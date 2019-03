Las mujeres de Juárez y la 4T

Fuertes golpes que impactan a las familias juarenses se han resentido en las últimas semanas por parte del Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Paradójico y contradictorio que surjan estas impopulares medidas precisamente en el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y el Día de la Familia el pasado 3 de marzo. Las nuevas disposiciones en materia de subsidios federales a estancias infantiles en todo el país afectan directamente a las madres de familia de esta frontera. Malos manejos y corrupción, son los argumentos que presentan al tratar de explicar los motivos de la cancelación de este tipo de programa sociales.

Esto demuestra el total desconocimiento de la situación que viven miles de mujeres trabajadoras fronterizas por parte de quienes encabezan la Cuarta Transformación del país. La fuerza laboral femenina es en gran medida el motor que mueve la economía de Ciudad Juárez. Son manos femeninas las que conforman el grueso del personal en las líneas de producción y las que ocupan la mayoría de los puestos administrativos en la industria maquiladora. Pero no sólo eso, en el comercio formal e informal, o en el sector educativo y en otras importantes áreas de la economía fronteriza, es la mujer juarense la que participa de una manera activa. La mujer de Ciudad Juárez inicia su etapa laboral desde temprana edad y desafortunadamente nunca la abandona. Es decir, el trabajo para las mujeres de esta frontera jamás termina, ya sea en el sector laboral o en el quehacer doméstico, independientemente que su labor sea remunerada o no.

Incluso en edad muy adulta, las mujeres siguen obligadas, por las circunstancias económicas, a seguir laborando. Es por eso que resulta incongruente y carente de sensibilidad, que el Gobierno federal anuncie que se retiran los subsidios directos a las guarderías. Ahora los recursos serán enviados a las familias directamente para que ellas decidan si serán los abuelos los que puedan y quieran cuidar a sus nietos o bien los padres de familia decidan enviar a sus hijos a las guarderías que elijan. Desde luego que habrá abuelas dispuestas a cuidar a sus nietos con toda la atención y cariño que sólo un abuelo puede brindar. Pero también hay una gran cantidad de abuelas que no tienen ni el tiempo, o paciencia y las fuerzas necesarias para hacerse cargo del cuidado de sus nietos por más deseos que tengan de hacerlo.

El asunto de las estancias infantiles es un tema demasiado complicado y delicado para la población femenina de esta frontera. Si de algo carecen las mujeres trabajadoras de Ciudad Juárez es de suficientes guarderías. Ese es el gran problema de muchas madres de familia que tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos. Ese ha sido el factor de muchas tragedias en esta comunidad. Niños que han tenido fatales accidentes, por la falta de supervisión adecuada, o madres que ponen en riesgo a sus hijos dejándolos con cualquier persona ante la desesperación de salir a buscar el sustento diario.

Pero todo eso no lo ven quienes toman decisiones desde el centro del país. Medidas arbitrarias que más que ayudar, perjudican a quienes más necesitan de apoyo de las tres instancias de Gobierno. Y precisamente la absurda decisión de también suspender los subsidios federales para las casas de refugio para mujeres víctimas de la violencia igualmente puede convertirse en otro duro golpe para muchas madres de familia juarenses. Es evidente que las autoridades federales desconocen la grave problemática de miles de mujeres chihuahuenses que han sido víctimas de la violencia por parte de sus propias parejas. Lo peor es que los diputados federales por Juárez sólo ven y callan.

Mientras muchas mujeres se encuentran en riesgo de perder la vida ante contundentes amenazas que penden sobre de ellas, se siguen tomando decisiones que no van acorde con los verdaderos problemas. Si la explicación a todas esas arbitrarias medidas radica en la corrupción, pues entonces que realmente se combata y se proceda en contra de los corruptos. Pero que programas que han resultado benéficos para la población no se eliminen por capricho. Porque resulta extraño que los que le han hecho un gran daño al país gocen de cabal impunidad y hasta protección por parte del actual Gobierno federal, y mientras a las sufridas mujeres trabajadoras se les castigue con esas medidas. Parece como si las mujeres juarenses no tuvieran derecho a la Cuarta Trasformación.