para suplir el trabajo que tradicionalmente ha sido asumido por ellas. Tampoco se ha avanzado mucho en una distribución más equitativa entre hombres y mujeres. Ello ha creado una sobrecarga de trabajo para las mujeres que se expresa en dobles o triples jornadas, y ha generado también una carga especial sobre niñas y adolescentes que, en muchos casos se han hecho cargo de dichas tareas.

Habrá quienes hayan empezado ya a cargar juicios sobre los padres –en especial las madres– que “delegan” sobre las hijas tales labores. Antes de hacerlo, es imperativo conocer a fondo la realidad y las posibilidades de las familias para hacerlo. La ciudad que ahora tenemos es en buena medida resultado de este abandono del cuidado de las personas y el desarrollo de las y los más jóvenes. Es necesario asumir el cuidado y la reproducción de los seres humanos como un asunto público, que requiere atenderse como tal. Seguir pensando y exigiendo a las familias –y en especial a las mujeres– que lo hagan, sin tener las condiciones mínimas para llevarlo a cabo, es seguirnos condenando al abandono y la violencia.